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Генконсул России в Харбине встретился с главой провинции Хэйлунцзян
Генконсул России в Харбине встретился с главой провинции Хэйлунцзян - РИА Новости, 04.08.2023
Генконсул России в Харбине встретился с главой провинции Хэйлунцзян
Генконсул России в Харбине Сергей Линник и губернатор китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян Лян Хуэйлин обсудили двустороннее межрегиональное... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T08:14
2023-08-04T08:14
2023-08-04T08:14
россия
харбин
хэйлунцзян
китай
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ПЕКИН, 4 авг - РИА Новости. Генконсул России в Харбине Сергей Линник и губернатор китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян Лян Хуэйлин обсудили двустороннее межрегиональное сотрудничество, а также необходимость совершенствования работы пунктов пропуска и транспортной инфраструктуры на российско-китайской границе, говорится в сообщении генерального консульства РФ в Харбине. "Третьего августа состоялась встреча генконсула России в Харбине Сергея Линника с губернатором провинции Хэйлунцзян Лян Хуэйлин. Стороны высоко оценили уровень межрегионального сотрудничества во всех областях", - говорится в заявлении в официальном Telegram-канале дипмиссии. Отмечается, что "губернатор подробно рассказала о провинции Хэйлунцзян, ее промышленном и торговом потенциале, уделив внимание приоритетному развитию отношений с нашей страной". Указывается, что в первом полугодии товарооборот провинции с российскими регионами увеличился на 15,9%. "Акцентирована необходимость совершенствования работы пунктов пропуска и транспортной инфраструктуры на российско-китайской границе. В этой связи были также упомянуты перспективные проекты, такие как канатная дорога между городами Благовещенск и Хэйхэ и развитие погранперехода Джалинда - Мохэ", - указали в генконсульстве. Вместе с тем сообщается, что "стороны выразили готовность к продолжению контактов в интересах активного содействия укреплению межрегиональных связей".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, харбин, хэйлунцзян, китай
Россия, Харбин, Хэйлунцзян, Китай
Генконсул России в Харбине встретился с главой провинции Хэйлунцзян
Представители России и Китая обсудили работу транспортной инфраструктуры на границе
ПЕКИН, 4 авг - РИА Новости.
Генконсул России в Харбине Сергей Линник и губернатор китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян Лян Хуэйлин обсудили двустороннее межрегиональное сотрудничество, а также необходимость совершенствования работы пунктов пропуска и транспортной инфраструктуры на российско-китайской границе, говорится в сообщении
генерального консульства РФ в Харбине.
"Третьего августа состоялась встреча генконсула России в Харбине Сергея Линника с губернатором провинции Хэйлунцзян Лян Хуэйлин. Стороны высоко оценили уровень межрегионального сотрудничества во всех областях", - говорится в заявлении в официальном Telegram-канале дипмиссии.
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Отмечается, что "губернатор подробно рассказала о провинции Хэйлунцзян, ее промышленном и торговом потенциале, уделив внимание приоритетному развитию отношений с нашей страной".
Указывается, что в первом полугодии товарооборот провинции с российскими регионами увеличился на 15,9%.
"Акцентирована необходимость совершенствования работы пунктов пропуска и транспортной инфраструктуры на российско-китайской границе. В этой связи были также упомянуты перспективные проекты, такие как канатная дорога между городами Благовещенск
и Хэйхэ
и развитие погранперехода Джалинда - Мохэ", - указали в генконсульстве.
Вместе с тем сообщается, что "стороны выразили готовность к продолжению контактов в интересах активного содействия укреплению межрегиональных связей".
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