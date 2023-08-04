https://ria.ru/20230804/deti-1888162993.html

СМИ: Ватикан может назначить представителя по "возвращению детей из России"

СМИ: Ватикан может назначить представителя по "возвращению детей из России" - РИА Новости, 04.08.2023

СМИ: Ватикан может назначить представителя по "возвращению детей из России"

Папа Римский Франциск может назначить спецпредставителя по "возвращению украинских детей из России", пишет испанская католическая газета Vida Nueva. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T13:09

2023-08-04T13:09

2023-08-04T13:09

специальная военная операция на украине

в мире

франциск (хорхе марио бергольо)

россия

украина

ватикан

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Папа Римский Франциск может назначить спецпредставителя по "возвращению украинских детей из России", пишет испанская католическая газета Vida Nueva. В интервью газете понтифик рассказал о работе главы Епископской конференции Италии кардинала Маттео Дзуппи в качестве папского посланника по урегулированию украинского конфликта. "Самый значительный прогресс, который был достигнут, связан с возвращением украинских детей в свою страну. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы каждый член семьи, требующий возвращения своих детей, мог это сделать. Для этого я думаю назначить постпреда, который будет связующим звеном между российской и украинской властью", - заявил понтифик. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в июле сообщила, что ее аппарат содействовал воссоединению 25 детей со своими родными, проживающими на территории Украины и других стран. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в июне заявил, что украинские дети, находящиеся на территории России, могут вернуться к своим родителям, если они объявятся и от них поступит такой запрос. По его словам, "все дети, которые находятся сейчас на российской территории, они все известны, их имена никто не скрывает, координаты, где они находятся, никто не скрывает". Он добавил, что "если у этих детей есть родители или родственники прямые, они имею полное право этих детей забрать". Лавров заявил, что несколько десятков украинских детей уже вернулись к своим родственникам.

https://ria.ru/20230729/deti-1887124407.html

https://ria.ru/20230727/donetsk-1886735787.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франциск (хорхе марио бергольо), россия, украина, ватикан, ситуация в днр и лнр