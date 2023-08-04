https://ria.ru/20230804/aeratsiya-1888203183.html

Пять циклов аэрации в день запланировано в Москве из-за жаркой погоды

Пять циклов аэрации в день запланировано в Москве из-за жаркой погоды - РИА Новости, 04.08.2023

Пять циклов аэрации в день запланировано в Москве из-за жаркой погоды

Городские службы Москвы в пятницу проведут пять циклов аэрации из-за жаркой погоды, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T15:11

2023-08-04T15:11

2023-08-04T15:11

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

общество

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Городские службы Москвы в пятницу проведут пять циклов аэрации из-за жаркой погоды, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Бирюков отметил, что согласно прогнозу синоптиков, сегодня и в предстоящие выходные максимальная температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30-35 градусов. "В связи с этим специалисты комплекса городского хозяйства в цикличном режиме проводят полив проезжей части. Сегодня до пяти раз проведем аэрацию – работы выполняются до 20.00 каждые два часа. При аэрации струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. В сообщении также отмечается, что городские службы непрерывно мониторят температуру и состояние дорожного полотна. С 21.00 до 06.00 происходит обильный полив деревьев, кустарников и цветников.

https://ria.ru/20230802/zhara-1887806486.html

https://ria.ru/20230802/moskva-1887815669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков