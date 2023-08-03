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В Кремле прокомментировали совместное со странами Африки заявление

В Кремле прокомментировали совместное со странами Африки заявление - РИА Новости, 03.08.2023

В Кремле прокомментировали совместное со странами Африки заявление

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил сроки согласования заявления по Украине по итогам саммита "Россия–Африка" редакционными моментами,... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T22:29

2023-08-03T22:29

2023-08-03T22:48

африка

украина

в мире

форум "россия — африка"

дмитрий песков

сирил рамафоса

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил сроки согласования заявления по Украине по итогам саммита "Россия–Африка" редакционными моментами, отметив, что в пятницу оно будет опубликовано на сайте Кремля.Лидеры семи стран и президент РФ обсудили африканскую мирную инициативу по Украине на саммите в Санкт-Петербурге 28 июля. По итогам переговоров Россия направила свой проект заявления по Украине странам Африки. Вечером 3 августа совместное заявление опубликовал офис президента ЮАР Сирила Рамафосы."Были редакционные моменты. Завтра мы это тоже опубликуем на сайте Кремля", – сказал Песков РИА Новости, отвечая на вопрос, были ли важные спорные моменты при согласовании.В заявлении лидеры России и стран Африки договорились продолжить обсуждение мирной инициативы по Украине. Они призвали предпринять конкретные шаги по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.

https://ria.ru/20230731/sammit-1887234566.html

африка

украина

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африка, украина, в мире, форум "россия — африка", дмитрий песков, сирил рамафоса, россия