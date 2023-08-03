https://ria.ru/20230803/zaschitniki-1888031507.html

Вечный огонь зажгли на площади защитников Донбасса в Новокузнецке

Вечный огонь зажгли на площади защитников Донбасса в Новокузнецке - РИА Новости, 03.08.2023

Вечный огонь зажгли на площади защитников Донбасса в Новокузнецке

Вечный огонь зажгли на площади защитников Донбасса у памятника Ольге Качуре в Новокузнецке, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T17:44

2023-08-03T17:44

2023-08-03T18:06

специальная военная операция на украине

донбасс

ольга качура

новокузнецк

сергей цивилев

горловка

иван приходько

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 3 авг – РИА Новости. Вечный огонь зажгли на площади защитников Донбасса у памятника Ольге Качуре в Новокузнецке, сообщает пресс-служба правительства региона. "Сегодня, в годовщину гибели Героя России и Героя Донбасса Ольги Качуры, в Новокузнецке на площади защитников Донбасса в Новоильинском районе открыт мемориал в память о ней и других воинах, погибших в зоне СВО. У памятника зажгли Вечный огонь, частицу которого передали от огня у мемориала Воину-освободителю в Кемерове", – говорится в сообщении. В церемонии приняли участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, глава Горловки Иван Приходько, дочь Ольги Качуры Алена Карабет, ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО и их семьи, а также дети, приехавшие из Горловки по приглашению главы региона. Право зажечь Вечный огонь у памятника предоставили дочери участника специальной военной операции Арине Ковалевой, ветерану труда, ветерану военной службы, капитану 1-го ранга в отставке, председателю местной общественной организации Новокузнецкого городского округа Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Александру Селезневу, а также дочери Ольги Качуры Алене Карабет, которая служила вместе с матерью (позывной "Алешка"). "Мы сегодня зажгли два Вечных огня — у мемориала Воину-освободителю в Кемерове и на площади защитников Донбасса в Новокузнецке. Даже через много лет все так же будет гореть Вечный огонь. Каждый год к нему будут приходить наши дети, внуки, правнуки, вспоминать и гордиться своими великими родными, которые защитили свою страну. Мы всегда помним и уважаем наших героев, мы воспитываем на их подвигах наших детей… Это не просто памятник Корсе, это символ величайшего подвига — женщина вынуждена была взять в руки оружие, чтобы защитить своих детей и свою Родину. Этот памятник в честь всех воинов специальной военной операции — кто защищает нас сейчас, кто вернулся с фронта раненым, кто отдал жизнь за нашу страну, за наш народ", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Полковник Ольга Качура, известная под позывным "Корса", была единственной в Донбассе женщиной-командиром подразделения реактивной артиллерии. В ее подчинении находились 140 бойцов, которые обеспечивают работу ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град". В боях участвовала с 2014 года, считалась одной из основательниц воинских формирований Донецкой Народной Республики. Погибла 3 августа 2022 года в Горловке — автомобиль Корсы попал под обстрел украинской реактивной артиллерии. "Памятник очень похож на маму, это даже больше, чем я ожидала. Это большая честь для моей семьи. Хотела бы поблагодарить всех, кто причастен к этому", — приводятся в сообщении слова Алены Карабет. По поручению Сергея Цивилева в Новокузнецке будет создан музей Ольги Качуры и всех защитников Донбасса, участников СВО. Скульптурная композиция в память об Ольге Качуре стала центральным объектом площади Защитников Донбасса. Эскиз памятника разработал художник-монументалист Денис Стритович. Монумент высотой 5,5 метра создан с использованием современных технологий. Обратная сторона сделана из алюминия, графика посвящена Кузбассу — с торца затонированный черный цвет, символизирующий уголь Кузбасса и Донбасса. На фронтальной стороне запечатлены боевые сцены и подразделение самой Корсы.

https://ria.ru/20230802/spetsopeartsiya-1887792584.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230803/kontrnastuplenie-1887896632.html

https://ria.ru/20230803/poteri-1887963762.html

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донбасс, ольга качура, новокузнецк, сергей цивилев, горловка, иван приходько, кемеровская область