https://ria.ru/20230804/granitsa-1888256629.html

В Ливии заявили об усилении охраны границы с Нигером

В Ливии заявили об усилении охраны границы с Нигером - РИА Новости, 04.08.2023

В Ливии заявили об усилении охраны границы с Нигером

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара усилила охрану границы с Нигером после государственного переворота в этой стране,... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T17:45

2023-08-04T17:45

2023-08-04T18:20

в мире

нигер

ливия

ниамей

халифа хафтар

мохамед базум

муаммар каддафи

африканский союз

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СЕБХА (Ливия), 4 авг - РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара усилила охрану границы с Нигером после государственного переворота в этой стране, заявил РИА Новости капитан Ахмед аль-Шамех, командир 10-го пехотного батальона ЛНА. "Мы не вмешиваемся в дела Нигера, это его внутреннее дело, но мы увеличили наши патрули на границах, создали новые пункты, задачей которых является охрана границ, что является естественным в случае проблемных ситуаций в соседних странах", - сказал аль-Шамех. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке Ливии, которые поддерживала ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году в Женеве под эгидой ООН состоялся форум ливийского политического диалога, он избрал переходную исполнительную власть Ливии до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.

https://ria.ru/20230804/niger-1888193133.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нигер, ливия, ниамей, халифа хафтар, мохамед базум, муаммар каддафи, африканский союз, оон, переворот в нигере — 2023