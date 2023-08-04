https://ria.ru/20230804/blagoustroystvo-1888120406.html

Игорь Артамонов отметил участие липчан в благоустройстве города

Игорь Артамонов отметил участие липчан в благоустройстве города - РИА Новости, 04.08.2023

Игорь Артамонов отметил участие липчан в благоустройстве города

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил обновляемые общественные пространства в Липецке и поблагодарил горожан за участие в проектах по... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T10:42

2023-08-04T10:42

2023-08-04T10:42

липецкая область

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил обновляемые общественные пространства в Липецке и поблагодарил горожан за участие в проектах по благоустройству, сообщили в пресс-службе правительства региона. В Елецком микрорайоне губернатор встретился с инициативными жителями, которые выступили с предложением о создании прогулочной зоны. Концепцию вынесли на голосование на единой онлайн-платформе, которое проводится в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". За идею в прошлом году проголосовали больше двух тысяч человек, этим летом проект уже воплощают в жизнь. "Очень радует, что жители заинтересованы в благоустройстве родного города. Мы поддерживаем инициативы, которые поступают от граждан и стараемся сделать регион таким, в котором людям хочется жить", – сказал Артамонов. В пресс-службе рассказали, что губернатор побывал и в Молодежном парке, где сейчас идет второй этап благоустройства. Работы ведутся по нацпроекту "Жилье и городская среда". В прошлом году за дальнейшее преображение общественного пространства на единой онлайн-платформе проголосовали около 18 тысяч липчан. До конца лета здесь заасфальтируют пешеходные и велосипедные дорожки, сделают освещение. Инвестор приступил к созданию зоны для барбекю. Для детей в парке планируют установить различные качели, балансиры, игровые комплексы, батуты и скалодром.

https://ria.ru/20230804/lipetsk-1888118558.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, игорь артамонов