https://ria.ru/20230804/blagoustroystvo-1888120406.html
Игорь Артамонов отметил участие липчан в благоустройстве города
Игорь Артамонов отметил участие липчан в благоустройстве города - РИА Новости, 04.08.2023
Игорь Артамонов отметил участие липчан в благоустройстве города
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил обновляемые общественные пространства в Липецке и поблагодарил горожан за участие в проектах по... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T10:42
2023-08-04T10:42
2023-08-04T10:42
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил обновляемые общественные пространства в Липецке и поблагодарил горожан за участие в проектах по благоустройству, сообщили в пресс-службе правительства региона. В Елецком микрорайоне губернатор встретился с инициативными жителями, которые выступили с предложением о создании прогулочной зоны. Концепцию вынесли на голосование на единой онлайн-платформе, которое проводится в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". За идею в прошлом году проголосовали больше двух тысяч человек, этим летом проект уже воплощают в жизнь. "Очень радует, что жители заинтересованы в благоустройстве родного города. Мы поддерживаем инициативы, которые поступают от граждан и стараемся сделать регион таким, в котором людям хочется жить", – сказал Артамонов. В пресс-службе рассказали, что губернатор побывал и в Молодежном парке, где сейчас идет второй этап благоустройства. Работы ведутся по нацпроекту "Жилье и городская среда". В прошлом году за дальнейшее преображение общественного пространства на единой онлайн-платформе проголосовали около 18 тысяч липчан. До конца лета здесь заасфальтируют пешеходные и велосипедные дорожки, сделают освещение. Инвестор приступил к созданию зоны для барбекю. Для детей в парке планируют установить различные качели, балансиры, игровые комплексы, батуты и скалодром.
https://ria.ru/20230804/lipetsk-1888118558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил обновляемые общественные пространства в Липецке и поблагодарил горожан за участие в проектах по благоустройству, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В Елецком микрорайоне губернатор встретился с инициативными жителями, которые выступили с предложением о создании прогулочной зоны. Концепцию вынесли на голосование на единой онлайн-платформе, которое проводится в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". За идею в прошлом году проголосовали больше двух тысяч человек, этим летом проект уже воплощают в жизнь.
Новая поликлиника появится в Липецке в следующем году
"Очень радует, что жители заинтересованы в благоустройстве родного города. Мы поддерживаем инициативы, которые поступают от граждан и стараемся сделать регион таким, в котором людям хочется жить", – сказал Артамонов
.
В пресс-службе рассказали, что губернатор побывал и в Молодежном парке, где сейчас идет второй этап благоустройства. Работы ведутся по нацпроекту "Жилье и городская среда". В прошлом году за дальнейшее преображение общественного пространства на единой онлайн-платформе проголосовали около 18 тысяч липчан. До конца лета здесь заасфальтируют пешеходные и велосипедные дорожки, сделают освещение. Инвестор приступил к созданию зоны для барбекю. Для детей в парке планируют установить различные качели, балансиры, игровые комплексы, батуты и скалодром.