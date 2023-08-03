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В Кремле прокомментировали совместное со странами Африки заявление - РИА Новости, 03.08.2023
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22:29 03.08.2023 (обновлено: 22:48 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/zayavlenie-1888078384.html
В Кремле прокомментировали совместное со странами Африки заявление
В Кремле прокомментировали совместное со странами Африки заявление - РИА Новости, 03.08.2023
В Кремле прокомментировали совместное со странами Африки заявление
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил сроки согласования заявления по Украине по итогам саммита "Россия–Африка" редакционными моментами,... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T22:29
2023-08-03T22:48
африка
украина
в мире
форум "россия — африка"
дмитрий песков
сирил рамафоса
россия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил сроки согласования заявления по Украине по итогам саммита "Россия–Африка" редакционными моментами, отметив, что в пятницу оно будет опубликовано на сайте Кремля.Лидеры семи стран и президент РФ обсудили африканскую мирную инициативу по Украине на саммите в Санкт-Петербурге 28 июля. По итогам переговоров Россия направила свой проект заявления по Украине странам Африки. Вечером 3 августа совместное заявление опубликовал офис президента ЮАР Сирила Рамафосы."Были редакционные моменты. Завтра мы это тоже опубликуем на сайте Кремля", – сказал Песков РИА Новости, отвечая на вопрос, были ли важные спорные моменты при согласовании.В заявлении лидеры России и стран Африки договорились продолжить обсуждение мирной инициативы по Украине. Они призвали предпринять конкретные шаги по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.
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африка, украина, в мире, форум "россия — африка", дмитрий песков, сирил рамафоса, россия
Африка, Украина, В мире, Форум "Россия — Африка", Дмитрий Песков, Сирил Рамафоса, Россия
В Кремле прокомментировали совместное со странами Африки заявление

Песков: Кремль опубликует заявление по Украине по итогам саммита Россия — Африка в пятницу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита "Россия - Африка"
Президент России Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита "Россия - Африка"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил сроки согласования заявления по Украине по итогам саммита "Россия–Африка" редакционными моментами, отметив, что в пятницу оно будет опубликовано на сайте Кремля.
Лидеры семи стран и президент РФ обсудили африканскую мирную инициативу по Украине на саммите в Санкт-Петербурге 28 июля. По итогам переговоров Россия направила свой проект заявления по Украине странам Африки. Вечером 3 августа совместное заявление опубликовал офис президента ЮАР Сирила Рамафосы.
"Были редакционные моменты. Завтра мы это тоже опубликуем на сайте Кремля", – сказал Песков РИА Новости, отвечая на вопрос, были ли важные спорные моменты при согласовании.
В заявлении лидеры России и стран Африки договорились продолжить обсуждение мирной инициативы по Украине. Они призвали предпринять конкретные шаги по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.
Владимир Путин во время фотографирования с главами делегаций — участниками II саммита Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
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