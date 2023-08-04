https://ria.ru/20230804/brent-1888268326.html

Цена нефти марки Brent поднялась выше 86 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent поднялась выше 86 долларов за баррель - РИА Новости, 04.08.2023

Цена нефти марки Brent поднялась выше 86 долларов за баррель

Мировые цены на нефть растут на 1%, а стоимость марки Brent поднялась выше 86 долларов за баррель впервые с 17 апреля, следует из данных торгов. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T18:44

2023-08-04T18:44

2023-08-04T18:44

brent

wti (нефть)

цены на нефть

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут на 1%, а стоимость марки Brent поднялась выше 86 долларов за баррель впервые с 17 апреля, следует из данных торгов. По состоянию на 18.37 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,92%, до 85,92 доллара за баррель, минутами ранее она впервые с 17 апреля поднималась выше 86 долларов. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,02%, до 82,38 доллара.

https://ria.ru/20230712/skidki-1883623833.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

brent, wti (нефть), цены на нефть