https://ria.ru/20230804/gosuslugi-1888261851.html

Россияне смогут использовать "Госуслуги" для обращения в органы власти

Россияне смогут использовать "Госуслуги" для обращения в органы власти - РИА Новости, 04.08.2023

Россияне смогут использовать "Госуслуги" для обращения в органы власти

Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании портала "Госуслуги" для обращения граждан в органы власти. Документ опубликован на официальном... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T18:07

2023-08-04T18:07

2023-08-04T18:07

владимир путин

россия

госуслуги

общество

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании портала "Госуслуги" для обращения граждан в органы власти. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Как уточнялось в пояснительной записке, документ закрепляет на уровне федерального закона № 59-ФЗ возможность направления обращений в государственные органы, органы местного самоуправления, должностным лицам в форме электронного документа посредством Единого портала. Закон не исключает право гражданина на подачу обращения в письменной форме или по электронной почте. Он вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

https://ria.ru/20230727/nalog-1886594766.html

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владимир путин, россия, госуслуги, общество