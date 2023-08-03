https://ria.ru/20230803/yuriskonsult-1887926000.html

На Украине обвинили экс-юрисконсульта "Партии Шария" в работе на Россию

На Украине обвинили экс-юрисконсульта "Партии Шария" в работе на Россию - РИА Новости, 03.08.2023

На Украине обвинили экс-юрисконсульта "Партии Шария" в работе на Россию

Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале о задержании бывшего юрисконсульта запрещенной на Украине "Партии Шария" по обвинению в работе на... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T11:23

2023-08-03T11:23

2023-08-03T11:23

в мире

украина

служба безопасности украины

одесса

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a96b80d80108574b746c8a480b1ca1d9.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале о задержании бывшего юрисконсульта запрещенной на Украине "Партии Шария" по обвинению в работе на российские спецслужбы. "СБУ задержала в Одессе юрисконсульта "Партии Шария", работавшего на российскую военную разведку", - говорится в сообщении ведомства. В спецслужбе уточнили, что задержанный, чье имя не называется, является частным юристом, который ранее был помощником-консультантом нескольких депутатов из фракции от "Партии Шария" в одном из райсоветов Одесской области. Утверждается, что после начала спецоперации на Украине он уехал в Крым, где якобы начал сотрудничать с российскими спецслужбами, а затем вернулся в Одессу. Служба безопасности обвиняет юриста в том, что он якобы собирал данные о последствиях взрывов в Одессе и отслеживал места дислокации и перемещения украинских подразделений ПВО. Юристу предъявлены обвинения в госизмене, ему грозит пожизненное заключение. Владимир Зеленский 14 мая 2022 года подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. Позже по решению суда в стране были запрещены ряд партий, в том числе "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши", "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".

https://ria.ru/20230718/krasovskiy-1884842481.html

https://ria.ru/20230724/ukraina-1885935582.html

украина

одесса

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, служба безопасности украины, одесса, россия