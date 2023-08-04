https://ria.ru/20230804/berdyansk-1888124852.html
Рогов рассказал подробности ночной атаки на Бердянск
Рогов рассказал подробности ночной атаки на Бердянск - РИА Новости, 04.08.2023
Рогов рассказал подробности ночной атаки на Бердянск
В ночной атаке на Бердянск Запорожской области принимало участие пять беспилотников, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T10:52
2023-08-04T10:52
2023-08-04T11:03
специальная военная операция на украине
бердянск
запорожская область
азовское море
владимир рогов
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. В ночной атаке на Бердянск Запорожской области принимало участие пять беспилотников, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале.Ударные беспилотники прошедшей ночью были сбиты над Бердянском и Азовским морем в Запорожской области, сообщил ранее врио главы области Евгений Балицкий."Сегодня около 01.20 ночи нацисты попытались нанести удар по мирному городу. Успешно отработала система ПВО ВС РФ. Всего в атаке на город принимало участие пять беспилотников. Все воздушные цели поражены, пострадавших и разрушений нет", – написал Рогов.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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бердянск, запорожская область, азовское море, владимир рогов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Азовское море, Владимир Рогов, Безопасность
Рогов рассказал подробности ночной атаки на Бердянск
Рогов сообщил, что все пять атаковавших ночью Бердянск беспилотников были сбиты