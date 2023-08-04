https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888276972.html
Псковская таможня передала 16 конфискованных дронов в зону спецоперации
Псковская таможня передала 16 конфискованных дронов в зону спецоперации - РИА Новости, 04.08.2023
Псковская таможня передала 16 конфискованных дронов в зону спецоперации
Псковская таможня за первое полугодие 2023 года передала в зону спецоперации 16 конфискованных беспилотников, сообщает пресс-служба таможни региона. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T19:34
2023-08-04T19:34
2023-08-04T19:34
надежные люди
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888276382_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_b3561c723196078f002271b84fccb970.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Псковская таможня за первое полугодие 2023 года передала в зону спецоперации 16 конфискованных беспилотников, сообщает пресс-служба таможни региона. "За полгода Псковская таможня передала для нужд специальной военной операции 16 беспилотников, которые перемещались через границу с нарушениями и были обращены в федеральную собственность", - говорится в сообщении. Всего за полгода 2023 года для нужд специальной военной операции таможенники передали товаров на общую сумму более 2,5 миллионов рублей. Кроме БПЛА это 430 килограммов кровельного материала, 23 кубометра пиломатериалов, комплект опор насосной станции, металлические строительные леса, профильные металлические трубы, гидравлические тележки для перевозки грузов. Все товары перемещались с нарушениями законодательства и по решению суда перешли в федеральную собственность.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888276382_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_2ffdac5f77202390ba41a1ae65483030.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Псковская таможня передала 16 конфискованных дронов в зону спецоперации
Псковская таможня передала 16 конфискованных беспилотников в зону спецоперации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости.
Псковская таможня за первое полугодие 2023 года передала в зону спецоперации 16 конфискованных беспилотников, сообщает пресс-служба
таможни региона.
"За полгода Псковская таможня передала для нужд специальной военной операции 16 беспилотников, которые перемещались через границу с нарушениями и были обращены в федеральную собственность", - говорится в сообщении.
Всего за полгода 2023 года для нужд специальной военной операции таможенники передали товаров на общую сумму более 2,5 миллионов рублей. Кроме БПЛА это 430 килограммов кровельного материала, 23 кубометра пиломатериалов, комплект опор насосной станции, металлические строительные леса, профильные металлические трубы, гидравлические тележки для перевозки грузов.
Все товары перемещались с нарушениями законодательства и по решению суда перешли в федеральную собственность.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине