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В МИД России назвали наращивание военного потенциала Японии вызовом - РИА Новости, 03.08.2023
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16:22 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/yaponiya-1888006664.html
В МИД России назвали наращивание военного потенциала Японии вызовом
В МИД России назвали наращивание военного потенциала Японии вызовом - РИА Новости, 03.08.2023
В МИД России назвали наращивание военного потенциала Японии вызовом
Наращивание Японией своего военного потенциала представляет для России очевидный и долгосрочный вызов, заявил директор третьего департамента Азии МИД России... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T16:22
2023-08-03T16:22
япония
россия
фумио кисида
токио
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Наращивание Японией своего военного потенциала представляет для России очевидный и долгосрочный вызов, заявил директор третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев в интервью RTVI. Дипломат отметил, что Москва следит за действиями администрации премьер-министра Японии Фумио Кисиды, которые указывают "на однозначный отказ от проповедовавшейся в течение десятилетий политики так называемого мирного развития". "И фактически сейчас предпринимаются уже вполне конкретные усилия по переводу страны на ускоренные рельсы милитаризации", - сказал Ноздрев. Дипломат отметил, что Токио закупает новые виды ракетных вооружений, это представляет очень серьезный вызов для всех соседей Японии. Параллельно, указал Ноздрев, был запущен новый механизм официальной помощи в области безопасности. "Для нас все вот эти мероприятия представляют очевидный и, к сожалению, долгосрочный вызов. Как для безопасности наших дальневосточных рубежей, так и в целом для ситуации со стратегической стабильностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Эти заявления, которые часто звучат со стороны Токио, о том, что подобного рода усилия и мероприятия носят исключительно оборонительный характер, мягко скажем, представляются малоубедительными. В силу прежде всего несамостоятельности политики Японии, которая действует по воле основного заокеанского союзника, конкретно - Соединенных Штатов Америки", - подчеркнул дипломат. В середине декабря прошлого года Япония приняла три ключевых документа по обороне и безопасности: "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны; "Стратегия национальной обороны", которая обозначает цели и средства обороны, и "План обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений. В трех документах обозначено поэтапное повышение оборонных расходов Японии до уровня 2% ВВП к 2027 году. Это составит примерно 11 триллионов иен (84 миллиарда долларов) в год. Военные расходы в текущем 2022 финансовом году (заканчивается 31 марта 2023 года) составили 5,4 триллиона иен (415 миллиардов долларов), примерно 1,24% ВВП. На следующий 2023 год, который начнется 1 апреля, оборонные расходы заложены в размере 6,8 триллиона иен (около 52 миллиардов долларов). Расходы на оборону в течение пяти лет составят 43 триллиона иен (330 миллиардов долларов), до сих пор эти расходы за пять лет составляли на оборону с 27,5 триллионов иен (211 миллиардов долларов).
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япония, россия, фумио кисида, токио, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Япония, Россия, Фумио Кисида, Токио, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
В МИД России назвали наращивание военного потенциала Японии вызовом

В МИД России увидели в наращивании военного потенциала Японии долгосрочный вызов

© AP Photo / Haven Daley, FileЯпонские солдаты во время военных учений
Японские солдаты во время военных учений - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Haven Daley, File
Японские солдаты во время военных учений. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Наращивание Японией своего военного потенциала представляет для России очевидный и долгосрочный вызов, заявил директор третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев в интервью RTVI.
Дипломат отметил, что Москва следит за действиями администрации премьер-министра Японии Фумио Кисиды, которые указывают "на однозначный отказ от проповедовавшейся в течение десятилетий политики так называемого мирного развития".
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"И фактически сейчас предпринимаются уже вполне конкретные усилия по переводу страны на ускоренные рельсы милитаризации", - сказал Ноздрев.
Дипломат отметил, что Токио закупает новые виды ракетных вооружений, это представляет очень серьезный вызов для всех соседей Японии. Параллельно, указал Ноздрев, был запущен новый механизм официальной помощи в области безопасности.
"Для нас все вот эти мероприятия представляют очевидный и, к сожалению, долгосрочный вызов. Как для безопасности наших дальневосточных рубежей, так и в целом для ситуации со стратегической стабильностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Эти заявления, которые часто звучат со стороны Токио, о том, что подобного рода усилия и мероприятия носят исключительно оборонительный характер, мягко скажем, представляются малоубедительными. В силу прежде всего несамостоятельности политики Японии, которая действует по воле основного заокеанского союзника, конкретно - Соединенных Штатов Америки", - подчеркнул дипломат.
В середине декабря прошлого года Япония приняла три ключевых документа по обороне и безопасности: "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны; "Стратегия национальной обороны", которая обозначает цели и средства обороны, и "План обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений.
В трех документах обозначено поэтапное повышение оборонных расходов Японии до уровня 2% ВВП к 2027 году. Это составит примерно 11 триллионов иен (84 миллиарда долларов) в год. Военные расходы в текущем 2022 финансовом году (заканчивается 31 марта 2023 года) составили 5,4 триллиона иен (415 миллиардов долларов), примерно 1,24% ВВП. На следующий 2023 год, который начнется 1 апреля, оборонные расходы заложены в размере 6,8 триллиона иен (около 52 миллиардов долларов). Расходы на оборону в течение пяти лет составят 43 триллиона иен (330 миллиардов долларов), до сих пор эти расходы за пять лет составляли на оборону с 27,5 триллионов иен (211 миллиардов долларов).
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ЯпонияРоссияФумио КисидаТокиоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
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