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В Ливии заявили об усилении охраны границы с Нигером - РИА Новости, 04.08.2023
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17:45 04.08.2023 (обновлено: 18:20 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/granitsa-1888256629.html
В Ливии заявили об усилении охраны границы с Нигером
В Ливии заявили об усилении охраны границы с Нигером - РИА Новости, 04.08.2023
В Ливии заявили об усилении охраны границы с Нигером
Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара усилила охрану границы с Нигером после государственного переворота в этой стране,... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T17:45
2023-08-04T18:20
в мире
нигер
ливия
ниамей
халифа хафтар
мохамед базум
муаммар каддафи
африканский союз
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СЕБХА (Ливия), 4 авг - РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара усилила охрану границы с Нигером после государственного переворота в этой стране, заявил РИА Новости капитан Ахмед аль-Шамех, командир 10-го пехотного батальона ЛНА. "Мы не вмешиваемся в дела Нигера, это его внутреннее дело, но мы увеличили наши патрули на границах, создали новые пункты, задачей которых является охрана границ, что является естественным в случае проблемных ситуаций в соседних странах", - сказал аль-Шамех. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке Ливии, которые поддерживала ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году в Женеве под эгидой ООН состоялся форум ливийского политического диалога, он избрал переходную исполнительную власть Ливии до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
https://ria.ru/20230804/niger-1888193133.html
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в мире, нигер, ливия, ниамей, халифа хафтар, мохамед базум, муаммар каддафи, африканский союз, оон, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Ливия, Ниамей, Халифа Хафтар, Мохамед Базум, Муаммар Каддафи, Африканский союз, ООН, Переворот в Нигере — 2023
В Ливии заявили об усилении охраны границы с Нигером

Ливийская армия усилила охрану границы с Нигером после госпереворота в этой стране

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕБХА (Ливия), 4 авг - РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара усилила охрану границы с Нигером после государственного переворота в этой стране, заявил РИА Новости капитан Ахмед аль-Шамех, командир 10-го пехотного батальона ЛНА.
"Мы не вмешиваемся в дела Нигера, это его внутреннее дело, но мы увеличили наши патрули на границах, создали новые пункты, задачей которых является охрана границ, что является естественным в случае проблемных ситуаций в соседних странах", - сказал аль-Шамех.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке Ливии, которые поддерживала ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году в Женеве под эгидой ООН состоялся форум ливийского политического диалога, он избрал переходную исполнительную власть Ливии до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
Жандармы на улице в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Посол Нигера в Париже отреагировала на решение о снятии ее с должности
Вчера, 14:43
 
В миреНигерЛивияНиамейХалифа ХафтарМохамед БазумМуаммар КаддафиАфриканский союзООНПереворот в Нигере — 2023
 
 
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