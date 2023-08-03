https://ria.ru/20230803/zakonoproekt-1888062509.html

В Госдуму внесли проект о расширении обязанностей инспекций по капремонту

В Госдуму внесли проект о расширении обязанностей инспекций по капремонту - РИА Новости, 03.08.2023

В Госдуму внесли проект о расширении обязанностей инспекций по капремонту

В Госдуму внесли законопроект, который обязывает государственные жилищные инспекции вести реестр протоколов общего собрания собственников в многоквартирном... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T20:09

2023-08-03T20:09

2023-08-03T20:09

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, который обязывает государственные жилищные инспекции вести реестр протоколов общего собрания собственников в многоквартирном доме, касающихся принятия решения о проведении работ по капитальному ремонту. Законопроект внесен правительством РФ. "Законопроектом предусматривается дополнение положения об обязанности органов государственного жилищного надзора о ведении реестра уведомлений о выбранном собственниками помещений многоквартирного дома способе управления многоквартирным домом требованием, предусматривающим также ведение реестров протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, касающихся принятия решения о проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме", - следует из сопроводительных документов к законопроекту. В них также отмечается, что проект направлен на совершенствование полномочий органов государственного жилищного надзора при осуществлении контроля за деятельностью управляющих компаний и других организаций, которые занимаются капитальным ремонтом общего имущества в многоквартирных домах, и подрядных организаций, в части использования средств на эти цели. В случае принятия законопроекта нормы вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

https://ria.ru/20230729/moskva-1887425404.html

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общество, россия, жилье, госдума рф