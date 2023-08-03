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Вечный огонь зажгли на площади защитников Донбасса в Новокузнецке - РИА Новости, 03.08.2023
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17:44 03.08.2023 (обновлено: 18:06 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/zaschitniki-1888031507.html
Вечный огонь зажгли на площади защитников Донбасса в Новокузнецке
Вечный огонь зажгли на площади защитников Донбасса в Новокузнецке - РИА Новости, 03.08.2023
Вечный огонь зажгли на площади защитников Донбасса в Новокузнецке
Вечный огонь зажгли на площади защитников Донбасса у памятника Ольге Качуре в Новокузнецке, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T17:44
2023-08-03T18:06
специальная военная операция на украине
донбасс
ольга качура
новокузнецк
сергей цивилев
горловка
иван приходько
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 3 авг – РИА Новости. Вечный огонь зажгли на площади защитников Донбасса у памятника Ольге Качуре в Новокузнецке, сообщает пресс-служба правительства региона. "Сегодня, в годовщину гибели Героя России и Героя Донбасса Ольги Качуры, в Новокузнецке на площади защитников Донбасса в Новоильинском районе открыт мемориал в память о ней и других воинах, погибших в зоне СВО. У памятника зажгли Вечный огонь, частицу которого передали от огня у мемориала Воину-освободителю в Кемерове", – говорится в сообщении. В церемонии приняли участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, глава Горловки Иван Приходько, дочь Ольги Качуры Алена Карабет, ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО и их семьи, а также дети, приехавшие из Горловки по приглашению главы региона. Право зажечь Вечный огонь у памятника предоставили дочери участника специальной военной операции Арине Ковалевой, ветерану труда, ветерану военной службы, капитану 1-го ранга в отставке, председателю местной общественной организации Новокузнецкого городского округа Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Александру Селезневу, а также дочери Ольги Качуры Алене Карабет, которая служила вместе с матерью (позывной "Алешка"). "Мы сегодня зажгли два Вечных огня — у мемориала Воину-освободителю в Кемерове и на площади защитников Донбасса в Новокузнецке. Даже через много лет все так же будет гореть Вечный огонь. Каждый год к нему будут приходить наши дети, внуки, правнуки, вспоминать и гордиться своими великими родными, которые защитили свою страну. Мы всегда помним и уважаем наших героев, мы воспитываем на их подвигах наших детей… Это не просто памятник Корсе, это символ величайшего подвига — женщина вынуждена была взять в руки оружие, чтобы защитить своих детей и свою Родину. Этот памятник в честь всех воинов специальной военной операции — кто защищает нас сейчас, кто вернулся с фронта раненым, кто отдал жизнь за нашу страну, за наш народ", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Полковник Ольга Качура, известная под позывным "Корса", была единственной в Донбассе женщиной-командиром подразделения реактивной артиллерии. В ее подчинении находились 140 бойцов, которые обеспечивают работу ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град". В боях участвовала с 2014 года, считалась одной из основательниц воинских формирований Донецкой Народной Республики. Погибла 3 августа 2022 года в Горловке — автомобиль Корсы попал под обстрел украинской реактивной артиллерии. "Памятник очень похож на маму, это даже больше, чем я ожидала. Это большая честь для моей семьи. Хотела бы поблагодарить всех, кто причастен к этому", — приводятся в сообщении слова Алены Карабет. По поручению Сергея Цивилева в Новокузнецке будет создан музей Ольги Качуры и всех защитников Донбасса, участников СВО. Скульптурная композиция в память об Ольге Качуре стала центральным объектом площади Защитников Донбасса. Эскиз памятника разработал художник-монументалист Денис Стритович. Монумент высотой 5,5 метра создан с использованием современных технологий. Обратная сторона сделана из алюминия, графика посвящена Кузбассу — с торца затонированный черный цвет, символизирующий уголь Кузбасса и Донбасса. На фронтальной стороне запечатлены боевые сцены и подразделение самой Корсы.
https://ria.ru/20230802/spetsopeartsiya-1887792584.html
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новокузнецк
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донбасс, ольга качура, новокузнецк, сергей цивилев, горловка, иван приходько, кемеровская область
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Ольга Качура, Новокузнецк, Сергей Цивилев, Горловка, Иван Приходько, Кемеровская область
Вечный огонь зажгли на площади защитников Донбасса в Новокузнецке

Вечный огонь зажгли на площади защитников Донбасса у памятника Ольге Качуре в Новокузнецке

© Фото : страница главы Новокузнецка Сергея Кузнецова в TelegramОткрытие Вечного огня
Открытие Вечного огня - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© Фото : страница главы Новокузнецка Сергея Кузнецова в Telegram
Открытие Вечного огня
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КЕМЕРОВО, 3 авг – РИА Новости. Вечный огонь зажгли на площади защитников Донбасса у памятника Ольге Качуре в Новокузнецке, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Сегодня, в годовщину гибели Героя России и Героя Донбасса Ольги Качуры, в Новокузнецке на площади защитников Донбасса в Новоильинском районе открыт мемориал в память о ней и других воинах, погибших в зоне СВО. У памятника зажгли Вечный огонь, частицу которого передали от огня у мемориала Воину-освободителю в Кемерове", – говорится в сообщении.
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В церемонии приняли участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, глава Горловки Иван Приходько, дочь Ольги Качуры Алена Карабет, ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО и их семьи, а также дети, приехавшие из Горловки по приглашению главы региона.
Право зажечь Вечный огонь у памятника предоставили дочери участника специальной военной операции Арине Ковалевой, ветерану труда, ветерану военной службы, капитану 1-го ранга в отставке, председателю местной общественной организации Новокузнецкого городского округа Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Александру Селезневу, а также дочери Ольги Качуры Алене Карабет, которая служила вместе с матерью (позывной "Алешка").
"Мы сегодня зажгли два Вечных огня — у мемориала Воину-освободителю в Кемерове и на площади защитников Донбасса в Новокузнецке. Даже через много лет все так же будет гореть Вечный огонь. Каждый год к нему будут приходить наши дети, внуки, правнуки, вспоминать и гордиться своими великими родными, которые защитили свою страну. Мы всегда помним и уважаем наших героев, мы воспитываем на их подвигах наших детей… Это не просто памятник Корсе, это символ величайшего подвига — женщина вынуждена была взять в руки оружие, чтобы защитить своих детей и свою Родину. Этот памятник в честь всех воинов специальной военной операции — кто защищает нас сейчас, кто вернулся с фронта раненым, кто отдал жизнь за нашу страну, за наш народ", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
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Полковник Ольга Качура, известная под позывным "Корса", была единственной в Донбассе женщиной-командиром подразделения реактивной артиллерии. В ее подчинении находились 140 бойцов, которые обеспечивают работу ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град". В боях участвовала с 2014 года, считалась одной из основательниц воинских формирований Донецкой Народной Республики. Погибла 3 августа 2022 года в Горловке — автомобиль Корсы попал под обстрел украинской реактивной артиллерии.
"Памятник очень похож на маму, это даже больше, чем я ожидала. Это большая честь для моей семьи. Хотела бы поблагодарить всех, кто причастен к этому", — приводятся в сообщении слова Алены Карабет.
По поручению Сергея Цивилева в Новокузнецке будет создан музей Ольги Качуры и всех защитников Донбасса, участников СВО.
Скульптурная композиция в память об Ольге Качуре стала центральным объектом площади Защитников Донбасса. Эскиз памятника разработал художник-монументалист Денис Стритович. Монумент высотой 5,5 метра создан с использованием современных технологий. Обратная сторона сделана из алюминия, графика посвящена Кузбассу — с торца затонированный черный цвет, символизирующий уголь Кузбасса и Донбасса. На фронтальной стороне запечатлены боевые сцены и подразделение самой Корсы.
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