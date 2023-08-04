https://ria.ru/20230804/evakuatsiya-1888107910.html

Нагатинский суд Москвы эвакуируют из-за "минирования"

Нагатинский суд Москвы эвакуируют из-за "минирования" - РИА Новости, 04.08.2023

Нагатинский суд Москвы эвакуируют из-за "минирования"

Нагатинский районный суд Москвы эвакуируют из-за сообщения о "минировании", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T09:26

2023-08-04T09:26

2023-08-04T09:26

россия

москва

происшествия

ложные сообщения о минировании зданий

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Нагатинский районный суд Москвы эвакуируют из-за сообщения о "минировании", передает корреспондент РИА Новости. Согласно графику работы, суд должен был открыться в девять утра. Перед входом собрались посетители. В 9.01 охранник открыл дверь и сообщил собравшимся, что "здание эвакуируют из-за угроза взрыва". По его словам, вызваны специальные службы, и суд не откроется, пока они не приедут и не проверят. Он также сообщил, что если угроза окажется ложной, суд откроется, в лучшем случае, через минут сорок - час. РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением этой информации. Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.

https://ria.ru/20230713/minirovanie-1884003074.html

россия

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, происшествия, ложные сообщения о минировании зданий