https://ria.ru/20230804/fond-1888262722.html

Кредитный портфель Фонда развития Югры превысил два миллиарда рублей

Кредитный портфель Фонда развития Югры превысил два миллиарда рублей - РИА Новости, 04.08.2023

Кредитный портфель Фонда развития Югры превысил два миллиарда рублей

Кредитный портфель Фонда развития Югры в августе преодолел рубеж в два миллиарда рублей, сообщает пресс-служба организации. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T18:16

2023-08-04T18:16

2023-08-04T18:16

ханты-мансийский автономный округ

экономика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Кредитный портфель Фонда развития Югры в августе преодолел рубеж в два миллиарда рублей, сообщает пресс-служба организации. "Кредитный портфель Фонда развития Югры на начало августа 2023 года составил более 2 миллиардов рублей. Всего Фонд выдал порядка 40 займов на общую сумму более 3,6 миллиарда рублей, из них почти 300 миллионов – в 2023 году", - говорится в сообщении. Уточняется, что крупнейшими заемщиками Фонда являются предприятия лесопереработки, пищевой промышленности, металлургической отрасли, нефтесервиса, промышленной инфраструктуры, туристской инфраструктуры. Так, среди них крупнейшие инвестпроекты представляют производство металлоизделий (Сургутский металлургический комплекс) и выпуск экспортной продукции лесопереработки (Югорский лесопромышленный холдинг). "Фонд всегда готов к партнерству в запуске новых производств и расширению действующих. Сегодня для предприятий поддержка со стороны округа важная и самая выгодная. Фонд предоставляет льготные займы от 5 миллионов рублей по ставке 3% годовых сроком до 10 лет на новые промышленные проекты, их модернизацию и создание туристской инфраструктуры", - приводятся в сообщении слова генерального директора Фонда Романа Колупаева. Подчеркивается, что в настоящее время разрабатываются новые финансовые продукты для расширения линейки программ льготной поддержки промышленности региона. Фонд развития Югры является государственным региональным фондом развития промышленности. В рамках программ государственной поддержки Фонд предоставляет льготные займы на развитие промышленной и туристской инфраструктуры в размере от 5 миллионов рублей под 1-3% годовых на срок от 1 года до 10 лет в зависимости от программы финансирования.

https://ria.ru/20230802/grant-1887869742.html

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экономика