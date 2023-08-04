Рейтинг@Mail.ru
Суд в Приморье рассмотрит второе дело "крабового короля" Кана о контрабанде - РИА Новости, 04.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/delo-1888222150.html
Суд в Приморье рассмотрит второе дело "крабового короля" Кана о контрабанде
Суд в Приморье рассмотрит второе дело "крабового короля" Кана о контрабанде - РИА Новости, 04.08.2023
Суд в Приморье рассмотрит второе дело "крабового короля" Кана о контрабанде
Второе уголовное дело в отношении "крабового короля" Олега Кана - о контрабанде и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей - направлено в суд... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T16:00
2023-08-04T16:00
россия
происшествия
владивосток
олег кан
приморский краевой суд
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Второе уголовное дело в отношении "крабового короля" Олега Кана - о контрабанде и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей - направлено в суд Владивостока, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сахалинского рыбопромышленника Олега Кана", - говорится в сообщении. Кан обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. По версии следствия, Кан с соучастниками с 2014 по 2019 годы занимался контрабандными поставками крабов за границу краба. Всего было вывезено более 3 тысяч тонн стоимостью 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной. Кроме того, считает следствие, Кан, являясь фактическим владельцем и руководителем группы пяти российских предприятий, используя схему разделения единого крупного бизнеса на формально автономные организации, уклонился от уплаты налогов на прибыль и на добавленную стоимость более чем на 3,6 миллиарда рублей. Прокуратура также заявила иск о взыскании с Кана в пользу государства преступного дохода 4,2 миллиарда рублей. Было арестовано имущество руководителя и участников преступного сообщества, а также юрлиц более чем на 5,3 миллиарда рублей. Причиненный бюджетной системе России ущерб был в результате возмещен в полном объеме. Поскольку местонахождение находящегося в международном розыске Кана не установлено, уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу в отсутствие обвиняемого. В отношении остальных находящихся в международном розыске участников преступного сообщества расследование продолжается. Приговор по первому делу в отношении Кана пока не вынесен, его рассматривает Приморский краевой суд. По версии следствия, в 2010 году бизнесмен организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, как он считал, к покушению на его жизнь. По данным правоохранителей, в августе-октябре того же года Кан нашел пока не установленного следствием исполнителя убийства и местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника. Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров, снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда Пхиденко прибыл к ресторану "Три Богатыря", киллер тремя выстрелами застрелил его.
https://ria.ru/20230313/kan-1857436798.html
https://ria.ru/20230606/bivni-1876351769.html
https://ria.ru/20221027/zaderzhanie-1827084590.html
россия
владивосток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, владивосток, олег кан, приморский краевой суд, приморский край
Россия, Происшествия, Владивосток, Олег Кан, Приморский краевой суд, Приморский край
Суд в Приморье рассмотрит второе дело "крабового короля" Кана о контрабанде

В суд Владивостока направили второе дело Кана о контрабанде и уклонении от уплаты налогов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Второе уголовное дело в отношении "крабового короля" Олега Кана - о контрабанде и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей - направлено в суд Владивостока, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сахалинского рыбопромышленника Олега Кана", - говорится в сообщении.
суд - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Защита "крабового короля" Кана опровергла данные о его смерти
13 марта, 07:11
Кан обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов.
По версии следствия, Кан с соучастниками с 2014 по 2019 годы занимался контрабандными поставками крабов за границу краба. Всего было вывезено более 3 тысяч тонн стоимостью 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной.
Кроме того, считает следствие, Кан, являясь фактическим владельцем и руководителем группы пяти российских предприятий, используя схему разделения единого крупного бизнеса на формально автономные организации, уклонился от уплаты налогов на прибыль и на добавленную стоимость более чем на 3,6 миллиарда рублей.
Прокуратура также заявила иск о взыскании с Кана в пользу государства преступного дохода 4,2 миллиарда рублей. Было арестовано имущество руководителя и участников преступного сообщества, а также юрлиц более чем на 5,3 миллиарда рублей. Причиненный бюджетной системе России ущерб был в результате возмещен в полном объеме.
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Двое мужчин вывезли контрабандой из Хабаровска 16 тонн бивней мамонта
6 июня, 06:24
Поскольку местонахождение находящегося в международном розыске Кана не установлено, уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу в отсутствие обвиняемого. В отношении остальных находящихся в международном розыске участников преступного сообщества расследование продолжается.
Приговор по первому делу в отношении Кана пока не вынесен, его рассматривает Приморский краевой суд. По версии следствия, в 2010 году бизнесмен организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, как он считал, к покушению на его жизнь. По данным правоохранителей, в августе-октябре того же года Кан нашел пока не установленного следствием исполнителя убийства и местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника. Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров, снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда Пхиденко прибыл к ресторану "Три Богатыря", киллер тремя выстрелами застрелил его.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
В Приморье задержали браконьеров с трепангом на 2,4 миллиона рублей
27 октября 2022, 08:37
 
РоссияПроисшествияВладивостокОлег КанПриморский краевой судПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала