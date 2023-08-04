https://ria.ru/20230804/infosistema-1888232125.html
Путин подписал закон о создании информсистемы состояния окружающей среды
Путин подписал закон о создании информсистемы состояния окружающей среды - РИА Новости, 04.08.2023
Путин подписал закон о создании информсистемы состояния окружающей среды
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о создании федеральной государственной информационной системы окружающей среды вместо госфонда данных РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T16:27
2023-08-04T16:27
2023-08-04T16:28
общество
россия
владимир путин
российский экологический оператор
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о создании федеральной государственной информационной системы окружающей среды вместо госфонда данных государственного экологического мониторинга "Экомониторинг". Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Законом устанавливается, что эта система создается в целях обеспечения органов госвласти РФ, органов госвласти субъектов России, органов местного самоуправления, организаций и населения информацией о состоянии окружающей среды (экологической информацией), а также сбора, обработки и анализа такой информации, оценки состояния окружающей среды и прогнозирования его изменений под воздействием природных и (или) антропогенных факторов. Закрепляется также перечень информации, которую будет содержать эта система. Обладателем информации будет являться России, а оператором - публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор". В систему войдут сведения о состоянии и загрязнении окружающей среды: воздуха, водоемов и почв. Система будет функционировать во всех регионах России, ею смогут пользоваться органы госвласти, местного самоправления, юрлица, ИП и физлица.
https://ria.ru/20230804/putin-1888232393.html
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общество, россия, владимир путин, российский экологический оператор
Общество, Россия, Владимир Путин, Российский экологический оператор
Путин подписал закон о создании информсистемы состояния окружающей среды
Путин подписал закон о создании государственной информационной системы окружающей среды
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал
федеральный закон о создании федеральной государственной информационной системы окружающей среды вместо госфонда данных государственного экологического мониторинга "Экомониторинг".
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законом устанавливается, что эта система создается в целях обеспечения органов госвласти РФ, органов госвласти субъектов России, органов местного самоуправления, организаций и населения информацией о состоянии окружающей среды (экологической информацией), а также сбора, обработки и анализа такой информации, оценки состояния окружающей среды и прогнозирования его изменений под воздействием природных и (или) антропогенных факторов.
Закрепляется также перечень информации, которую будет содержать эта система. Обладателем информации будет являться России, а оператором - публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор".
В систему войдут сведения о состоянии и загрязнении окружающей среды: воздуха, водоемов и почв.
Система будет функционировать во всех регионах России, ею смогут пользоваться органы госвласти, местного самоправления, юрлица, ИП и физлица.
Путин подписал закон о разграничении полномочий в сфере окружающей среды