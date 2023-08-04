https://ria.ru/20230804/artek-1888135954.html
Анастасия Косникова из Ашхабада: "Артек" позволяет мне лучше узнать Россию
Анастасия Косникова из Ашхабада: "Артек" позволяет мне лучше узнать Россию - РИА Новости, 04.08.2023
Анастасия Косникова из Ашхабада: "Артек" позволяет мне лучше узнать Россию
Анастасия Косникова, ученица совместной туркмено-российской школы имени А.С. Пушкина, приехала в Международный детский центр "Артек" из Ашхабада (Туркменистан). РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T11:37
2023-08-04T11:37
2023-08-04T11:37
год педагога и наставника
общество
артек
социальный навигатор
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Анастасия Косникова, ученица совместной туркмено-российской школы имени А.С. Пушкина, приехала в Международный детский центр "Артек" из Ашхабада (Туркменистан). Девочка получила путевку в детский центр за свой творческий проект, посвященный связи музыки и математики.В январе 2023 года председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в ходе визита в Ашхабад посетил образовательную организацию и ознакомился с выставкой ученических проектов. Особенно глава правительства заинтересовался проектом "Математика и музыка", а в знак поддержки творческого развития учащихся передал в дар школе рояль. Автором проекта была Анастасия Косникова. Девочка своей работой не только поспособствовала получению школой ценного подарка, но и сама была награждена путевкой в "Артек"."Наша школа особенная, так как она представляет Россию и Туркменистан. Мы изучаем те же предметы, которые изучают в обычной российской школе, но еще изучаем туркменский язык, который для нас также является родным. В нашей школе все педагоги – квалифицированные специалисты. Я хотела бы отметить своего классного руководителя, преподавателя русского языка и литературы Ирину Анатольевну Гончаренко, а также преподавателя математики Аллу Константиновну Кажушную, которая привила мне любовь к этому предмету", – рассказала школьница.Девочка уже бывала в России, но в Крым приехала впервые. Анастасия Косникова призналась, что в "Артеке" ей очень нравятся климат, природа, море и люди."У нас замечательный отряд, хорошие ребята, с каждым днем мы становимся дружнее. Я уже познакомилась со всеми детьми. В отряде есть ребята из Екатеринбурга, Калмыкии, Москвы, Московской области и других регионов. У нас многонациональный отряд, все ребята разные, но очень классные. Мне доставляет удовольствие с ними общаться", – отметила она.Анастасия Косникова проводит смену в туристическом профильном отряде."Мне нравится, что в этом профиле мы чувствуем близость с природой и замечательно проводим время вместе. На занятиях знакомимся с краеведением, учимся вязать туристические узлы, уже побывали на скалодроме и поучаствовали во многих активностях. А сейчас готовимся к соревнованиям туротрядов и надеемся их выиграть. Помимо этого, много времени в "Артеке" уделяется творчеству. Мы уже участвовали в конкурсе презентаций отрядов – подготовили сценку про туризм и танец, а сейчас готовимся к конкурсу песни, который будет связан с морем", – сообщила школьница.Девочка впервые в лагере, она призналась, что комфортно чувствовать себя в новых условиях ей особенно помогла поддержка вожатых.За смену артековцы посещают множество интересных мест за пределами детского центра, одно из важных событий – экскурсия в город-герой Севастополь."Мы посещали разные музеи, увидели исторические памятники, посвященные Первой и Второй обороне Севастополя. Мне очень понравился этот город, он наполнен историей, и каждый его уголок помогает окунуться в прошлое. Смена в "Артеке" позволяет мне лучше узнать Россию, особенности ее культуры, природы, а также помогает узнать многонациональный народ России", – поделилась она впечатлениями о поездке."Артек" для девочки из Ашхабада стал местом, где она познакомилась с новыми людьми, которые стали для нее семьей, научилась работать в команде."Хочу сказать спасибо председателю правительства России Михаилу Владимировичу Мишустину, министру просвещения Российской Федерации Сергею Сергеевичу Кравцову и директору моей школы Ирине Петровне Куминовой за подаренную возможность провести смену в "Артеке". Это незабываемые впечатления и огромное приключение для меня", – сказала в завершение Анастасия Косникова.
