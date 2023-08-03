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В Запорожье прогремел взрыв, сообщил Рогов - РИА Новости, 03.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:51 03.08.2023 (обновлено: 02:54 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/zaporozhe-1887890229.html
В Запорожье прогремел взрыв, сообщил Рогов
В Запорожье прогремел взрыв, сообщил Рогов - РИА Новости, 03.08.2023
В Запорожье прогремел взрыв, сообщил Рогов
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремел взрыв, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T02:51
2023-08-03T02:54
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
киев
владимир рогов
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремел взрыв, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале."В Запорожье и пригороде громко! В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, был слышен громкий взрыв", — написал Рогов. По его словам, причиной мог стал "прилет в ближайшем пригороде по военной инфраструктуре, используемой боевиками ВСУ для ведения боевых действий".Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября.
запорожье
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в мире, запорожье, киев, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Киев, Владимир Рогов
В Запорожье прогремел взрыв, сообщил Рогов

Рогов сообщил о взрыве в подконтрольном Киеву городе Запорожье

© Fotolia / MarinaВид на Запорожье
Вид на Запорожье - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© Fotolia / Marina
Вид на Запорожье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремел взрыв, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«
"В Запорожье и пригороде громко! В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, был слышен громкий взрыв", — написал Рогов.
По его словам, причиной мог стал "прилет в ближайшем пригороде по военной инфраструктуре, используемой боевиками ВСУ для ведения боевых действий".
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеКиевВладимир Рогов
 
 
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