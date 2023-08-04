https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888276972.html

Псковская таможня передала 16 конфискованных дронов в зону спецоперации

Псковская таможня передала 16 конфискованных дронов в зону спецоперации - РИА Новости, 04.08.2023

Псковская таможня передала 16 конфискованных дронов в зону спецоперации

Псковская таможня за первое полугодие 2023 года передала в зону спецоперации 16 конфискованных беспилотников, сообщает пресс-служба таможни региона. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T19:34

2023-08-04T19:34

2023-08-04T19:34

надежные люди

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Псковская таможня за первое полугодие 2023 года передала в зону спецоперации 16 конфискованных беспилотников, сообщает пресс-служба таможни региона. "За полгода Псковская таможня передала для нужд специальной военной операции 16 беспилотников, которые перемещались через границу с нарушениями и были обращены в федеральную собственность", - говорится в сообщении. Всего за полгода 2023 года для нужд специальной военной операции таможенники передали товаров на общую сумму более 2,5 миллионов рублей. Кроме БПЛА это 430 килограммов кровельного материала, 23 кубометра пиломатериалов, комплект опор насосной станции, металлические строительные леса, профильные металлические трубы, гидравлические тележки для перевозки грузов. Все товары перемещались с нарушениями законодательства и по решению суда перешли в федеральную собственность.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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