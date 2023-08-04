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Рогов рассказал подробности ночной атаки на Бердянск - РИА Новости, 04.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:52 04.08.2023 (обновлено: 11:03 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/berdyansk-1888124852.html
Рогов рассказал подробности ночной атаки на Бердянск
Рогов рассказал подробности ночной атаки на Бердянск - РИА Новости, 04.08.2023
Рогов рассказал подробности ночной атаки на Бердянск
В ночной атаке на Бердянск Запорожской области принимало участие пять беспилотников, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T10:52
2023-08-04T11:03
специальная военная операция на украине
бердянск
запорожская область
азовское море
владимир рогов
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. В ночной атаке на Бердянск Запорожской области принимало участие пять беспилотников, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале.Ударные беспилотники прошедшей ночью были сбиты над Бердянском и Азовским морем в Запорожской области, сообщил ранее врио главы области Евгений Балицкий."Сегодня около 01.20 ночи нацисты попытались нанести удар по мирному городу. Успешно отработала система ПВО ВС РФ. Всего в атаке на город принимало участие пять беспилотников. Все воздушные цели поражены, пострадавших и разрушений нет", – написал Рогов.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
бердянск
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бердянск, запорожская область, азовское море, владимир рогов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Азовское море, Владимир Рогов, Безопасность
Рогов рассказал подробности ночной атаки на Бердянск

Рогов сообщил, что все пять атаковавших ночью Бердянск беспилотников были сбиты

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкНазвание города на здании в Бердянске
Название города на здании в Бердянске - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Название города на здании в Бердянске. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. В ночной атаке на Бердянск Запорожской области принимало участие пять беспилотников, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале.
Ударные беспилотники прошедшей ночью были сбиты над Бердянском и Азовским морем в Запорожской области, сообщил ранее врио главы области Евгений Балицкий.
«
"Сегодня около 01.20 ночи нацисты попытались нанести удар по мирному городу. Успешно отработала система ПВО ВС РФ. Всего в атаке на город принимало участие пять беспилотников. Все воздушные цели поражены, пострадавших и разрушений нет", – написал Рогов.
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
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08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБердянскЗапорожская областьАзовское мореВладимир РоговБезопасность
 
 
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