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В Кремле прокомментировали совместное со странами Африки заявление
В Кремле прокомментировали совместное со странами Африки заявление - РИА Новости, 03.08.2023
В Кремле прокомментировали совместное со странами Африки заявление
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил сроки согласования заявления по Украине по итогам саммита "Россия–Африка" редакционными моментами,... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T22:29
2023-08-03T22:29
2023-08-03T22:48
африка
украина
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форум "россия — африка"
дмитрий песков
сирил рамафоса
россия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил сроки согласования заявления по Украине по итогам саммита "Россия–Африка" редакционными моментами, отметив, что в пятницу оно будет опубликовано на сайте Кремля.Лидеры семи стран и президент РФ обсудили африканскую мирную инициативу по Украине на саммите в Санкт-Петербурге 28 июля. По итогам переговоров Россия направила свой проект заявления по Украине странам Африки. Вечером 3 августа совместное заявление опубликовал офис президента ЮАР Сирила Рамафосы."Были редакционные моменты. Завтра мы это тоже опубликуем на сайте Кремля", – сказал Песков РИА Новости, отвечая на вопрос, были ли важные спорные моменты при согласовании.В заявлении лидеры России и стран Африки договорились продолжить обсуждение мирной инициативы по Украине. Они призвали предпринять конкретные шаги по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.
https://ria.ru/20230731/sammit-1887234566.html
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африка, украина, в мире, форум "россия — африка", дмитрий песков, сирил рамафоса, россия
Африка, Украина, В мире, Форум "Россия — Африка", Дмитрий Песков, Сирил Рамафоса, Россия
В Кремле прокомментировали совместное со странами Африки заявление
Песков: Кремль опубликует заявление по Украине по итогам саммита Россия — Африка в пятницу