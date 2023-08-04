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Суд в Приморье рассмотрит второе дело "крабового короля" Кана о контрабанде
Суд в Приморье рассмотрит второе дело "крабового короля" Кана о контрабанде - РИА Новости, 04.08.2023
Суд в Приморье рассмотрит второе дело "крабового короля" Кана о контрабанде
Второе уголовное дело в отношении "крабового короля" Олега Кана - о контрабанде и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей - направлено в суд... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T16:00
2023-08-04T16:00
2023-08-04T16:00
россия
происшествия
владивосток
олег кан
приморский краевой суд
приморский край
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Второе уголовное дело в отношении "крабового короля" Олега Кана - о контрабанде и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей - направлено в суд Владивостока, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сахалинского рыбопромышленника Олега Кана", - говорится в сообщении. Кан обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. По версии следствия, Кан с соучастниками с 2014 по 2019 годы занимался контрабандными поставками крабов за границу краба. Всего было вывезено более 3 тысяч тонн стоимостью 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной. Кроме того, считает следствие, Кан, являясь фактическим владельцем и руководителем группы пяти российских предприятий, используя схему разделения единого крупного бизнеса на формально автономные организации, уклонился от уплаты налогов на прибыль и на добавленную стоимость более чем на 3,6 миллиарда рублей. Прокуратура также заявила иск о взыскании с Кана в пользу государства преступного дохода 4,2 миллиарда рублей. Было арестовано имущество руководителя и участников преступного сообщества, а также юрлиц более чем на 5,3 миллиарда рублей. Причиненный бюджетной системе России ущерб был в результате возмещен в полном объеме. Поскольку местонахождение находящегося в международном розыске Кана не установлено, уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу в отсутствие обвиняемого. В отношении остальных находящихся в международном розыске участников преступного сообщества расследование продолжается. Приговор по первому делу в отношении Кана пока не вынесен, его рассматривает Приморский краевой суд. По версии следствия, в 2010 году бизнесмен организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, как он считал, к покушению на его жизнь. По данным правоохранителей, в августе-октябре того же года Кан нашел пока не установленного следствием исполнителя убийства и местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника. Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров, снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда Пхиденко прибыл к ресторану "Три Богатыря", киллер тремя выстрелами застрелил его.
https://ria.ru/20230313/kan-1857436798.html
https://ria.ru/20230606/bivni-1876351769.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, владивосток, олег кан, приморский краевой суд, приморский край
Россия, Происшествия, Владивосток, Олег Кан, Приморский краевой суд, Приморский край
Суд в Приморье рассмотрит второе дело "крабового короля" Кана о контрабанде
В суд Владивостока направили второе дело Кана о контрабанде и уклонении от уплаты налогов
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Второе уголовное дело в отношении "крабового короля" Олега Кана - о контрабанде и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей - направлено в суд Владивостока, сообщает пресс-служба
Генеральной прокуратуры РФ.
"Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сахалинского рыбопромышленника Олега Кана", - говорится в сообщении.
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Кан обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов.
По версии следствия, Кан с соучастниками с 2014 по 2019 годы занимался контрабандными поставками крабов за границу краба. Всего было вывезено более 3 тысяч тонн стоимостью 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной.
Кроме того, считает следствие, Кан, являясь фактическим владельцем и руководителем группы пяти российских предприятий, используя схему разделения единого крупного бизнеса на формально автономные организации, уклонился от уплаты налогов на прибыль и на добавленную стоимость более чем на 3,6 миллиарда рублей.
Прокуратура также заявила иск о взыскании с Кана в пользу государства преступного дохода 4,2 миллиарда рублей. Было арестовано имущество руководителя и участников преступного сообщества, а также юрлиц более чем на 5,3 миллиарда рублей. Причиненный бюджетной системе России ущерб был в результате возмещен в полном объеме.
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Поскольку местонахождение находящегося в международном розыске Кана не установлено, уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу в отсутствие обвиняемого. В отношении остальных находящихся в международном розыске участников преступного сообщества расследование продолжается.
Приговор по первому делу в отношении Кана пока не вынесен, его рассматривает Приморский краевой суд
. По версии следствия, в 2010 году бизнесмен организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, как он считал, к покушению на его жизнь. По данным правоохранителей, в августе-октябре того же года Кан нашел пока не установленного следствием исполнителя убийства и местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника. Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров, снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда Пхиденко прибыл к ресторану "Три Богатыря", киллер тремя выстрелами застрелил его.
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