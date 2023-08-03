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На Украине обвинили экс-юрисконсульта "Партии Шария" в работе на Россию - РИА Новости, 03.08.2023
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11:23 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/yuriskonsult-1887926000.html
На Украине обвинили экс-юрисконсульта "Партии Шария" в работе на Россию
На Украине обвинили экс-юрисконсульта "Партии Шария" в работе на Россию - РИА Новости, 03.08.2023
На Украине обвинили экс-юрисконсульта "Партии Шария" в работе на Россию
Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале о задержании бывшего юрисконсульта запрещенной на Украине "Партии Шария" по обвинению в работе на... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T11:23
2023-08-03T11:23
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале о задержании бывшего юрисконсульта запрещенной на Украине "Партии Шария" по обвинению в работе на российские спецслужбы. "СБУ задержала в Одессе юрисконсульта "Партии Шария", работавшего на российскую военную разведку", - говорится в сообщении ведомства. В спецслужбе уточнили, что задержанный, чье имя не называется, является частным юристом, который ранее был помощником-консультантом нескольких депутатов из фракции от "Партии Шария" в одном из райсоветов Одесской области. Утверждается, что после начала спецоперации на Украине он уехал в Крым, где якобы начал сотрудничать с российскими спецслужбами, а затем вернулся в Одессу. Служба безопасности обвиняет юриста в том, что он якобы собирал данные о последствиях взрывов в Одессе и отслеживал места дислокации и перемещения украинских подразделений ПВО. Юристу предъявлены обвинения в госизмене, ему грозит пожизненное заключение. Владимир Зеленский 14 мая 2022 года подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. Позже по решению суда в стране были запрещены ряд партий, в том числе "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши", "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".
https://ria.ru/20230718/krasovskiy-1884842481.html
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в мире, украина, служба безопасности украины, одесса, россия
В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Одесса, Россия
На Украине обвинили экс-юрисконсульта "Партии Шария" в работе на Россию

СБУ задержала в Одессе экс-юрисконсульта "Партии Шария" по обвинению в работе на Россию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ)
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ). Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале о задержании бывшего юрисконсульта запрещенной на Украине "Партии Шария" по обвинению в работе на российские спецслужбы.
«
"СБУ задержала в Одессе юрисконсульта "Партии Шария", работавшего на российскую военную разведку", - говорится в сообщении ведомства.
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В спецслужбе уточнили, что задержанный, чье имя не называется, является частным юристом, который ранее был помощником-консультантом нескольких депутатов из фракции от "Партии Шария" в одном из райсоветов Одесской области. Утверждается, что после начала спецоперации на Украине он уехал в Крым, где якобы начал сотрудничать с российскими спецслужбами, а затем вернулся в Одессу.
Служба безопасности обвиняет юриста в том, что он якобы собирал данные о последствиях взрывов в Одессе и отслеживал места дислокации и перемещения украинских подразделений ПВО. Юристу предъявлены обвинения в госизмене, ему грозит пожизненное заключение.
Владимир Зеленский 14 мая 2022 года подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. Позже по решению суда в стране были запрещены ряд партий, в том числе "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши", "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".
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