https://ria.ru/20230804/delo-1888222150.html

Суд в Приморье рассмотрит второе дело "крабового короля" Кана о контрабанде

Суд в Приморье рассмотрит второе дело "крабового короля" Кана о контрабанде - РИА Новости, 04.08.2023

Суд в Приморье рассмотрит второе дело "крабового короля" Кана о контрабанде

Второе уголовное дело в отношении "крабового короля" Олега Кана - о контрабанде и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей - направлено в суд... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T16:00

2023-08-04T16:00

2023-08-04T16:00

россия

происшествия

владивосток

олег кан

приморский краевой суд

приморский край

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Второе уголовное дело в отношении "крабового короля" Олега Кана - о контрабанде и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей - направлено в суд Владивостока, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сахалинского рыбопромышленника Олега Кана", - говорится в сообщении. Кан обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. По версии следствия, Кан с соучастниками с 2014 по 2019 годы занимался контрабандными поставками крабов за границу краба. Всего было вывезено более 3 тысяч тонн стоимостью 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной. Кроме того, считает следствие, Кан, являясь фактическим владельцем и руководителем группы пяти российских предприятий, используя схему разделения единого крупного бизнеса на формально автономные организации, уклонился от уплаты налогов на прибыль и на добавленную стоимость более чем на 3,6 миллиарда рублей. Прокуратура также заявила иск о взыскании с Кана в пользу государства преступного дохода 4,2 миллиарда рублей. Было арестовано имущество руководителя и участников преступного сообщества, а также юрлиц более чем на 5,3 миллиарда рублей. Причиненный бюджетной системе России ущерб был в результате возмещен в полном объеме. Поскольку местонахождение находящегося в международном розыске Кана не установлено, уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу в отсутствие обвиняемого. В отношении остальных находящихся в международном розыске участников преступного сообщества расследование продолжается. Приговор по первому делу в отношении Кана пока не вынесен, его рассматривает Приморский краевой суд. По версии следствия, в 2010 году бизнесмен организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, как он считал, к покушению на его жизнь. По данным правоохранителей, в августе-октябре того же года Кан нашел пока не установленного следствием исполнителя убийства и местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника. Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров, снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда Пхиденко прибыл к ресторану "Три Богатыря", киллер тремя выстрелами застрелил его.

https://ria.ru/20230313/kan-1857436798.html

https://ria.ru/20230606/bivni-1876351769.html

https://ria.ru/20221027/zaderzhanie-1827084590.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, владивосток, олег кан, приморский краевой суд, приморский край