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В Запорожье прогремел взрыв, сообщил Рогов

В Запорожье прогремел взрыв, сообщил Рогов - РИА Новости, 03.08.2023

В Запорожье прогремел взрыв, сообщил Рогов

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремел взрыв, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T02:51

2023-08-03T02:51

2023-08-03T02:54

специальная военная операция на украине

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киев

владимир рогов

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремел взрыв, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале."В Запорожье и пригороде громко! В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, был слышен громкий взрыв", — написал Рогов. По его словам, причиной мог стал "прилет в ближайшем пригороде по военной инфраструктуре, используемой боевиками ВСУ для ведения боевых действий".Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября.

запорожье

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в мире, запорожье, киев, владимир рогов