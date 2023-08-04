https://ria.ru/20230804/bali-1888116340.html
Россиянина депортировали с Бали из-за рекламы жилья
Россиянина депортировали с Бали из-за рекламы жилья - РИА Новости, 04.08.2023
Россиянина депортировали с Бали из-за рекламы жилья
Власти индонезийского острова Бали депортировали за злоупотребление турвизой россиянина, занимавшегося рекламой местной недвижимости, сообщил телеканал Metro... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T10:28
2023-08-04T10:28
2023-08-04T11:27
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Власти индонезийского острова Бали депортировали за злоупотребление турвизой россиянина, занимавшегося рекламой местной недвижимости, сообщил телеканал Metro TV. "Иммиграционное бюро Денпасара депортировало гражданина России за злоупотребление визой. На основании расследования, проведенного Службой разведки и иммиграции (Inteldakim), было установлено, что россиянин проводил деятельность по продвижению недвижимости. Эта деятельность не соответствует назначению имеющейся визы", — говорится в публикации.Мужчину посадили на рейс до Москвы с пересадками во Вьетнаме и Индии."Он больше не жил на Бали как турист, а работал и зарабатывал деньги. И мы приняли решительные меры", — заявил глава иммиграционного бюро Сугито. С начала 2023 года по конец апреля с Бали депортировали 96 иностранцев, в том числе 23 российских граждан. В апреле губернатор провинции Вайан Костер предложил отменить визы по прибытии для россиян и украинцев, так как, по его мнению, именно они наиболее часто совершают правонарушения на Бали. В июле сообщалось, что число российских туристов, приезжающих отдыхать на остров, резко сократилось — они оказались на десятом месте в списке иностранных посетителей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бали, россия, москва, новости - туризм, индонезия
Туризм, Бали, Россия, Москва, Новости - Туризм, Индонезия
Россиянина депортировали с Бали из-за рекламы жилья
Въехавшего на Бали по туристической визе россиянина депортировали за рекламу домов
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
Власти индонезийского острова Бали депортировали за злоупотребление турвизой россиянина, занимавшегося рекламой местной недвижимости, сообщил телеканал Metro TV
.
"Иммиграционное бюро Денпасара
депортировало гражданина России
за злоупотребление визой. На основании расследования, проведенного Службой разведки и иммиграции (Inteldakim), было установлено, что россиянин проводил деятельность по продвижению недвижимости. Эта деятельность не соответствует назначению имеющейся визы", — говорится в публикации.
Мужчину посадили на рейс до Москвы
с пересадками во Вьетнаме
и Индии
.
"Он больше не жил на Бали как турист, а работал и зарабатывал деньги. И мы приняли решительные меры", — заявил глава иммиграционного бюро Сугито.
С начала 2023 года по конец апреля с Бали депортировали 96 иностранцев, в том числе 23 российских граждан. В апреле губернатор провинции Вайан Костер предложил отменить визы по прибытии для россиян и украинцев, так как, по его мнению, именно они наиболее часто совершают правонарушения на Бали.
В июле сообщалось, что число российских туристов, приезжающих отдыхать на остров, резко сократилось — они оказались на десятом месте в списке иностранных посетителей.
Критиковавший россиян губернатор Бали покинет пост