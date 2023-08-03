https://ria.ru/20230803/zadymlenie-1888058620.html

На Белорусском вокзале ликвидировали задымление в зале ожидания

На Белорусском вокзале ликвидировали задымление в зале ожидания - РИА Новости, 03.08.2023

На Белорусском вокзале ликвидировали задымление в зале ожидания

Задымление в зале ожидания на Белорусском вокзале ликвидировано, никто из работников не пострадал, сообщает в своем телеграм-канале Московская железная дорога... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T19:47

2023-08-03T19:47

2023-08-03T19:47

ржд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830769091_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc3616a4cb74d4387a5d31f20e813220.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Задымление в зале ожидания на Белорусском вокзале ликвидировано, никто из работников не пострадал, сообщает в своем телеграм-канале Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). "Задымление в зале ожидания на Белорусском вокзале ликвидировано ... Никто из работников не пострадал. В целях безопасности была проведена эвакуация пассажиров из зала ожидания на втором этаже. После завершения проветривания он продолжит работу. На движение поездов ситуация не повлияла. Остальные помещения вокзала работают в штатном режиме", - говорится в сообщении в телеграм-канале МЖД. По данным перевозчика, в четверг в 17.38 в служебном помещении Белорусского вокзала произошло задымление, которое в 18.17 было ликвидировано силами железнодорожников и городского пожарного расчёта.

https://ria.ru/20230801/zadymlenie-1887693616.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ржд