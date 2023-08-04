https://ria.ru/20230804/granitsa-1888100988.html

Генконсул России в Харбине встретился с главой провинции Хэйлунцзян

Генконсул России в Харбине встретился с главой провинции Хэйлунцзян - РИА Новости, 04.08.2023

Генконсул России в Харбине встретился с главой провинции Хэйлунцзян

Генконсул России в Харбине Сергей Линник и губернатор китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян Лян Хуэйлин обсудили двустороннее межрегиональное... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T08:14

2023-08-04T08:14

2023-08-04T08:14

россия

харбин

хэйлунцзян

китай

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ПЕКИН, 4 авг - РИА Новости. Генконсул России в Харбине Сергей Линник и губернатор китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян Лян Хуэйлин обсудили двустороннее межрегиональное сотрудничество, а также необходимость совершенствования работы пунктов пропуска и транспортной инфраструктуры на российско-китайской границе, говорится в сообщении генерального консульства РФ в Харбине. "Третьего августа состоялась встреча генконсула России в Харбине Сергея Линника с губернатором провинции Хэйлунцзян Лян Хуэйлин. Стороны высоко оценили уровень межрегионального сотрудничества во всех областях", - говорится в заявлении в официальном Telegram-канале дипмиссии. Отмечается, что "губернатор подробно рассказала о провинции Хэйлунцзян, ее промышленном и торговом потенциале, уделив внимание приоритетному развитию отношений с нашей страной". Указывается, что в первом полугодии товарооборот провинции с российскими регионами увеличился на 15,9%. "Акцентирована необходимость совершенствования работы пунктов пропуска и транспортной инфраструктуры на российско-китайской границе. В этой связи были также упомянуты перспективные проекты, такие как канатная дорога между городами Благовещенск и Хэйхэ и развитие погранперехода Джалинда - Мохэ", - указали в генконсульстве. Вместе с тем сообщается, что "стороны выразили готовность к продолжению контактов в интересах активного содействия укреплению межрегиональных связей".

https://ria.ru/20230802/kitay-1887825261.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, харбин, хэйлунцзян, китай