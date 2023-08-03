https://ria.ru/20230803/zaporozhe-1887890229.html
В Запорожье прогремел взрыв, сообщил Рогов
В Запорожье прогремел взрыв, сообщил Рогов - РИА Новости, 03.08.2023
В Запорожье прогремел взрыв, сообщил Рогов
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремел взрыв, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T02:51
2023-08-03T02:51
2023-08-03T02:54
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
киев
владимир рогов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138721/51/1387215103_405:0:1596:670_1920x0_80_0_0_ab518cc5958d0058bfff5b17f7f8d060.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремел взрыв, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале."В Запорожье и пригороде громко! В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, был слышен громкий взрыв", — написал Рогов. По его словам, причиной мог стал "прилет в ближайшем пригороде по военной инфраструктуре, используемой боевиками ВСУ для ведения боевых действий".Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября.
запорожье
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138721/51/1387215103_554:0:1447:670_1920x0_80_0_0_e9ef06d0f1289b7333d55e873823b6d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожье, киев, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Киев, Владимир Рогов
В Запорожье прогремел взрыв, сообщил Рогов
Рогов сообщил о взрыве в подконтрольном Киеву городе Запорожье