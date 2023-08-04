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Псковская таможня передала 16 конфискованных дронов в зону спецоперации - РИА Новости, 04.08.2023
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19:34 04.08.2023
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Псковская таможня передала 16 конфискованных дронов в зону спецоперации
Псковская таможня передала 16 конфискованных дронов в зону спецоперации - РИА Новости, 04.08.2023
Псковская таможня передала 16 конфискованных дронов в зону спецоперации
Псковская таможня за первое полугодие 2023 года передала в зону спецоперации 16 конфискованных беспилотников, сообщает пресс-служба таможни региона. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T19:34
2023-08-04T19:34
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Псковская таможня за первое полугодие 2023 года передала в зону спецоперации 16 конфискованных беспилотников, сообщает пресс-служба таможни региона. "За полгода Псковская таможня передала для нужд специальной военной операции 16 беспилотников, которые перемещались через границу с нарушениями и были обращены в федеральную собственность", - говорится в сообщении. Всего за полгода 2023 года для нужд специальной военной операции таможенники передали товаров на общую сумму более 2,5 миллионов рублей. Кроме БПЛА это 430 килограммов кровельного материала, 23 кубометра пиломатериалов, комплект опор насосной станции, металлические строительные леса, профильные металлические трубы, гидравлические тележки для перевозки грузов. Все товары перемещались с нарушениями законодательства и по решению суда перешли в федеральную собственность.
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Надежные люди, Россия
Псковская таможня передала 16 конфискованных дронов в зону спецоперации

Псковская таможня передала 16 конфискованных беспилотников в зону спецоперации

© Фото : пресс-служба Псковской таможниОдин из беспилотников, переданных Псковской таможней в зону спецоперации
Один из беспилотников, переданных Псковской таможней в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Фото : пресс-служба Псковской таможни
Один из беспилотников, переданных Псковской таможней в зону спецоперации
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Псковская таможня за первое полугодие 2023 года передала в зону спецоперации 16 конфискованных беспилотников, сообщает пресс-служба таможни региона.
"За полгода Псковская таможня передала для нужд специальной военной операции 16 беспилотников, которые перемещались через границу с нарушениями и были обращены в федеральную собственность", - говорится в сообщении.
Всего за полгода 2023 года для нужд специальной военной операции таможенники передали товаров на общую сумму более 2,5 миллионов рублей. Кроме БПЛА это 430 килограммов кровельного материала, 23 кубометра пиломатериалов, комплект опор насосной станции, металлические строительные леса, профильные металлические трубы, гидравлические тележки для перевозки грузов.
Все товары перемещались с нарушениями законодательства и по решению суда перешли в федеральную собственность.
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