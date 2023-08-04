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"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов из Москвы на Мале
"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов из Москвы на Мале - РИА Новости, 04.08.2023
"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов из Москвы на Мале
Российская авиакомпания "Аэрофлот" увеличивает частоту полетов из Москвы на Мале в предстоящем осенне-зимнем сезоне. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T16:22
2023-08-04T16:22
2023-08-04T17:07
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МОСКВА, 4 авг - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" увеличивает частоту полетов из Москвы на Мале в предстоящем осенне-зимнем сезоне. С 1 октября увеличивается частота рейсов SU320/321 c четырех раз в неделю до семи. С 1 ноября вводятся дополнительные рейсы SU324/SU325 по средам, субботам и воскресеньям. В итоге частота полетов составит десять рейсов в неделю. Продажа билетов на дополнительные рейсы открыта. "Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 40,7 миллиона. "Аэрофлот" вносит масштабный вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупнейшим заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолетов. К 2030 году Группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 4 авг - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" увеличивает частоту полетов из Москвы на Мале в предстоящем осенне-зимнем сезоне.
С 1 октября увеличивается частота рейсов SU320/321 c четырех раз в неделю до семи. С 1 ноября вводятся дополнительные рейсы SU324/SU325 по средам, субботам и воскресеньям. В итоге частота полетов составит десять рейсов в неделю. Продажа билетов на дополнительные рейсы открыта.
"Аэрофлот
" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 40,7 миллиона. "Аэрофлот" вносит масштабный вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупнейшим заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолетов. К 2030 году Группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.