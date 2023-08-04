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На дебошира, кинувшего гранату в машину у "Москва-сити", завели дело - РИА Новости, 04.08.2023
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16:32 04.08.2023 (обновлено: 16:45 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/delo-1888233265.html
На дебошира, кинувшего гранату в машину у "Москва-сити", завели дело
На дебошира, кинувшего гранату в машину у "Москва-сити", завели дело - РИА Новости, 04.08.2023
На дебошира, кинувшего гранату в машину у "Москва-сити", завели дело
Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве на дебошира, кинувшего накануне страйкбольную гранату в салон авто в районе "Москва-сити", сообщили в... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T16:32
2023-08-04T16:45
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве на дебошира, кинувшего накануне страйкбольную гранату в салон авто в районе "Москва-сити", сообщили в пресс-центре МВД РФ.В четверг вечером, как сообщали в столичной полиции РИА Новости, неизвестный у "Москва-сити", угрожая водителю иномарки чем-то похожим на пистолет, потребовал отвезти его "куда он скажет". Получив отказ, он бросил в салон авто страйкбольную гранату и сбежал. Пострадавших не оказалось. Позднее в главке заявили о задержании дебошира, у него изъяли пневматический пистолет."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 213 УК РФ (хулиганство - ред.). Подозреваемый задержан", - сообщили в МВД РФ.Злоумышленником оказался 34-летний приезжий.Министерство также приводит уточненные данные происшествия. Так, после угроз водителю чем-то похожим на пистолет дебошир сел в автомобиль, а водитель, испугавшись за свою жизнь, выскочил наружу и вызвал полицию. Агрессор попытался запустить двигатель, однако это ему не удалось. Уже после этого в ход пошла страйкбольная граната.
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На дебошира, кинувшего гранату в машину у "Москва-сити", завели дело

Дебошира, кинувшего гранату в машину в районе "Москва-сити", обвинили в хулиганстве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве на дебошира, кинувшего накануне страйкбольную гранату в салон авто в районе "Москва-сити", сообщили в пресс-центре МВД РФ.
В четверг вечером, как сообщали в столичной полиции РИА Новости, неизвестный у "Москва-сити", угрожая водителю иномарки чем-то похожим на пистолет, потребовал отвезти его "куда он скажет". Получив отказ, он бросил в салон авто страйкбольную гранату и сбежал. Пострадавших не оказалось. Позднее в главке заявили о задержании дебошира, у него изъяли пневматический пистолет.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 213 УК РФ (хулиганство - ред.). Подозреваемый задержан", - сообщили в МВД РФ.
Злоумышленником оказался 34-летний приезжий.
Министерство также приводит уточненные данные происшествия. Так, после угроз водителю чем-то похожим на пистолет дебошир сел в автомобиль, а водитель, испугавшись за свою жизнь, выскочил наружу и вызвал полицию. Агрессор попытался запустить двигатель, однако это ему не удалось. Уже после этого в ход пошла страйкбольная граната.
Место подрыва гранаты в отделении пенсионного фонда в городе Марганце Днепропетровской области - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
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ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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