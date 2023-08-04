https://ria.ru/20230804/ataki-1888190836.html

ВС России отбили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России отбили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 04.08.2023

ВС России отбили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы России за минувшие стуки отразили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении, ликвидировав до 70 украинских военных, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:33

2023-08-04T14:33

2023-08-04T15:15

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России за минувшие стуки отразили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении, ликвидировав до 70 украинских военных, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."На краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Нововодяное и Кременная Луганской народной республики… За сутки на данном направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230804/spetsoperatsiya-1888191992.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность