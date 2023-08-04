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Пять циклов аэрации в день запланировано в Москве из-за жаркой погоды - РИА Новости, 04.08.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:11 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/aeratsiya-1888203183.html
Пять циклов аэрации в день запланировано в Москве из-за жаркой погоды
Пять циклов аэрации в день запланировано в Москве из-за жаркой погоды - РИА Новости, 04.08.2023
Пять циклов аэрации в день запланировано в Москве из-за жаркой погоды
Городские службы Москвы в пятницу проведут пять циклов аэрации из-за жаркой погоды, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T15:11
2023-08-04T15:11
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
общество
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Городские службы Москвы в пятницу проведут пять циклов аэрации из-за жаркой погоды, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Бирюков отметил, что согласно прогнозу синоптиков, сегодня и в предстоящие выходные максимальная температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30-35 градусов. "В связи с этим специалисты комплекса городского хозяйства в цикличном режиме проводят полив проезжей части. Сегодня до пяти раз проведем аэрацию – работы выполняются до 20.00 каждые два часа. При аэрации струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. В сообщении также отмечается, что городские службы непрерывно мониторят температуру и состояние дорожного полотна. С 21.00 до 06.00 происходит обильный полив деревьев, кустарников и цветников.
https://ria.ru/20230802/zhara-1887806486.html
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городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Общество, Москва, Петр Бирюков

Пять циклов аэрации в день запланировано в Москве из-за жаркой погоды

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГородские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду
Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Городские службы Москвы в пятницу проведут пять циклов аэрации из-за жаркой погоды, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Бирюков отметил, что согласно прогнозу синоптиков, сегодня и в предстоящие выходные максимальная температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30-35 градусов.
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"В связи с этим специалисты комплекса городского хозяйства в цикличном режиме проводят полив проезжей части. Сегодня до пяти раз проведем аэрацию – работы выполняются до 20.00 каждые два часа. При аэрации струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В сообщении также отмечается, что городские службы непрерывно мониторят температуру и состояние дорожного полотна. С 21.00 до 06.00 происходит обильный полив деревьев, кустарников и цветников.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыОбществоМоскваПетр Бирюков
 
 
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