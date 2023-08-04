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Российские дипломаты не получали обращений по поводу драки в турецком отеле - РИА Новости, 04.08.2023
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Туризм
 
10:19 04.08.2023 (обновлено: 10:31 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/antaliya-1888114865.html
Российские дипломаты не получали обращений по поводу драки в турецком отеле
Российские дипломаты не получали обращений по поводу драки в турецком отеле - РИА Новости, 04.08.2023
Российские дипломаты не получали обращений по поводу драки в турецком отеле
Генеральное консульство РФ в Анталии не получало обращений от российских граждан в связи с дракой в пятизвездочном отеле, в результате которой, по сообщениям... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T10:19
2023-08-04T10:31
россия
турция
анталия
происшествия
туризм
новости - туризм
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СТАМБУЛ, 4 авг - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Анталии не получало обращений от российских граждан в связи с дракой в пятизвездочном отеле, в результате которой, по сообщениям СМИ, пострадал гражданин РФ, сообщили РИА Новости в дипмиссии. "По факту распространяемых в масс-медиа видеоматериалов сообщаем, что в генконсульство обращения или жалобы российских граждан в отношении персонала или администрации отелей не поступали", - сообщили в дипмиссии. "В случае обращения с изложением сути инцидента будут приняты необходимые меры по выяснению обстоятельств произошедшего и защиты интересов пострадавших российских туристов", - подчеркнули в ГК. Телеграм-канал SHOT ранее сообщил, что турист из Подмосковья был госпитализирован после конфликта с сотрудниками пятизвездочного отеля Loxia Comfort Club в Сиде. В отеле на запрос РИА Новости не ответили.
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россия
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россия, турция, анталия, происшествия, новости - туризм
Россия, Турция, Анталия, Происшествия, Туризм, Новости - Туризм
Российские дипломаты не получали обращений по поводу драки в турецком отеле

Генконсульство в Анталии не получало обращений по поводу конфликта в турецком отеле

© iStock.com / majaivaСтарая пристань Анталии, Турция
Старая пристань Анталии, Турция - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© iStock.com / majaiva
Старая пристань Анталии, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 4 авг - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Анталии не получало обращений от российских граждан в связи с дракой в пятизвездочном отеле, в результате которой, по сообщениям СМИ, пострадал гражданин РФ, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"По факту распространяемых в масс-медиа видеоматериалов сообщаем, что в генконсульство обращения или жалобы российских граждан в отношении персонала или администрации отелей не поступали", - сообщили в дипмиссии.
"В случае обращения с изложением сути инцидента будут приняты необходимые меры по выяснению обстоятельств произошедшего и защиты интересов пострадавших российских туристов", - подчеркнули в ГК.
Телеграм-канал SHOT ранее сообщил, что турист из Подмосковья был госпитализирован после конфликта с сотрудниками пятизвездочного отеля Loxia Comfort Club в Сиде. В отеле на запрос РИА Новости не ответили.
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