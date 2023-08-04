https://ria.ru/20230804/blagoustroystvo-1888288635.html

Кубань направит четыре миллиарда рублей на благоустройство зеленых зон

Кубань направит четыре миллиарда рублей на благоустройство зеленых зон - РИА Новости, 04.08.2023

Кубань направит четыре миллиарда рублей на благоустройство зеленых зон

Краснодарский край направит четыре миллиарда рублей на благоустройство зеленых зон, в этом году будет приведено в порядок еще 142 общественных пространства... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T21:27

2023-08-04T21:27

2023-08-04T21:27

краснодарский край

общество

жкх

краснодарский край

павловский район

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 4 авг - РИА Новости. Краснодарский край направит четыре миллиарда рублей на благоустройство зеленых зон, в этом году будет приведено в порядок еще 142 общественных пространства Кубани, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании межведомственной комиссии по реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды". "С 2017 года в Краснодарском крае благоустроили более 1,4 тысячи зеленых зон. В этом году мы должны привести в порядок еще 142 общественных пространства. На эти цели направим четыре миллиарда рублей. Жители всегда активно участвуют в выборе территорий и хотят, чтобы рядом были комфортные парки, скверы, места для прогулок и отдыха. Мы не можем их подвести, и должны завершить все работы, включая озеленение, до 1 ноября", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьев. Отмечается, что программы по обновлению зеленых зон на 2023 год уже выполнили в Северском, Успенском, Мостовском и Курганинском районах. По словам Кондратьева, из-за непогоды выбились из графика проекты в Отрадненском и Павловском районе. При этом представители муниципалитетов заверили главу региона, что успеют завершить все намеченные работы в срок.

https://ria.ru/20230801/kuban-1887698661.html

краснодарский край

павловский район

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общество, жкх, краснодарский край, павловский район, вениамин кондратьев