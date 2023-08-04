https://ria.ru/20230804/goszakupki-1888208696.html

Путин подписал закон для ускорения процедуры госзакупок для спецоперации

Путин подписал закон для ускорения процедуры госзакупок для спецоперации - РИА Новости, 04.08.2023

Путин подписал закон для ускорения процедуры госзакупок для спецоперации

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий Минобороны России и спецзаказчикам заключать контракты в любой форме при закупках у... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T15:19

2023-08-04T15:19

2023-08-04T15:19

специальная военная операция на украине

владимир путин

безопасность

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий Минобороны России и спецзаказчикам заключать контракты в любой форме при закупках у единственного поставщика для нужд специальной военной операции (СВО). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что данное решение позволит ускорить неотложные малые закупки для воинских частей, исключив волокиту, а также позволит рассчитываться за поставки наличными. Сейчас Минобороны и определенные правительством спецзаказчики (МВД, МЧС, СВР, ФСБ, Росгвардия, ФСО, ФСИН, ГУСП, Росрезерв), а также подведомственные им госучреждения и унитарные предприятия вправе закупать товары, работы, услуги у единственного поставщика в целях проведения СВО, а также для выполнения специальных задач по обеспечению обороны и безопасности государства, в том числе противодействия терроризму. Закон допускает заключение контрактов при таких закупках в любой форме. Он должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. Новый механизм позволит осуществлять оплату поставленной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) непосредственно в местах выполнения специальных задач за наличные денежные средства, в том числе в условиях отсутствия технической возможности осуществления безналичных расчетов, отмечалось в пояснительной записке.

https://ria.ru/20230705/dvfu-1882279581.html

https://ria.ru/20230710/istrebiteli-1883228740.html

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владимир путин, безопасность, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны рф (минобороны рф)