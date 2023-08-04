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На Крымском мосту открыли проезд для автотранспорта
На Крымском мосту открыли проезд для автотранспорта - РИА Новости, 04.08.2023
На Крымском мосту открыли проезд для автотранспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T13:45
2023-08-04T13:45
2023-08-04T13:45
чп на крымском мосту
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.Ранее в пятницу канал сообщал о временном перекрытии движения автотранспорта по мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.Остановка движения продлилась 18 минут.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
https://ria.ru/20230803/most-1887930443.html
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чп на крымском мосту, следственный комитет россии (ск рф), россия
ЧП на Крымском мосту, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
На Крымском мосту открыли проезд для автотранспорта
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили