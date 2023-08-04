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Российские военные отразили четыре атаки на Купянском направлении

Российские военные отразили четыре атаки на Купянском направлении - РИА Новости, 04.08.2023

Российские военные отразили четыре атаки на Купянском направлении

На купянском направлении отражены четыре атаки украинских войск в районе Новоселовского в ЛНР, за сутки Киев потерял до 45 человек, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:48

2023-08-04T14:48

2023-08-04T14:49

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. На купянском направлении отражены четыре атаки украинских войск в районе Новоселовского в ЛНР, за сутки Киев потерял до 45 человек, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе ведения активной обороны успешно отражены четыре атаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад украинских войск в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики", - говорится в сводке министерства. Кроме того, по данным ведомства, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники девяти бригад украинских войск в районах населенных пунктов Орлянское, Котляровка, Ивановка, Плетеневка и берестовое Харьковской области. "Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab польского производства", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230801/krasnopol-1887488974.html

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луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность