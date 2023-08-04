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Российские военные отразили четыре атаки на Купянском направлении - РИА Новости, 04.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:48 04.08.2023 (обновлено: 14:49 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/ataki-1888194961.html
Российские военные отразили четыре атаки на Купянском направлении
Российские военные отразили четыре атаки на Купянском направлении - РИА Новости, 04.08.2023
Российские военные отразили четыре атаки на Купянском направлении
На купянском направлении отражены четыре атаки украинских войск в районе Новоселовского в ЛНР, за сутки Киев потерял до 45 человек, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:48
2023-08-04T14:49
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. На купянском направлении отражены четыре атаки украинских войск в районе Новоселовского в ЛНР, за сутки Киев потерял до 45 человек, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе ведения активной обороны успешно отражены четыре атаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад украинских войск в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики", - говорится в сводке министерства. Кроме того, по данным ведомства, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники девяти бригад украинских войск в районах населенных пунктов Орлянское, Котляровка, Ивановка, Плетеневка и берестовое Харьковской области. "Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab польского производства", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230801/krasnopol-1887488974.html
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луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные отразили четыре атаки на Купянском направлении

Минобороны: ВС России успешно отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. На купянском направлении отражены четыре атаки украинских войск в районе Новоселовского в ЛНР, за сутки Киев потерял до 45 человек, сообщили в Минобороны РФ.
«
"В ходе ведения активной обороны успешно отражены четыре атаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад украинских войск в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики", - говорится в сводке министерства.
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Кроме того, по данным ведомства, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники девяти бригад украинских войск в районах населенных пунктов Орлянское, Котляровка, Ивановка, Плетеневка и берестовое Харьковской области.
"Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab польского производства", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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