https://ria.ru/20230803/zakon-1887966311.html

Польский закон о "российском влиянии" продолжает беспокоить ЕС

Польский закон о "российском влиянии" продолжает беспокоить ЕС - РИА Новости, 03.08.2023

Польский закон о "российском влиянии" продолжает беспокоить ЕС

Принятый в Польше закон о "российском влиянии" продолжает вызывать беспокойство Евросоюза даже после внесения в него изменений, заявила в четверг официальный... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T14:20

2023-08-03T14:20

2023-08-03T14:20

в мире

польша

россия

варшава

анджей дуда

еврокомиссия

евросоюз

политика

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БРЮССЕЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Принятый в Польше закон о "российском влиянии" продолжает вызывать беспокойство Евросоюза даже после внесения в него изменений, заявила в четверг официальный представитель ЕК Анита Хиппер. Накануне президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон о комиссии по изучению "влияния России" на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах. "Мы уже очень четко изложили нашу позицию по этому вопросу. Еврокомиссар (Дидье) Рейндерс также направил письмо, в котором по сути указано, что даже если целью поправок в закон является его улучшение, закон с внесенными поправками продолжает вызывать серьёзное беспокойство. Это также вызывает беспокойство в отношении соблюдения законов ЕС", - сказала она в ходе брифинга. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Дуда 5 июня подписал закон о создании комиссии по изучению "влияния России" на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах. Закон сразу столкнулся с резкой критикой, как внутри Польши, так и на международной арене. Позднее Дуда заявил в телеобращении, что подготовил "целый ряд правил, которые в этом законе дополнительно регулируют или изменяют вопросы, которые возбуждают сомнения". Европейская комиссия 8 июня формально направила Польше письмо о запуске юридической процедуры урегулирования нарушения в связи с принятием данного нормативного акта. По мнению ЕК, данный закон нарушает принципы демократии. Дуда позже внес в парламент поправки к закону. Согласно президентским поправкам, в комиссии по изучению "российского влияния" не смогут заседать парламентарии, отменены меры воздействия на тех, кого уличат в том, что действовал "под российским влиянием". В предыдущей редакции закона такие люди подпадали под запрет на выполнение функций, связанных с распоряжением государственными средствами, на срок до десяти лет. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским. РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в выборы и в дела других государств, называя их голословными.

https://ria.ru/20230802/vliyanie-1887837750.html

https://ria.ru/20230616/polsha-1878804371.html

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в мире, польша, россия, варшава, анджей дуда, еврокомиссия, евросоюз, политика