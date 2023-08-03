https://ria.ru/20230803/zakonoproekt-1887992553.html
Мишустин заявил о готовности законопроекта по проведению капремонта
Мишустин заявил о готовности законопроекта по проведению капремонта - РИА Новости, 03.08.2023
Мишустин заявил о готовности законопроекта по проведению капремонта
Правительство РФ подготовило законопроект по совершенствованию порядка проведения капремонта в многоквартирных домах, изменения позволят обеспечить прозрачность РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T15:34
2023-08-03T15:34
2023-08-03T15:54
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Правительство РФ подготовило законопроект по совершенствованию порядка проведения капремонта в многоквартирных домах, изменения позволят обеспечить прозрачность расходования средств, сформированных на спецсчетах, повысить качество работ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании кабмина в четверг."Сегодня все больше владельцев жилья, которые сами хотят организовать работы по обновлению общего имущества (это и кровля, и системы тепло- и водоснабжения), либо лифты заменить, самостоятельно выбрать подрядчиков, контролировать ход мероприятий и соответственно расходование средств, а фонд на такие цели они формируют на специальном счете", - сказал Мишустин на совещании.По его словам, чтобы гарантировать соблюдение требований безопасности, качества этих работ, был подготовлен законопроект по совершенствованию порядка проведения капремонта в многоквартирных домах."Надзорные органы станут вести реестр протоколов собрания собственников, которые принимали решение, специалисты будут осуществлять строительный контроль и акт с его результатами размещать в государственной информационной системе ЖКХ. Эти законодательные изменения позволят, в первую очередь, обеспечить прозрачность расходования средств, сформированных на спецсчетах, повысить качество капитального ремонта общего имущества и гарантированно защитить интересы владельцев таких домов", - подчеркнул Мишустин.
https://realty.ria.ru/20230726/zakupki-1886358479.html
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин заявил о готовности законопроекта по проведению капремонта
Мишустин: подготовлен законопроект о совершенствовании проведения капремонта в домах
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Правительство РФ подготовило законопроект по совершенствованию порядка проведения капремонта в многоквартирных домах, изменения позволят обеспечить прозрачность расходования средств, сформированных на спецсчетах, повысить качество работ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании кабмина в четверг.
"Сегодня все больше владельцев жилья, которые сами хотят организовать работы по обновлению общего имущества (это и кровля, и системы тепло- и водоснабжения), либо лифты заменить, самостоятельно выбрать подрядчиков, контролировать ход мероприятий и соответственно расходование средств, а фонд на такие цели они формируют на специальном счете", - сказал Мишустин на совещании.
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По его словам, чтобы гарантировать соблюдение требований безопасности, качества этих работ, был подготовлен законопроект по совершенствованию порядка проведения капремонта в многоквартирных домах.
"Надзорные органы станут вести реестр протоколов собрания собственников, которые принимали решение, специалисты будут осуществлять строительный контроль и акт с его результатами размещать в государственной информационной системе ЖКХ. Эти законодательные изменения позволят, в первую очередь, обеспечить прозрачность расходования средств, сформированных на спецсчетах, повысить качество капитального ремонта общего имущества и гарантированно защитить интересы владельцев таких домов", - подчеркнул Мишустин.
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