https://ria.ru/20230804/dvizhenie-1888166504.html
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта - РИА Новости, 04.08.2023
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T13:22
2023-08-04T13:22
2023-08-04T13:26
чп на крымском мосту
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.Причины остановки движения не уточняются.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Грузовые автомобили при поездках в Крым и обратно используют Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
https://ria.ru/20230803/most-1887930443.html
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чп на крымском мосту, россия, следственный комитет россии (ск рф)
ЧП на Крымском мосту, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто