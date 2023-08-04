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Цена нефти марки Brent поднялась выше 86 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent поднялась выше 86 долларов за баррель - РИА Новости, 04.08.2023
Цена нефти марки Brent поднялась выше 86 долларов за баррель
Мировые цены на нефть растут на 1%, а стоимость марки Brent поднялась выше 86 долларов за баррель впервые с 17 апреля, следует из данных торгов. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T18:44
2023-08-04T18:44
2023-08-04T18:44
brent
wti (нефть)
цены на нефть
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут на 1%, а стоимость марки Brent поднялась выше 86 долларов за баррель впервые с 17 апреля, следует из данных торгов. По состоянию на 18.37 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,92%, до 85,92 доллара за баррель, минутами ранее она впервые с 17 апреля поднималась выше 86 долларов. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,02%, до 82,38 доллара.
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brent, wti (нефть), цены на нефть
Brent, WTI (нефть), Цены на нефть
Цена нефти марки Brent поднялась выше 86 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 86 долларов за баррель впервые с 17 апреля
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут на 1%, а стоимость марки Brent поднялась выше 86 долларов за баррель впервые с 17 апреля, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.37 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,92%, до 85,92 доллара за баррель, минутами ранее она впервые с 17 апреля поднималась выше 86 долларов. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,02%, до 82,38 доллара.
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