https://ria.ru/20230804/goszakupki-1888208696.html
Путин подписал закон для ускорения процедуры госзакупок для спецоперации
Путин подписал закон для ускорения процедуры госзакупок для спецоперации - РИА Новости, 04.08.2023
Путин подписал закон для ускорения процедуры госзакупок для спецоперации
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий Минобороны России и спецзаказчикам заключать контракты в любой форме при закупках у... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T15:19
2023-08-04T15:19
2023-08-04T15:19
специальная военная операция на украине
владимир путин
безопасность
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий Минобороны России и спецзаказчикам заключать контракты в любой форме при закупках у единственного поставщика для нужд специальной военной операции (СВО). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что данное решение позволит ускорить неотложные малые закупки для воинских частей, исключив волокиту, а также позволит рассчитываться за поставки наличными. Сейчас Минобороны и определенные правительством спецзаказчики (МВД, МЧС, СВР, ФСБ, Росгвардия, ФСО, ФСИН, ГУСП, Росрезерв), а также подведомственные им госучреждения и унитарные предприятия вправе закупать товары, работы, услуги у единственного поставщика в целях проведения СВО, а также для выполнения специальных задач по обеспечению обороны и безопасности государства, в том числе противодействия терроризму. Закон допускает заключение контрактов при таких закупках в любой форме. Он должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. Новый механизм позволит осуществлять оплату поставленной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) непосредственно в местах выполнения специальных задач за наличные денежные средства, в том числе в условиях отсутствия технической возможности осуществления безналичных расчетов, отмечалось в пояснительной записке.
https://ria.ru/20230705/dvfu-1882279581.html
https://ria.ru/20230710/istrebiteli-1883228740.html
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владимир путин, безопасность, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Безопасность, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Путин подписал закон для ускорения процедуры госзакупок для спецоперации
Президент России Путин подписал закон для ускорения процедуры госзакупок для спецоперации