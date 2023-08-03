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На Украине работника военкомата задержали за помощь уклонистам - РИА Новости, 03.08.2023
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17:49 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/zaderzhanie-1888032392.html
На Украине работника военкомата задержали за помощь уклонистам
На Украине работника военкомата задержали за помощь уклонистам - РИА Новости, 03.08.2023
На Украине работника военкомата задержали за помощь уклонистам
Сотрудника военкомата в Ивано-Франковской области на западе Украины задержали по подозрению в изготовлении "белых билетов" для желающих уклониться от военной... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T17:49
2023-08-03T17:49
в мире
украина
ивано-франковская область
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Сотрудника военкомата в Ивано-Франковской области на западе Украины задержали по подозрению в изготовлении "белых билетов" для желающих уклониться от военной службы, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале офиса генпрокуратуры Украины."При процессуальном руководстве Ивано-Франковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона предъявлено обвинение военнослужащему территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата - ред.) по факту содействия незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и злоупотребления влиянием", - говорится в сообщении. По данным следствия, подозреваемый вместе с двумя сообщниками за деньги помогал изготавливать справки военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе для желающих уклониться от нее. За такие услуги он брал до 4 тысяч долларов с человека. Сообщается, что подозреваемые задержаны "при получении неправомерной выгоды", троим подозреваемым избрана мера пресечения виде содержание под стражей с правом внесения залога. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались. Последний раз в конце июля, действие военного положения и мобилизации продлили до 15 ноября.
https://ria.ru/20230803/ukraina-1887953935.html
украина
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в мире, украина, ивано-франковская область, владимир зеленский
В мире, Украина, Ивано-Франковская область, Владимир Зеленский
На Украине работника военкомата задержали за помощь уклонистам

В Ивано-Франковской области задержали работника военкомата за изготовление белых билетов

© Фото : СБУПроверки СБУ
Проверки СБУ - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© Фото : СБУ
Проверки СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Сотрудника военкомата в Ивано-Франковской области на западе Украины задержали по подозрению в изготовлении "белых билетов" для желающих уклониться от военной службы, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале офиса генпрокуратуры Украины.
"При процессуальном руководстве Ивано-Франковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона предъявлено обвинение военнослужащему территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата - ред.) по факту содействия незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и злоупотребления влиянием", - говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемый вместе с двумя сообщниками за деньги помогал изготавливать справки военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе для желающих уклониться от нее. За такие услуги он брал до 4 тысяч долларов с человека. Сообщается, что подозреваемые задержаны "при получении неправомерной выгоды", троим подозреваемым избрана мера пресечения виде содержание под стражей с правом внесения залога.
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались. Последний раз в конце июля, действие военного положения и мобилизации продлили до 15 ноября.
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