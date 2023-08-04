https://ria.ru/20230804/gosuslugi-1888261851.html
Россияне смогут использовать "Госуслуги" для обращения в органы власти
Россияне смогут использовать "Госуслуги" для обращения в органы власти - РИА Новости, 04.08.2023
Россияне смогут использовать "Госуслуги" для обращения в органы власти
Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании портала "Госуслуги" для обращения граждан в органы власти. Документ опубликован на официальном... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T18:07
2023-08-04T18:07
2023-08-04T18:07
владимир путин
россия
госуслуги
общество
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании портала "Госуслуги" для обращения граждан в органы власти. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Как уточнялось в пояснительной записке, документ закрепляет на уровне федерального закона № 59-ФЗ возможность направления обращений в государственные органы, органы местного самоуправления, должностным лицам в форме электронного документа посредством Единого портала. Закон не исключает право гражданина на подачу обращения в письменной форме или по электронной почте. Он вступит в силу с 1 сентября 2023 года.
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владимир путин, россия, госуслуги, общество
Владимир Путин, Россия, Госуслуги, Общество
Россияне смогут использовать "Госуслуги" для обращения в органы власти
Путин подписал закон об использовании "Госуслуг" для обращения в органы власти
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании портала "Госуслуги" для обращения граждан в органы власти. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как уточнялось в пояснительной записке, документ закрепляет на уровне федерального закона № 59-ФЗ возможность направления обращений в государственные органы, органы местного самоуправления, должностным лицам в форме электронного документа посредством Единого портала.
Закон не исключает право гражданина на подачу обращения в письменной форме или по электронной почте. Он вступит в силу с 1 сентября 2023 года.
На "Госуслугах" появилась функция оплаты налогов