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общество, артек, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Артек, Социальный навигатор
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Анастасия Косникова, ученица совместной туркмено-российской школы имени А.С. Пушкина, приехала в Международный детский центр "Артек" из Ашхабада (Туркменистан). Девочка получила путевку в детский центр за свой творческий проект, посвященный связи музыки и математики.
В январе 2023 года председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в ходе визита в Ашхабад посетил образовательную организацию и ознакомился с выставкой ученических проектов. Особенно глава правительства заинтересовался проектом "Математика и музыка", а в знак поддержки творческого развития учащихся передал в дар школе рояль. Автором проекта была Анастасия Косникова. Девочка своей работой не только поспособствовала получению школой ценного подарка, но и сама была награждена путевкой в "Артек".
"Наша школа особенная, так как она представляет Россию и Туркменистан. Мы изучаем те же предметы, которые изучают в обычной российской школе, но еще изучаем туркменский язык, который для нас также является родным. В нашей школе все педагоги – квалифицированные специалисты. Я хотела бы отметить своего классного руководителя, преподавателя русского языка и литературы Ирину Анатольевну Гончаренко, а также преподавателя математики Аллу Константиновну Кажушную, которая привила мне любовь к этому предмету", – рассказала школьница.
Девочка уже бывала в России, но в Крым приехала впервые. Анастасия Косникова призналась, что в "Артеке" ей очень нравятся климат, природа, море и люди.
"У нас замечательный отряд, хорошие ребята, с каждым днем мы становимся дружнее. Я уже познакомилась со всеми детьми. В отряде есть ребята из Екатеринбурга, Калмыкии, Москвы, Московской области и других регионов. У нас многонациональный отряд, все ребята разные, но очень классные. Мне доставляет удовольствие с ними общаться", – отметила она.
Анастасия Косникова проводит смену в туристическом профильном отряде.
"Мне нравится, что в этом профиле мы чувствуем близость с природой и замечательно проводим время вместе. На занятиях знакомимся с краеведением, учимся вязать туристические узлы, уже побывали на скалодроме и поучаствовали во многих активностях. А сейчас готовимся к соревнованиям туротрядов и надеемся их выиграть. Помимо этого, много времени в "Артеке" уделяется творчеству. Мы уже участвовали в конкурсе презентаций отрядов – подготовили сценку про туризм и танец, а сейчас готовимся к конкурсу песни, который будет связан с морем", – сообщила школьница.
Девочка впервые в лагере, она призналась, что комфортно чувствовать себя в новых условиях ей особенно помогла поддержка вожатых.
За смену артековцы посещают множество интересных мест за пределами детского центра, одно из важных событий – экскурсия в город-герой Севастополь.
"Мы посещали разные музеи, увидели исторические памятники, посвященные Первой и Второй обороне Севастополя. Мне очень понравился этот город, он наполнен историей, и каждый его уголок помогает окунуться в прошлое. Смена в "Артеке" позволяет мне лучше узнать Россию, особенности ее культуры, природы, а также помогает узнать многонациональный народ России", – поделилась она впечатлениями о поездке.
"Артек" для девочки из Ашхабада стал местом, где она познакомилась с новыми людьми, которые стали для нее семьей, научилась работать в команде.
"Хочу сказать спасибо председателю правительства России Михаилу Владимировичу Мишустину, министру просвещения Российской Федерации Сергею Сергеевичу Кравцову и директору моей школы Ирине Петровне Куминовой за подаренную возможность провести смену в "Артеке". Это незабываемые впечатления и огромное приключение для меня", – сказала в завершение Анастасия Косникова.