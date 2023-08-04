https://ria.ru/20230804/antaliya-1888114865.html

Российские дипломаты не получали обращений по поводу драки в турецком отеле

Российские дипломаты не получали обращений по поводу драки в турецком отеле - РИА Новости, 04.08.2023

Российские дипломаты не получали обращений по поводу драки в турецком отеле

Генеральное консульство РФ в Анталии не получало обращений от российских граждан в связи с дракой в пятизвездочном отеле, в результате которой, по сообщениям... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T10:19

2023-08-04T10:19

2023-08-04T10:31

россия

турция

анталия

происшествия

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новости - туризм

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СТАМБУЛ, 4 авг - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Анталии не получало обращений от российских граждан в связи с дракой в пятизвездочном отеле, в результате которой, по сообщениям СМИ, пострадал гражданин РФ, сообщили РИА Новости в дипмиссии. "По факту распространяемых в масс-медиа видеоматериалов сообщаем, что в генконсульство обращения или жалобы российских граждан в отношении персонала или администрации отелей не поступали", - сообщили в дипмиссии. "В случае обращения с изложением сути инцидента будут приняты необходимые меры по выяснению обстоятельств произошедшего и защиты интересов пострадавших российских туристов", - подчеркнули в ГК. Телеграм-канал SHOT ранее сообщил, что турист из Подмосковья был госпитализирован после конфликта с сотрудниками пятизвездочного отеля Loxia Comfort Club в Сиде. В отеле на запрос РИА Новости не ответили.

https://ria.ru/20230803/turtsiya-1887893387.html

россия

турция

анталия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, турция, анталия, происшествия, новости - туризм