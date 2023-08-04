Рейтинг@Mail.ru
Игорь Артамонов отметил участие липчан в благоустройстве города - РИА Новости, 04.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
10:42 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/blagoustroystvo-1888120406.html
Игорь Артамонов отметил участие липчан в благоустройстве города
Игорь Артамонов отметил участие липчан в благоустройстве города - РИА Новости, 04.08.2023
Игорь Артамонов отметил участие липчан в благоустройстве города
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил обновляемые общественные пространства в Липецке и поблагодарил горожан за участие в проектах по... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T10:42
2023-08-04T10:42
липецкая область
липецк
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888120607_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e7e3a63d76eedd8030680e5832ace741.jpg
ЛИПЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил обновляемые общественные пространства в Липецке и поблагодарил горожан за участие в проектах по благоустройству, сообщили в пресс-службе правительства региона. В Елецком микрорайоне губернатор встретился с инициативными жителями, которые выступили с предложением о создании прогулочной зоны. Концепцию вынесли на голосование на единой онлайн-платформе, которое проводится в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". За идею в прошлом году проголосовали больше двух тысяч человек, этим летом проект уже воплощают в жизнь. "Очень радует, что жители заинтересованы в благоустройстве родного города. Мы поддерживаем инициативы, которые поступают от граждан и стараемся сделать регион таким, в котором людям хочется жить", – сказал Артамонов. В пресс-службе рассказали, что губернатор побывал и в Молодежном парке, где сейчас идет второй этап благоустройства. Работы ведутся по нацпроекту "Жилье и городская среда". В прошлом году за дальнейшее преображение общественного пространства на единой онлайн-платформе проголосовали около 18 тысяч липчан. До конца лета здесь заасфальтируют пешеходные и велосипедные дорожки, сделают освещение. Инвестор приступил к созданию зоны для барбекю. Для детей в парке планируют установить различные качели, балансиры, игровые комплексы, батуты и скалодром.
https://ria.ru/20230804/lipetsk-1888118558.html
липецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888120607_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_233773455a7e7a0865f076e14ba53920.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов

Игорь Артамонов отметил участие липчан в благоустройстве города

© Фото : пресс-службы правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил участие липчан в благоустройстве города
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил участие липчан в благоустройстве города - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Фото : пресс-службы правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил участие липчан в благоустройстве города
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил обновляемые общественные пространства в Липецке и поблагодарил горожан за участие в проектах по благоустройству, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В Елецком микрорайоне губернатор встретился с инициативными жителями, которые выступили с предложением о создании прогулочной зоны. Концепцию вынесли на голосование на единой онлайн-платформе, которое проводится в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". За идею в прошлом году проголосовали больше двух тысяч человек, этим летом проект уже воплощают в жизнь.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Новая поликлиника появится в Липецке в следующем году
10:36
"Очень радует, что жители заинтересованы в благоустройстве родного города. Мы поддерживаем инициативы, которые поступают от граждан и стараемся сделать регион таким, в котором людям хочется жить", – сказал Артамонов.
В пресс-службе рассказали, что губернатор побывал и в Молодежном парке, где сейчас идет второй этап благоустройства. Работы ведутся по нацпроекту "Жилье и городская среда". В прошлом году за дальнейшее преображение общественного пространства на единой онлайн-платформе проголосовали около 18 тысяч липчан. До конца лета здесь заасфальтируют пешеходные и велосипедные дорожки, сделают освещение. Инвестор приступил к созданию зоны для барбекю. Для детей в парке планируют установить различные качели, балансиры, игровые комплексы, батуты и скалодром.
 
Липецкая областьЛипецкИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала