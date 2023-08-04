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"ФосАгро" выплатит повышенную премию ко Дню горняка всему коллективу - РИА Новости, 04.08.2023
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10:33 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/fosagro-1888117663.html
"ФосАгро" выплатит повышенную премию ко Дню горняка всему коллективу
"ФосАгро" выплатит повышенную премию ко Дню горняка всему коллективу - РИА Новости, 04.08.2023
"ФосАгро" выплатит повышенную премию ко Дню горняка всему коллективу
Группа "ФосАгро" выплатит повышенную премию ко Дню горняка каждому сотруднику и ветеранам всех предприятий, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T10:33
2023-08-04T10:33
россия
фосагро
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Группа "ФосАгро" выплатит повышенную премию ко Дню горняка каждому сотруднику и ветеранам всех предприятий, сообщает пресс-служба компании. Премия к профессиональному празднику в размере 50 тысяч рублей будет выплачена всем сотрудникам Группы "ФосАгро". Ветераны предприятий получат по 10 тысяч рублей. На эти цели будет направлено более 1,7 миллиарда рублей. Кроме того, в мае 2023 года сотрудники всех предприятий Группы "ФосАгро" получили повышенную премию в размере 50 тысяч рублей ко Дню химика. Ветераны предприятий получили по 10 тысяч рублей, говорится в сообщении. "День горняка мы встречаем с уверенными результатами. Высокие темпы роста, бесперебойная работа производств стали результатом слаженного труда и профессионализма сотрудников всех предприятий "ФосАгро". Благодаря командной работе мы справились с новыми вызовами и адаптировались к новым реалиям. "ФосАгро" продолжает последовательную реализацию инвестиционной программы, увеличивает социальные расходы, сохраняет приверженность ESG-принципам", - поздравил коллектив компании с наступающим профессиональным праздником в ходе производственного совещания председатель Совета директоров ПАО "ФосАгро" Виктор Черепов, его слова привели в пресс-службе. В свою очередь, генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников подчеркнул, что люди всегда были и остаются главной ценностью компании. "Основой социальных гарантий для работников "ФосАгро" является коллективный договор с унифицированным перечнем льгот и социальных гарантий. Ожидается, что в конце августа состоится подписание новых расширенных коллективных договоров на всех предприятиях Группы", - цитирует пресс-служба Рыбникова.
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россия, фосагро
Россия, ФосАгро

"ФосАгро" выплатит повышенную премию ко Дню горняка всему коллективу

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЛоготип "ФосАгро"
Логотип ФосАгро - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Группа "ФосАгро" выплатит повышенную премию ко Дню горняка каждому сотруднику и ветеранам всех предприятий, сообщает пресс-служба компании.
Премия к профессиональному празднику в размере 50 тысяч рублей будет выплачена всем сотрудникам Группы "ФосАгро". Ветераны предприятий получат по 10 тысяч рублей. На эти цели будет направлено более 1,7 миллиарда рублей. Кроме того, в мае 2023 года сотрудники всех предприятий Группы "ФосАгро" получили повышенную премию в размере 50 тысяч рублей ко Дню химика. Ветераны предприятий получили по 10 тысяч рублей, говорится в сообщении.
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"День горняка мы встречаем с уверенными результатами. Высокие темпы роста, бесперебойная работа производств стали результатом слаженного труда и профессионализма сотрудников всех предприятий "ФосАгро". Благодаря командной работе мы справились с новыми вызовами и адаптировались к новым реалиям. "ФосАгро" продолжает последовательную реализацию инвестиционной программы, увеличивает социальные расходы, сохраняет приверженность ESG-принципам", - поздравил коллектив компании с наступающим профессиональным праздником в ходе производственного совещания председатель Совета директоров ПАО "ФосАгро" Виктор Черепов, его слова привели в пресс-службе.
В свою очередь, генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников подчеркнул, что люди всегда были и остаются главной ценностью компании. "Основой социальных гарантий для работников "ФосАгро" является коллективный договор с унифицированным перечнем льгот и социальных гарантий. Ожидается, что в конце августа состоится подписание новых расширенных коллективных договоров на всех предприятиях Группы", - цитирует пресс-служба Рыбникова.
 
РоссияФосАгро
 
 
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