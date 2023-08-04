https://ria.ru/20230804/blagoustroystvo-1888138292.html

Выполнено 60% работ первого этапа благоустройства у метро "Медведково"

Выполнено 60% работ первого этапа благоустройства у метро "Медведково" - РИА Новости, 04.08.2023

Выполнено 60% работ первого этапа благоустройства у метро "Медведково"

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 60% работ первого этапа благоустройства у метро "Медведково" на северо-востоке столицы, сообщил заместитель РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T11:44

2023-08-04T11:44

2023-08-04T11:44

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 60% работ первого этапа благоустройства у метро "Медведково" на северо-востоке столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Главная задача проекта - улучшение пешеходной и транспортной доступности объекта, в состав которого входят одноименная станция Калужско-Рижской линии метро и расположенные рядом остановки наземного общественного транспорта. В этом году проведем первый этап, в рамках которого обновим улицу Грекова и участок улицы Широкая от дома №12а до дома №17 корпус 1, уже выполнено 60% от общего объема запланированных работ", - заявил он. Заммэра подчеркнул, что воздушные линии убирают в кабельную канализацию, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно прокладывают почти 40 метров системы водостока. "В настоящее время на части улицы Грекова со стороны северного вестибюля метро завершается обновление асфальта на тротуарах, на очереди - проезжая часть, установили три новых остановочных павильона, разбили более 12,7 тысяч квадратных метров газона. Работы параллельно ведутся на пересечении улиц Широкой и Грекова, там обустраивают тротуары общей площадью 12,8 тысяч квадратных метров. Благоустройство продолжится на участке улицы Грекова со стороны южного вестибюля, где заменят тротуарное и дорожное покрытия, семь остановок общественного транспорта", - подчеркнул Бирюков. Он также отметил, что в районе метро проведут модернизацию системы освещения - установят 120 фонарей и более 110 уличных торшеров. Для повышения безопасности на дорогах пешеходные переходы оборудуют опорами контрастного освещения, заменят три светофора. Также в рамках проекта восстановят пешеходные дорожки рядом с Храмом-Часовней в честь иконы Божией Матери "Утоли моя печали". Вместо стихийной парковки на улице Широкая возле кинотеатра "Ладога" появится организованная на 22 машино-места, всего в этом районе сделают почти 120 парковочных мест, четыре велопарковки и три станции велопроката. Бирюков сообщил, что уже начаты работы по обновлению 95-метровой лестницы, соединяющей улицу Широкую и Заревый проезд. Для нее создали новый армированный каркас и залили бетонное основание. На лестнице обустроят широкие площадки с покрытием из бетонной плитки с гранитным напылением, поставят уличные торшеры, лавочки-клумбы и кадки с деревьями.

https://ria.ru/20230804/moskva-1888104357.html

https://realty.ria.ru/20230803/moskva-1887770219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы