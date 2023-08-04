https://ria.ru/20230804/infrastruktura-1888096471.html

Инфраструктура КТК при взрывах под Новороссийском не повредилась

Инфраструктура КТК при взрывах под Новороссийском не повредилась - РИА Новости, 04.08.2023

Инфраструктура КТК при взрывах под Новороссийском не повредилась

Повреждения инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), находящейся под Новороссийском, отсутствуют, отгрузка нефти идет штатно на уже... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T06:33

2023-08-04T06:33

2023-08-04T09:35

новороссийск

россия

происшествия

каспийский трубопроводный консорциум-р

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Повреждения инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), находящейся под Новороссийском, отсутствуют, отгрузка нефти идет штатно на уже пришвартованные танкера, сообщила компания.Взрывы произошли в акватории Новороссийска и села Мысхако, эти данные зафиксировали и передали в специальные службы, сообщила ранее в пятницу РИА Новости оператор экстренной службы "112"."На настоящий момент сообщаем, что отгрузка нефти осуществляется в штатном режиме на пришвартованные танкера. Повреждения инфраструктуры КТК отсутствуют", - сообщили в компании.Установлен временный запрет на движения судов в порту Новороссийска, позднее добавили в КТК. А загруженные танкеры будут отведены после снятия запрета. Генеральный директор консорциума Николай Горбань уточнил журналистам, что КТК пока не обладает информацией, когда будет возобновлено движение судов, ждёт сообщения капитана порта."Силы и средства охранных подразделений и дежурных плавсредств подрядчиков ориентированы на визуальное обнаружение БНП (безэкипажных надводных плавсредств - ред.) и незамедлительное информирование при их обнаружении", - также отмечают в КТК.Нефтепроводная система КТК – крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяжённостью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Чёрного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума – Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.

https://ria.ru/20230804/pvo-1888094056.html

https://ria.ru/20230803/obstrel-1888080119.html

новороссийск

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новороссийск, россия, происшествия, каспийский трубопроводный консорциум-р