https://ria.ru/20230803/zaderzhanie-1888032392.html

На Украине работника военкомата задержали за помощь уклонистам

На Украине работника военкомата задержали за помощь уклонистам - РИА Новости, 03.08.2023

На Украине работника военкомата задержали за помощь уклонистам

Сотрудника военкомата в Ивано-Франковской области на западе Украины задержали по подозрению в изготовлении "белых билетов" для желающих уклониться от военной... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T17:49

2023-08-03T17:49

2023-08-03T17:49

в мире

украина

ивано-франковская область

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Сотрудника военкомата в Ивано-Франковской области на западе Украины задержали по подозрению в изготовлении "белых билетов" для желающих уклониться от военной службы, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале офиса генпрокуратуры Украины."При процессуальном руководстве Ивано-Франковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона предъявлено обвинение военнослужащему территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата - ред.) по факту содействия незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и злоупотребления влиянием", - говорится в сообщении. По данным следствия, подозреваемый вместе с двумя сообщниками за деньги помогал изготавливать справки военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе для желающих уклониться от нее. За такие услуги он брал до 4 тысяч долларов с человека. Сообщается, что подозреваемые задержаны "при получении неправомерной выгоды", троим подозреваемым избрана мера пресечения виде содержание под стражей с правом внесения залога. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались. Последний раз в конце июля, действие военного положения и мобилизации продлили до 15 ноября.

https://ria.ru/20230803/ukraina-1887953935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, ивано-франковская область, владимир зеленский