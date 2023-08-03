https://ria.ru/20230803/zakonoproekt-1887992553.html

Мишустин заявил о готовности законопроекта по проведению капремонта

Мишустин заявил о готовности законопроекта по проведению капремонта - РИА Новости, 03.08.2023

Мишустин заявил о готовности законопроекта по проведению капремонта

Правительство РФ подготовило законопроект по совершенствованию порядка проведения капремонта в многоквартирных домах, изменения позволят обеспечить прозрачность РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T15:34

2023-08-03T15:34

2023-08-03T15:54

общество

россия

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832284679_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_89b50345d6566f8edb63e16320dea5c1.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Правительство РФ подготовило законопроект по совершенствованию порядка проведения капремонта в многоквартирных домах, изменения позволят обеспечить прозрачность расходования средств, сформированных на спецсчетах, повысить качество работ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании кабмина в четверг."Сегодня все больше владельцев жилья, которые сами хотят организовать работы по обновлению общего имущества (это и кровля, и системы тепло- и водоснабжения), либо лифты заменить, самостоятельно выбрать подрядчиков, контролировать ход мероприятий и соответственно расходование средств, а фонд на такие цели они формируют на специальном счете", - сказал Мишустин на совещании.По его словам, чтобы гарантировать соблюдение требований безопасности, качества этих работ, был подготовлен законопроект по совершенствованию порядка проведения капремонта в многоквартирных домах."Надзорные органы станут вести реестр протоколов собрания собственников, которые принимали решение, специалисты будут осуществлять строительный контроль и акт с его результатами размещать в государственной информационной системе ЖКХ. Эти законодательные изменения позволят, в первую очередь, обеспечить прозрачность расходования средств, сформированных на спецсчетах, повысить качество капитального ремонта общего имущества и гарантированно защитить интересы владельцев таких домов", - подчеркнул Мишустин.

https://realty.ria.ru/20230726/zakupki-1886358479.html

https://ria.ru/20230802/kapremont-1887845168.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, михаил мишустин