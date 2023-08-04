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Кредитный портфель Фонда развития Югры превысил два миллиарда рублей - РИА Новости, 04.08.2023
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Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
18:16 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/fond-1888262722.html
Кредитный портфель Фонда развития Югры превысил два миллиарда рублей
Кредитный портфель Фонда развития Югры превысил два миллиарда рублей - РИА Новости, 04.08.2023
Кредитный портфель Фонда развития Югры превысил два миллиарда рублей
Кредитный портфель Фонда развития Югры в августе преодолел рубеж в два миллиарда рублей, сообщает пресс-служба организации. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T18:16
2023-08-04T18:16
ханты-мансийский автономный округ
экономика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Кредитный портфель Фонда развития Югры в августе преодолел рубеж в два миллиарда рублей, сообщает пресс-служба организации. "Кредитный портфель Фонда развития Югры на начало августа 2023 года составил более 2 миллиардов рублей. Всего Фонд выдал порядка 40 займов на общую сумму более 3,6 миллиарда рублей, из них почти 300 миллионов – в 2023 году", - говорится в сообщении. Уточняется, что крупнейшими заемщиками Фонда являются предприятия лесопереработки, пищевой промышленности, металлургической отрасли, нефтесервиса, промышленной инфраструктуры, туристской инфраструктуры. Так, среди них крупнейшие инвестпроекты представляют производство металлоизделий (Сургутский металлургический комплекс) и выпуск экспортной продукции лесопереработки (Югорский лесопромышленный холдинг). "Фонд всегда готов к партнерству в запуске новых производств и расширению действующих. Сегодня для предприятий поддержка со стороны округа важная и самая выгодная. Фонд предоставляет льготные займы от 5 миллионов рублей по ставке 3% годовых сроком до 10 лет на новые промышленные проекты, их модернизацию и создание туристской инфраструктуры", - приводятся в сообщении слова генерального директора Фонда Романа Колупаева. Подчеркивается, что в настоящее время разрабатываются новые финансовые продукты для расширения линейки программ льготной поддержки промышленности региона. Фонд развития Югры является государственным региональным фондом развития промышленности. В рамках программ государственной поддержки Фонд предоставляет льготные займы на развитие промышленной и туристской инфраструктуры в размере от 5 миллионов рублей под 1-3% годовых на срок от 1 года до 10 лет в зависимости от программы финансирования.
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экономика
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Экономика
Кредитный портфель Фонда развития Югры превысил два миллиарда рублей

Пресс-служба Фонда развития Югры: портфель организации превысил два миллиарда рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Кредитный портфель Фонда развития Югры в августе преодолел рубеж в два миллиарда рублей, сообщает пресс-служба организации.
"Кредитный портфель Фонда развития Югры на начало августа 2023 года составил более 2 миллиардов рублей. Всего Фонд выдал порядка 40 займов на общую сумму более 3,6 миллиарда рублей, из них почти 300 миллионов – в 2023 году", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что крупнейшими заемщиками Фонда являются предприятия лесопереработки, пищевой промышленности, металлургической отрасли, нефтесервиса, промышленной инфраструктуры, туристской инфраструктуры. Так, среди них крупнейшие инвестпроекты представляют производство металлоизделий (Сургутский металлургический комплекс) и выпуск экспортной продукции лесопереработки (Югорский лесопромышленный холдинг).
"Фонд всегда готов к партнерству в запуске новых производств и расширению действующих. Сегодня для предприятий поддержка со стороны округа важная и самая выгодная. Фонд предоставляет льготные займы от 5 миллионов рублей по ставке 3% годовых сроком до 10 лет на новые промышленные проекты, их модернизацию и создание туристской инфраструктуры", - приводятся в сообщении слова генерального директора Фонда Романа Колупаева.
Подчеркивается, что в настоящее время разрабатываются новые финансовые продукты для расширения линейки программ льготной поддержки промышленности региона.
Фонд развития Югры является государственным региональным фондом развития промышленности. В рамках программ государственной поддержки Фонд предоставляет льготные займы на развитие промышленной и туристской инфраструктуры в размере от 5 миллионов рублей под 1-3% годовых на срок от 1 года до 10 лет в зависимости от программы финансирования.
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