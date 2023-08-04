В Ливии заявили об усилении охраны границы с Нигером
Ливийская армия усилила охрану границы с Нигером после госпереворота в этой стране
© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
СЕБХА (Ливия), 4 авг - РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара усилила охрану границы с Нигером после государственного переворота в этой стране, заявил РИА Новости капитан Ахмед аль-Шамех, командир 10-го пехотного батальона ЛНА.
"Мы не вмешиваемся в дела Нигера, это его внутреннее дело, но мы увеличили наши патрули на границах, создали новые пункты, задачей которых является охрана границ, что является естественным в случае проблемных ситуаций в соседних странах", - сказал аль-Шамех.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке Ливии, которые поддерживала ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году в Женеве под эгидой ООН состоялся форум ливийского политического диалога, он избрал переходную исполнительную власть Ливии до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.