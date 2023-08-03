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На Белорусском вокзале ликвидировали задымление в зале ожидания - РИА Новости, 03.08.2023
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19:47 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/zadymlenie-1888058620.html
На Белорусском вокзале ликвидировали задымление в зале ожидания
На Белорусском вокзале ликвидировали задымление в зале ожидания - РИА Новости, 03.08.2023
На Белорусском вокзале ликвидировали задымление в зале ожидания
Задымление в зале ожидания на Белорусском вокзале ликвидировано, никто из работников не пострадал, сообщает в своем телеграм-канале Московская железная дорога... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T19:47
2023-08-03T19:47
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Задымление в зале ожидания на Белорусском вокзале ликвидировано, никто из работников не пострадал, сообщает в своем телеграм-канале Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). "Задымление в зале ожидания на Белорусском вокзале ликвидировано ... Никто из работников не пострадал. В целях безопасности была проведена эвакуация пассажиров из зала ожидания на втором этаже. После завершения проветривания он продолжит работу. На движение поездов ситуация не повлияла. Остальные помещения вокзала работают в штатном режиме", - говорится в сообщении в телеграм-канале МЖД. По данным перевозчика, в четверг в 17.38 в служебном помещении Белорусского вокзала произошло задымление, которое в 18.17 было ликвидировано силами железнодорожников и городского пожарного расчёта.
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РЖД
На Белорусском вокзале ликвидировали задымление в зале ожидания

Задымление в зале ожидания на Белорусском вокзале ликвидировали, никто не пострадал

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБелорусский вокзал в Москве
Белорусский вокзал в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Белорусский вокзал в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Задымление в зале ожидания на Белорусском вокзале ликвидировано, никто из работников не пострадал, сообщает в своем телеграм-канале Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
"Задымление в зале ожидания на Белорусском вокзале ликвидировано ... Никто из работников не пострадал. В целях безопасности была проведена эвакуация пассажиров из зала ожидания на втором этаже. После завершения проветривания он продолжит работу. На движение поездов ситуация не повлияла. Остальные помещения вокзала работают в штатном режиме", - говорится в сообщении в телеграм-канале МЖД.
По данным перевозчика, в четверг в 17.38 в служебном помещении Белорусского вокзала произошло задымление, которое в 18.17 было ликвидировано силами железнодорожников и городского пожарного расчёта.
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