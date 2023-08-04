https://ria.ru/20230804/eksportery-1888197063.html

Экспортерам рассказали о рынке Омана и об инструментах поддержки РЭЦ

Экспортерам рассказали о рынке Омана и об инструментах поддержки РЭЦ - РИА Новости, 04.08.2023

Экспортерам рассказали о рынке Омана и об инструментах поддержки РЭЦ

Участникам вебинара на тему "Фокус на возможностях: ждут ли нас в Омане?" рассказали о возможностях поддержки экспорта Российским экспортным центром (РЭЦ,... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T15:00

2023-08-04T15:00

2023-08-04T15:00

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

торгово-промышленная палата рф

оман

россия

экономика

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Участникам вебинара на тему "Фокус на возможностях: ждут ли нас в Омане?" рассказали о возможностях поддержки экспорта Российским экспортным центром (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) и особенностях поставок в Оман, сообщает РЭЦ.Мероприятие подготовлено и проведено в рамках услуги "международная консультация РЭЦ" совместно с Российско-Оманским деловым советом при поддержке Торгово-промышленной палаты (ТПП) России. В вебинаре приняли участие свыше 50 компаний из более чем 15 регионов РФ.С приветственным словом к участникам обратился чрезвычайный и полномочный посол Омана в России Хамуд Салим Аль Тувайх, его выступление включало краткую информацию об инвестиционной среде в Султанате Оман.Руководитель направления по развитию международных проектов РЭЦ Наджибулло Джаббори проинформировал экспортеров о роли и месте РЭЦ в системе российского экспорта и об оказываемых услугах, отдельно поблагодарив спикеров вебинара за усилия по укреплению экономических связей России и Омана.Председатель Российско-Оманского делового совета Алексей Рубцов в своем выступлении подробно остановился на вопросах правового регулирования, состояния предпринимательской среды в Омане, а также планах правительства по стимулированию экономики страны и создания благоприятных условий для ведения бизнеса иностранными предпринимателям.Спикеры особое внимание уделили преимуществу работы с платформой "Инвестируй в Оман" (Invest in Oman), которая связывает предпринимателей, инвесторов и бизнесменов с местным и международным бизнес-сообществом.Участники конференции ответили на многочисленные вопросы представителей компаний.Было отмечено, что подобные конференции, а также планируемые бизнес-миссии и выставки, проводимые под эгидой РЭЦ, ТПП РФ, Российско-Оманского делового совета с участием других общественных и коммерческих организаций, будут способствовать дальнейшему развитию отношений с Султанатом Оман, росту взаимного товарооборота и увеличению объема совместных инвестиций.

https://ria.ru/20230726/postavki-1886326819.html

https://ria.ru/20230801/konkurs-1887630115.html

оман

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), торгово-промышленная палата рф, оман, россия, экономика