https://ria.ru/20230803/yaponiya-1888006664.html

В МИД России назвали наращивание военного потенциала Японии вызовом

В МИД России назвали наращивание военного потенциала Японии вызовом - РИА Новости, 03.08.2023

В МИД России назвали наращивание военного потенциала Японии вызовом

Наращивание Японией своего военного потенциала представляет для России очевидный и долгосрочный вызов, заявил директор третьего департамента Азии МИД России... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T16:22

2023-08-03T16:22

2023-08-03T16:22

япония

россия

фумио кисида

токио

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Наращивание Японией своего военного потенциала представляет для России очевидный и долгосрочный вызов, заявил директор третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев в интервью RTVI. Дипломат отметил, что Москва следит за действиями администрации премьер-министра Японии Фумио Кисиды, которые указывают "на однозначный отказ от проповедовавшейся в течение десятилетий политики так называемого мирного развития". "И фактически сейчас предпринимаются уже вполне конкретные усилия по переводу страны на ускоренные рельсы милитаризации", - сказал Ноздрев. Дипломат отметил, что Токио закупает новые виды ракетных вооружений, это представляет очень серьезный вызов для всех соседей Японии. Параллельно, указал Ноздрев, был запущен новый механизм официальной помощи в области безопасности. "Для нас все вот эти мероприятия представляют очевидный и, к сожалению, долгосрочный вызов. Как для безопасности наших дальневосточных рубежей, так и в целом для ситуации со стратегической стабильностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Эти заявления, которые часто звучат со стороны Токио, о том, что подобного рода усилия и мероприятия носят исключительно оборонительный характер, мягко скажем, представляются малоубедительными. В силу прежде всего несамостоятельности политики Японии, которая действует по воле основного заокеанского союзника, конкретно - Соединенных Штатов Америки", - подчеркнул дипломат. В середине декабря прошлого года Япония приняла три ключевых документа по обороне и безопасности: "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны; "Стратегия национальной обороны", которая обозначает цели и средства обороны, и "План обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений. В трех документах обозначено поэтапное повышение оборонных расходов Японии до уровня 2% ВВП к 2027 году. Это составит примерно 11 триллионов иен (84 миллиарда долларов) в год. Военные расходы в текущем 2022 финансовом году (заканчивается 31 марта 2023 года) составили 5,4 триллиона иен (415 миллиардов долларов), примерно 1,24% ВВП. На следующий 2023 год, который начнется 1 апреля, оборонные расходы заложены в размере 6,8 триллиона иен (около 52 миллиардов долларов). Расходы на оборону в течение пяти лет составят 43 триллиона иен (330 миллиардов долларов), до сих пор эти расходы за пять лет составляли на оборону с 27,5 триллионов иен (211 миллиардов долларов).

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япония, россия, фумио кисида, токио, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире