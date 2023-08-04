https://ria.ru/20230804/ataka-1888097522.html
Губернатор заявил, что при атаке ВСУ на Новороссийск пострадавших нет
Губернатор заявил, что при атаке ВСУ на Новороссийск пострадавших нет - РИА Новости, 04.08.2023
Губернатор заявил, что при атаке ВСУ на Новороссийск пострадавших нет
Российские военные отразили атаку двух надводных беспилотников в Новороссийске, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T06:57
2023-08-04T06:57
2023-08-04T07:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
новороссийск
россия
происшествия
вениамин кондратьев
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СОЧИ, 4 авг - РИА Новости. Российские военные отразили атаку двух надводных беспилотников в Новороссийске, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.Ранее в телеграм-канале Shot была опубликована информация о взрывах в акватории Новороссийска. По словам очевидцев, это могло быть уничтожение вражеских дронов.В экстренных службах РИА Новости подтверждали, что были обращения жителей города из-за взрывов."Сегодня ночью и рано утром в акватории Новороссийска наши военные отразили атаку двух надводных беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Все необходимые специальные службы работают на месте. Благодарен нашим военным за слаженную работу", - написал Кондратьев.
https://ria.ru/20230804/terakt-1888097340.html
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вооруженные силы украины, новороссийск, россия, происшествия, вениамин кондратьев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Новороссийск, Россия, Происшествия, Вениамин Кондратьев
Губернатор заявил, что при атаке ВСУ на Новороссийск пострадавших нет
Губернатор Кондратьев: в результате атаки ВСУ на Новороссийск никто не пострадал