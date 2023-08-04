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Кубань направит четыре миллиарда рублей на благоустройство зеленых зон - РИА Новости, 04.08.2023
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Краснодарский край
 
21:27 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/blagoustroystvo-1888288635.html
Кубань направит четыре миллиарда рублей на благоустройство зеленых зон
Кубань направит четыре миллиарда рублей на благоустройство зеленых зон - РИА Новости, 04.08.2023
Кубань направит четыре миллиарда рублей на благоустройство зеленых зон
Краснодарский край направит четыре миллиарда рублей на благоустройство зеленых зон, в этом году будет приведено в порядок еще 142 общественных пространства... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T21:27
2023-08-04T21:27
краснодарский край
общество
жкх
краснодарский край
павловский район
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 4 авг - РИА Новости. Краснодарский край направит четыре миллиарда рублей на благоустройство зеленых зон, в этом году будет приведено в порядок еще 142 общественных пространства Кубани, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании межведомственной комиссии по реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды". "С 2017 года в Краснодарском крае благоустроили более 1,4 тысячи зеленых зон. В этом году мы должны привести в порядок еще 142 общественных пространства. На эти цели направим четыре миллиарда рублей. Жители всегда активно участвуют в выборе территорий и хотят, чтобы рядом были комфортные парки, скверы, места для прогулок и отдыха. Мы не можем их подвести, и должны завершить все работы, включая озеленение, до 1 ноября", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьев. Отмечается, что программы по обновлению зеленых зон на 2023 год уже выполнили в Северском, Успенском, Мостовском и Курганинском районах. По словам Кондратьева, из-за непогоды выбились из графика проекты в Отрадненском и Павловском районе. При этом представители муниципалитетов заверили главу региона, что успеют завершить все намеченные работы в срок.
https://ria.ru/20230801/kuban-1887698661.html
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общество, жкх, краснодарский край, павловский район, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Общество, ЖКХ, Краснодарский край, Павловский район, Вениамин Кондратьев
Кубань направит четыре миллиарда рублей на благоустройство зеленых зон

Кубань направит четыре миллиарда рублей на благоустройство зеленых зон

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяКраснодарский край
Краснодарский край
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
Краснодарский край. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 4 авг - РИА Новости. Краснодарский край направит четыре миллиарда рублей на благоустройство зеленых зон, в этом году будет приведено в порядок еще 142 общественных пространства Кубани, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании межведомственной комиссии по реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".
"С 2017 года в Краснодарском крае благоустроили более 1,4 тысячи зеленых зон. В этом году мы должны привести в порядок еще 142 общественных пространства. На эти цели направим четыре миллиарда рублей. Жители всегда активно участвуют в выборе территорий и хотят, чтобы рядом были комфортные парки, скверы, места для прогулок и отдыха. Мы не можем их подвести, и должны завершить все работы, включая озеленение, до 1 ноября", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьев.
Отмечается, что программы по обновлению зеленых зон на 2023 год уже выполнили в Северском, Успенском, Мостовском и Курганинском районах. По словам Кондратьева, из-за непогоды выбились из графика проекты в Отрадненском и Павловском районе. При этом представители муниципалитетов заверили главу региона, что успеют завершить все намеченные работы в срок.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
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1 августа, 23:05
 
Краснодарский крайОбществоЖКХКраснодарский крайПавловский районВениамин Кондратьев
 
 
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