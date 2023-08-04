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ВС России отбили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 04.08.2023
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14:33 04.08.2023 (обновлено: 15:15 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/ataki-1888190836.html
ВС России отбили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России отбили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 04.08.2023
ВС России отбили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Вооруженные силы России за минувшие стуки отразили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении, ликвидировав до 70 украинских военных, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:33
2023-08-04T15:15
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России за минувшие стуки отразили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении, ликвидировав до 70 украинских военных, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."На краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Нововодяное и Кременная Луганской народной республики… За сутки на данном направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - говорится в сообщении.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России отбили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России отбили две атаки ВСУ у Нововодяного и Кременной, уничтожены до 70 боевиков

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО)
Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО). Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России за минувшие стуки отразили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении, ликвидировав до 70 украинских военных, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"На краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Нововодяное и Кременная Луганской народной республики… За сутки на данном направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - говорится в сообщении.
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