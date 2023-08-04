https://ria.ru/20230804/berdyansk-1888124852.html

Рогов рассказал подробности ночной атаки на Бердянск

Рогов рассказал подробности ночной атаки на Бердянск - РИА Новости, 04.08.2023

Рогов рассказал подробности ночной атаки на Бердянск

В ночной атаке на Бердянск Запорожской области принимало участие пять беспилотников, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T10:52

2023-08-04T10:52

2023-08-04T11:03

специальная военная операция на украине

бердянск

запорожская область

азовское море

владимир рогов

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876645626_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_4aa03277e4c4f80ce6d0174bbd3175bb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. В ночной атаке на Бердянск Запорожской области принимало участие пять беспилотников, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале.Ударные беспилотники прошедшей ночью были сбиты над Бердянском и Азовским морем в Запорожской области, сообщил ранее врио главы области Евгений Балицкий."Сегодня около 01.20 ночи нацисты попытались нанести удар по мирному городу. Успешно отработала система ПВО ВС РФ. Всего в атаке на город принимало участие пять беспилотников. Все воздушные цели поражены, пострадавших и разрушений нет", – написал Рогов.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

бердянск

запорожская область

азовское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бердянск, запорожская область, азовское море, владимир рогов, безопасность