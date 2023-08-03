https://ria.ru/20230803/zerno-1888008478.html

В Татарстане намолотили первый миллион тонн зерна

В Татарстане намолотили первый миллион тонн зерна - РИА Новости, 03.08.2023

В Татарстане намолотили первый миллион тонн зерна

Аграрии Татарстана намолотили первый миллион тонн зерна, средняя урожайность составляет 28,4 центнера с гектара, сообщает минсельхозпрод республики. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T16:27

2023-08-03T16:27

2023-08-03T16:27

республика татарстан

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 3 авг – РИА Новости. Аграрии Татарстана намолотили первый миллион тонн зерна, средняя урожайность составляет 28,4 центнера с гектара, сообщает минсельхозпрод республики. "Уборочная кампания в республике идет полным ходом. Сегодня татарстанские аграрии намолотили первый миллион тонн зерна. Средняя урожайность составляет 28,4 центнера с гектара", - говорится в сообщении. Всего, по данным министерства, обмолочено более 371 тысячи гектаров уборочных площадей. Лидерами по урожайности являются Тетюшский, Кайбицкий, Дрожжановский, Камско-Устьинский, Зеленодольский и Спасский районы республики. В начале июля распоряжением главы Татарстана Рустама Минниханова в республике в связи с засухой и гибелью сельхозкультур был введен режим ЧС. Ранее министр сельского хозяйства Татарстана Марат Заббаров отмечал, что в связи с ранней весной в этом году сев был проведен на 2-2,5 недели раньше обычного, а пришедшие после сева и всходов заморозки повредили часть культур. Практически полное отсутствие дождей в июне также серьезно повлияло на урожай зерновых. По итогам 2022 года в Татарстане было собрано более 5,3 миллиона тонн зерна. Такой же рекордный урожай - более 5,3 миллиона тонн - был собран в 2020 году. В 2021 году большинство районов Татарстана подверглись засухе, в республике было намолочено всего 2,3 миллиона тонн зерна. Тогда из-за аномально высокой температуры и опасных агрометеорологических явлений также был объявлен режим ЧС. Похожая ситуация отмечалась в республике в 1989, 1998 и 2010 годах.

https://ria.ru/20230801/territorii-1887685600.html

https://ria.ru/20230728/tatarstan-1886765579.html

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рустам минниханов