https://ria.ru/20230804/evakuatsiya-1888107910.html
Нагатинский суд Москвы эвакуируют из-за "минирования"
Нагатинский суд Москвы эвакуируют из-за "минирования" - РИА Новости, 04.08.2023
Нагатинский суд Москвы эвакуируют из-за "минирования"
Нагатинский районный суд Москвы эвакуируют из-за сообщения о "минировании", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T09:26
2023-08-04T09:26
2023-08-04T09:26
россия
москва
происшествия
ложные сообщения о минировании зданий
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Нагатинский районный суд Москвы эвакуируют из-за сообщения о "минировании", передает корреспондент РИА Новости. Согласно графику работы, суд должен был открыться в девять утра. Перед входом собрались посетители. В 9.01 охранник открыл дверь и сообщил собравшимся, что "здание эвакуируют из-за угроза взрыва". По его словам, вызваны специальные службы, и суд не откроется, пока они не приедут и не проверят. Он также сообщил, что если угроза окажется ложной, суд откроется, в лучшем случае, через минут сорок - час. РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением этой информации. Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
https://ria.ru/20230713/minirovanie-1884003074.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, происшествия, ложные сообщения о минировании зданий
Россия, Москва, Происшествия, Ложные сообщения о минировании зданий
Нагатинский суд Москвы эвакуируют из-за "минирования"
Нагатинский районный суд Москвы эвакуируют из-за сообщения о минировании
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Нагатинский районный суд Москвы эвакуируют из-за сообщения о "минировании", передает корреспондент РИА Новости.
Согласно графику работы, суд должен был открыться в девять утра. Перед входом собрались посетители.
В 9.01 охранник открыл дверь и сообщил собравшимся, что "здание эвакуируют из-за угроза взрыва". По его словам, вызваны специальные службы, и суд не откроется, пока они не приедут и не проверят. Он также сообщил, что если угроза окажется ложной, суд откроется, в лучшем случае, через минут сорок - час.
РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением этой информации.
Ложные минирования в разных городах России
продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
Угроза "минирования" Госдумы, Минфина и Останкинской башни не подтвердилась