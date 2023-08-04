https://ria.ru/20230804/dostal-1888183312.html
Источник опроверг сообщения о госпитализации Владимира Досталя
Источник опроверг сообщения о госпитализации Владимира Досталя - РИА Новости, 04.08.2023
Источник опроверг сообщения о госпитализации Владимира Досталя
Российский продюсер и режиссер Владимир Досталь не был госпитализирован и находится на даче в кругу семьи, сообщил РИА Новости источник в Гильдии продюсеров... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:12
2023-08-04T14:12
2023-08-04T14:12
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российский продюсер и режиссер Владимир Досталь не был госпитализирован и находится на даче в кругу семьи, сообщил РИА Новости источник в Гильдии продюсеров России. Ранее телеграм-каналы сообщили, что Досталя экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем и он "перенёс инфаркт на ногах". "Он смеялся очень и говорил, что у него все хорошо, они всей семьей загорают на даче", - сказал собеседник агентства. Владимир Досталь - российский режиссер, экс-гендиректор киностудии "Мосфильм" и продюсер множества художественных, а также телевизионных фильмов: "По прозвищу "Зверь", "Президент и его внучка" (1999), "Бандитский Петербург" (сезоны 3-10, 2001-2007), "Штрафбат" (2004), "Сонька Золотая Ручка"(2006). В качестве режиссера снял фильмы "Здесь, на моей земле" (1979) и "Февральский ветер" (1981). Академик Российской академии кинематографических искусств "Ника" и почетный президент Гильдии продюсеров России.
https://ria.ru/20230119/dostal-1845920575.html
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новости культуры, россия
Культура, Новости культуры, Россия
Источник опроверг сообщения о госпитализации Владимира Досталя
В Гильдии продюсеров сообщили, что Владимир Досталь находится дома и хорошо себя чувствует
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российский продюсер и режиссер Владимир Досталь не был госпитализирован и находится на даче в кругу семьи, сообщил РИА Новости источник в Гильдии продюсеров России.
Ранее телеграм-каналы сообщили, что Досталя экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем и он "перенёс инфаркт на ногах".
"Он смеялся очень и говорил, что у него все хорошо, они всей семьей загорают на даче", - сказал собеседник агентства.
Владимир Досталь - российский режиссер, экс-гендиректор киностудии "Мосфильм
" и продюсер множества художественных, а также телевизионных фильмов: "По прозвищу "Зверь", "Президент и его внучка" (1999), "Бандитский Петербург" (сезоны 3-10, 2001-2007), "Штрафбат" (2004), "Сонька Золотая Ручка"(2006). В качестве режиссера снял фильмы "Здесь, на моей земле" (1979) и "Февральский ветер" (1981). Академик Российской академии кинематографических искусств "Ника" и почетный президент Гильдии продюсеров России.
Умер режиссер Николай Досталь