https://ria.ru/20230804/delo-1888233265.html

На дебошира, кинувшего гранату в машину у "Москва-сити", завели дело

На дебошира, кинувшего гранату в машину у "Москва-сити", завели дело - РИА Новости, 04.08.2023

На дебошира, кинувшего гранату в машину у "Москва-сити", завели дело

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве на дебошира, кинувшего накануне страйкбольную гранату в салон авто в районе "Москва-сити", сообщили в... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T16:32

2023-08-04T16:32

2023-08-04T16:45

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве на дебошира, кинувшего накануне страйкбольную гранату в салон авто в районе "Москва-сити", сообщили в пресс-центре МВД РФ.В четверг вечером, как сообщали в столичной полиции РИА Новости, неизвестный у "Москва-сити", угрожая водителю иномарки чем-то похожим на пистолет, потребовал отвезти его "куда он скажет". Получив отказ, он бросил в салон авто страйкбольную гранату и сбежал. Пострадавших не оказалось. Позднее в главке заявили о задержании дебошира, у него изъяли пневматический пистолет."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 213 УК РФ (хулиганство - ред.). Подозреваемый задержан", - сообщили в МВД РФ.Злоумышленником оказался 34-летний приезжий.Министерство также приводит уточненные данные происшествия. Так, после угроз водителю чем-то похожим на пистолет дебошир сел в автомобиль, а водитель, испугавшись за свою жизнь, выскочил наружу и вызвал полицию. Агрессор попытался запустить двигатель, однако это ему не удалось. Уже после этого в ход пошла страйкбольная граната.

https://ria.ru/20230802/ukraina-1887764263.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)