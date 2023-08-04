https://ria.ru/20230804/evro-1888261991.html

Курс евро превысил 106 рублей впервые с марта прошлого года

Курс евро превысил 106 рублей впервые с марта прошлого года - РИА Новости, 04.08.2023

Курс евро превысил 106 рублей впервые с марта прошлого года

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 106 рублей - максимума с марта прошлого года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T18:08

2023-08-04T18:08

2023-08-04T18:08

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

экономика

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155027/58/1550275841_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d72af8e18b252a0ba32148e183fd6e04.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 106 рублей - максимума с марта прошлого года, следует из данных Московской биржи. Курс евро расчетами "завтра" на 17.53 мск растет на 2,75 рубля, до 105,98 рубля. При это минутами ранее курс европейской валюты максимально подскакивал до 106,06 рубля. Курс доллара в это же время растет на 1,16 рубля, до 96,15 рубля, юаня - на 24 копейки, до 13,36 рубля.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская биржа, экономика, цены на нефть