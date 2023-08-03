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Чиновника киевской администрации задержали по делу о вывозе уклонистов - РИА Новости, 03.08.2023
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12:30 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/zaderzhanie-1887938446.html
Чиновника киевской администрации задержали по делу о вывозе уклонистов
Чиновника киевской администрации задержали по делу о вывозе уклонистов - РИА Новости, 03.08.2023
Чиновника киевской администрации задержали по делу о вывозе уклонистов
Чиновник Киевской городской военной администрации задержан по обвинению в организации схемы по оформлению фиктивных документов мужчинам призывного возраста для... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T12:30
2023-08-03T12:30
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Чиновник Киевской городской военной администрации задержан по обвинению в организации схемы по оформлению фиктивных документов мужчинам призывного возраста для выезда за рубеж, сообщили в четверг в госбюро расследований Украины. "Сотрудники ГБР задержали начальника одного из управлений штаба командования сухопутных войск ВСУ, который также занимает должность начальника одного из отделов Киевской городской военной администрации. Он организовал схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины", - говорится в сообщении в телеграм-канале госбюро. Утверждается, что стоило это около 10 тысяч долларов для человека. В "услугу" входило оформление фиктивных документов о негодности к военной службе. Сообщается, что чиновник, имя которого не называется, был задержан во время передачи документов, предоставляющих право выезда с Украины трем людям, за что подозреваемый должен был получить 30 тысяч долларов. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 15 ноября. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Чиновника киевской администрации задержали по делу о вывозе уклонистов

Чиновника Киевской военной администрации задержали из-за переправки мужчин за рубеж

© Фото : СБУПроверки СБУ
Проверки СБУ - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© Фото : СБУ
Проверки СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Чиновник Киевской городской военной администрации задержан по обвинению в организации схемы по оформлению фиктивных документов мужчинам призывного возраста для выезда за рубеж, сообщили в четверг в госбюро расследований Украины.
"Сотрудники ГБР задержали начальника одного из управлений штаба командования сухопутных войск ВСУ, который также занимает должность начальника одного из отделов Киевской городской военной администрации. Он организовал схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины", - говорится в сообщении в телеграм-канале госбюро.
Утверждается, что стоило это около 10 тысяч долларов для человека. В "услугу" входило оформление фиктивных документов о негодности к военной службе. Сообщается, что чиновник, имя которого не называется, был задержан во время передачи документов, предоставляющих право выезда с Украины трем людям, за что подозреваемый должен был получить 30 тысяч долларов.
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 15 ноября. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.
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