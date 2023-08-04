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Курс евро превысил 106 рублей впервые с марта прошлого года
Курс евро превысил 106 рублей впервые с марта прошлого года - РИА Новости, 04.08.2023
Курс евро превысил 106 рублей впервые с марта прошлого года
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 106 рублей - максимума с марта прошлого года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T18:08
2023-08-04T18:08
2023-08-04T18:08
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 106 рублей - максимума с марта прошлого года, следует из данных Московской биржи. Курс евро расчетами "завтра" на 17.53 мск растет на 2,75 рубля, до 105,98 рубля. При это минутами ранее курс европейской валюты максимально подскакивал до 106,06 рубля. Курс доллара в это же время растет на 1,16 рубля, до 96,15 рубля, юаня - на 24 копейки, до 13,36 рубля.
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московская биржа, экономика, цены на нефть
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Экономика, Цены на нефть
Курс евро превысил 106 рублей впервые с марта прошлого года
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 106 рублей впервые с марта 2022 года