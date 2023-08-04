https://ria.ru/20230804/biznes-1888022702.html

ВТБ Лизинг: новый бизнес в автолизинге вырос в два раза

ВТБ Лизинг: новый бизнес в автолизинге вырос в два раза - РИА Новости, 04.08.2023

ВТБ Лизинг: новый бизнес в автолизинге вырос в два раза

ВТБ Лизинг подвел итоги направления автолизинга за первое полугодие 2023 года, объем лизингового финансирования автотранспорта составил более 83 миллиардов... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T10:00

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2023-08-04T10:00

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МОСКВА, 4 авг – пресс-служба АО ВТБ Лизинг. ВТБ Лизинг подвел итоги направления автолизинга за первое полугодие 2023 года, объем лизингового финансирования автотранспорта составил более 83 миллиардов рублей с НДС, это в два раза выше показателя аналогичного периода прошлого года.Всего с января по июнь 2023 года ВТБ Лизинг заключил более 15 тысяч новых договоров лизинга против почти 9 тысяч годом ранее. По итогам января-июня 2023 года количество автомобилей и техники, переданных по договорам лизинга, выросло до 78 тысяч единиц.В первом полугодии 2023 года новый бизнес в грузовом сегменте вырос на 102%, в сегменте спецтехники - на 48%, в легковом сегменте - на 28%. При этом в легковом сегменте лидером продаж стала отечественная марка LADA (+116%), в сегменте LCV - ВИС (+229%) и УАЗ (+ 52%). В сегментах грузовых авто и спецтехники первые строчки по продажам заняли китайские марки, что сопоставимо с показателями автомобильного рынка РФ."ВТБ Лизинг в первом полугодии 2023 года продолжил развивать партнерские отношения с поставщиками и новыми брендами, наращивать активные кросс-продажи в группе, разрабатывать специальные предложения для клиентов, предоставляя скидки на автомобили и сниженный аванс при входе в сделку от 0%", - прокомментировал генеральный директор ВТБ Лизинг Антон Мусатов.В дальнейших планах компании расширение продуктовой линейки, а также активная закупка техники напрямую у производителей.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы