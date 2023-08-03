В МИД России назвали наращивание военного потенциала Японии вызовом
В МИД России увидели в наращивании военного потенциала Японии долгосрочный вызов
© AP Photo / Haven Daley, FileЯпонские солдаты во время военных учений
© AP Photo / Haven Daley, File
Японские солдаты во время военных учений. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Наращивание Японией своего военного потенциала представляет для России очевидный и долгосрочный вызов, заявил директор третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев в интервью RTVI.
Дипломат отметил, что Москва следит за действиями администрации премьер-министра Японии Фумио Кисиды, которые указывают "на однозначный отказ от проповедовавшейся в течение десятилетий политики так называемого мирного развития".
"И фактически сейчас предпринимаются уже вполне конкретные усилия по переводу страны на ускоренные рельсы милитаризации", - сказал Ноздрев.
Дипломат отметил, что Токио закупает новые виды ракетных вооружений, это представляет очень серьезный вызов для всех соседей Японии. Параллельно, указал Ноздрев, был запущен новый механизм официальной помощи в области безопасности.
"Для нас все вот эти мероприятия представляют очевидный и, к сожалению, долгосрочный вызов. Как для безопасности наших дальневосточных рубежей, так и в целом для ситуации со стратегической стабильностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Эти заявления, которые часто звучат со стороны Токио, о том, что подобного рода усилия и мероприятия носят исключительно оборонительный характер, мягко скажем, представляются малоубедительными. В силу прежде всего несамостоятельности политики Японии, которая действует по воле основного заокеанского союзника, конкретно - Соединенных Штатов Америки", - подчеркнул дипломат.
В середине декабря прошлого года Япония приняла три ключевых документа по обороне и безопасности: "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны; "Стратегия национальной обороны", которая обозначает цели и средства обороны, и "План обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений.
В трех документах обозначено поэтапное повышение оборонных расходов Японии до уровня 2% ВВП к 2027 году. Это составит примерно 11 триллионов иен (84 миллиарда долларов) в год. Военные расходы в текущем 2022 финансовом году (заканчивается 31 марта 2023 года) составили 5,4 триллиона иен (415 миллиардов долларов), примерно 1,24% ВВП. На следующий 2023 год, который начнется 1 апреля, оборонные расходы заложены в размере 6,8 триллиона иен (около 52 миллиардов долларов). Расходы на оборону в течение пяти лет составят 43 триллиона иен (330 миллиардов долларов), до сих пор эти расходы за пять лет составляли на оборону с 27,5 триллионов иен (211 миллиардов долларов).