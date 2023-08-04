https://ria.ru/20230804/ataka-1888097522.html

Губернатор заявил, что при атаке ВСУ на Новороссийск пострадавших нет

Губернатор заявил, что при атаке ВСУ на Новороссийск пострадавших нет - РИА Новости, 04.08.2023

Губернатор заявил, что при атаке ВСУ на Новороссийск пострадавших нет

Российские военные отразили атаку двух надводных беспилотников в Новороссийске, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T06:57

2023-08-04T06:57

2023-08-04T07:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

новороссийск

россия

происшествия

вениамин кондратьев

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СОЧИ, 4 авг - РИА Новости. Российские военные отразили атаку двух надводных беспилотников в Новороссийске, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.Ранее в телеграм-канале Shot была опубликована информация о взрывах в акватории Новороссийска. По словам очевидцев, это могло быть уничтожение вражеских дронов.В экстренных службах РИА Новости подтверждали, что были обращения жителей города из-за взрывов."Сегодня ночью и рано утром в акватории Новороссийска наши военные отразили атаку двух надводных беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Все необходимые специальные службы работают на месте. Благодарен нашим военным за слаженную работу", - написал Кондратьев.

https://ria.ru/20230804/terakt-1888097340.html

https://ria.ru/20230804/infrastruktura-1888096471.html

новороссийск

россия

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вооруженные силы украины, новороссийск, россия, происшествия, вениамин кондратьев