https://ria.ru/20230803/zakonoproekt-1888051290.html

Госдума внесла проект о пособии на погребение родственника через Госуслуги

Госдума внесла проект о пособии на погребение родственника через Госуслуги - РИА Новости, 03.08.2023

Госдума внесла проект о пособии на погребение родственника через Госуслуги

В Госдуму внесли законопроект, по которому граждане смогут получить социальное пособие на погребение умершего родственника через Госуслуги. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T19:07

2023-08-03T19:07

2023-08-03T19:07

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, по которому граждане смогут получить социальное пособие на погребение умершего родственника через Госуслуги. Законопроект внесён правительством России"Основным эффектом для гражданина от принятия законопроекта является переход на электронное межведомственное взаимодействие, предоставление социального пособия на погребение в электронном виде по одному заявлению с одновременным исключением истребования документов от гражданина", - следует из сопроводительных документов к проекту закона. Законопроект также устанавливает, что возмещение похоронной службе стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению, производится в размере, определяемом на дату погребения умершего по месту его погребения. Для выплаты социального пособия на погребение его размер предлагается определять на дату составления записи акта о смерти и по последнему месту жительства умершего, а при его отсутствии - по месту государственной регистрации смерти. В случае принятия положения законопроекта вступят в силу с 1 января 2025 года.

https://ria.ru/20230729/zakonotvorchestvo-1887073969.html

https://ria.ru/20230730/posobie-1887231738.html

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