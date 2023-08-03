https://ria.ru/20230803/zerno-1888008478.html
В Татарстане намолотили первый миллион тонн зерна
В Татарстане намолотили первый миллион тонн зерна - РИА Новости, 03.08.2023
В Татарстане намолотили первый миллион тонн зерна
Аграрии Татарстана намолотили первый миллион тонн зерна, средняя урожайность составляет 28,4 центнера с гектара, сообщает минсельхозпрод республики. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T16:27
2023-08-03T16:27
2023-08-03T16:27
республика татарстан
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 3 авг – РИА Новости. Аграрии Татарстана намолотили первый миллион тонн зерна, средняя урожайность составляет 28,4 центнера с гектара, сообщает минсельхозпрод республики. "Уборочная кампания в республике идет полным ходом. Сегодня татарстанские аграрии намолотили первый миллион тонн зерна. Средняя урожайность составляет 28,4 центнера с гектара", - говорится в сообщении. Всего, по данным министерства, обмолочено более 371 тысячи гектаров уборочных площадей. Лидерами по урожайности являются Тетюшский, Кайбицкий, Дрожжановский, Камско-Устьинский, Зеленодольский и Спасский районы республики. В начале июля распоряжением главы Татарстана Рустама Минниханова в республике в связи с засухой и гибелью сельхозкультур был введен режим ЧС. Ранее министр сельского хозяйства Татарстана Марат Заббаров отмечал, что в связи с ранней весной в этом году сев был проведен на 2-2,5 недели раньше обычного, а пришедшие после сева и всходов заморозки повредили часть культур. Практически полное отсутствие дождей в июне также серьезно повлияло на урожай зерновых. По итогам 2022 года в Татарстане было собрано более 5,3 миллиона тонн зерна. Такой же рекордный урожай - более 5,3 миллиона тонн - был собран в 2020 году. В 2021 году большинство районов Татарстана подверглись засухе, в республике было намолочено всего 2,3 миллиона тонн зерна. Тогда из-за аномально высокой температуры и опасных агрометеорологических явлений также был объявлен режим ЧС. Похожая ситуация отмечалась в республике в 1989, 1998 и 2010 годах.
https://ria.ru/20230801/territorii-1887685600.html
https://ria.ru/20230728/tatarstan-1886765579.html
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рустам минниханов
Республика Татарстан, Рустам Минниханов
В Татарстане намолотили первый миллион тонн зерна
В Татарстане аграрии намолотили первый миллион тонн зерна
КАЗАНЬ, 3 авг – РИА Новости. Аграрии Татарстана намолотили первый миллион тонн зерна, средняя урожайность составляет 28,4 центнера с гектара, сообщает минсельхозпрод республики.
"Уборочная кампания в республике идет полным ходом. Сегодня татарстанские аграрии намолотили первый миллион тонн зерна. Средняя урожайность составляет 28,4 центнера с гектара", - говорится в сообщении.
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Всего, по данным министерства, обмолочено более 371 тысячи гектаров уборочных площадей. Лидерами по урожайности являются Тетюшский, Кайбицкий, Дрожжановский, Камско-Устьинский, Зеленодольский и Спасский районы
республики.
В начале июля распоряжением главы Татарстана Рустама Минниханова
в республике в связи с засухой и гибелью сельхозкультур был введен режим ЧС.
Ранее министр сельского хозяйства Татарстана Марат Заббаров отмечал, что в связи с ранней весной в этом году сев был проведен на 2-2,5 недели раньше обычного, а пришедшие после сева и всходов заморозки повредили часть культур. Практически полное отсутствие дождей в июне также серьезно повлияло на урожай зерновых.
По итогам 2022 года в Татарстане было собрано более 5,3 миллиона тонн зерна. Такой же рекордный урожай - более 5,3 миллиона тонн - был собран в 2020 году. В 2021 году большинство районов Татарстана подверглись засухе, в республике было намолочено всего 2,3 миллиона тонн зерна. Тогда из-за аномально высокой температуры и опасных агрометеорологических явлений также был объявлен режим ЧС. Похожая ситуация отмечалась в республике в 1989, 1998 и 2010 годах.
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