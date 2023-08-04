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Каклюгина вручила дипломы магистрам подмосковного университета
Каклюгина вручила дипломы магистрам подмосковного университета - РИА Новости, 04.08.2023
Каклюгина вручила дипломы магистрам подмосковного университета
Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина вручила дипломы магистрам кафедры государственных закупок Государственного университета просвещения, сообщили РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T16:04
2023-08-04T16:04
2023-08-04T16:04
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина вручила дипломы магистрам кафедры государственных закупок Государственного университета просвещения, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области. "В Доме Правительства Московской области состоялось вручение дипломов выпускникам кафедры государственных закупок Государственного университета просвещения. Документы о высшем образовании магистрам вручила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина", - отметили в ведомстве. По данным минобра, диплом магистра в этом году получили 33 человека. Среди выпускников кафедры – сотрудники органов государственной и муниципальной власти, а также специалисты, занимающиеся закупками на предприятиях. Кафедра госзакупок была создана в Университете просвещения в 2016 году. За это время её окончили более 230 человек, напомнили в ведомстве.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина вручила дипломы магистрам кафедры государственных закупок Государственного университета просвещения, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.
"В Доме Правительства Московской области состоялось вручение дипломов выпускникам кафедры государственных закупок Государственного университета просвещения. Документы о высшем образовании магистрам вручила вице-губернатор Московской области
Ирина Каклюгина", - отметили в ведомстве.
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По данным минобра, диплом магистра в этом году получили 33 человека. Среди выпускников кафедры – сотрудники органов государственной и муниципальной власти, а также специалисты, занимающиеся закупками на предприятиях.
Кафедра госзакупок была создана в Университете просвещения в 2016 году. За это время её окончили более 230 человек, напомнили в ведомстве.