Рейтинг@Mail.ru
Порядка 70% от лесных пожаров Якутии отмечаются в Усть-Майском районе - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
 
14:08 03.08.2023 (обновлено: 17:21 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/yakutiya-1887963548.html
Порядка 70% от лесных пожаров Якутии отмечаются в Усть-Майском районе
Порядка 70% от лесных пожаров Якутии отмечаются в Усть-Майском районе - РИА Новости, 03.08.2023
Порядка 70% от лесных пожаров Якутии отмечаются в Усть-Майском районе
Порядка 70% от лесных пожаров Якутии отмечаются в Усть-Майском районе, здесь продолжат вызывать искусственные дожди, сообщает пресс-служба главы и правительства РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T14:08
2023-08-03T17:21
республика саха (якутия)
алданский район
айсен николаев
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813405222_0:19:3072:1746_1920x0_80_0_0_21f3bf5e203b5f1a5fc90d69c9b93426.jpg
ЯКУТСК, 3 авг - РИА Новости. Порядка 70% от лесных пожаров Якутии отмечаются в Усть-Майском районе, здесь продолжат вызывать искусственные дожди, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Отмечается, что глава региона Айсен Николаев в четверг побывал в Усть-Майском районе, где складывается наиболее сложная пожароопасная обстановка. На начало суток там действовало 28 пожаров на площади свыше 122 тысяч га. Большинство зафиксировано на удалённых территориях, поэтому населённым пунктам ничего не угрожает. Однако труднодоступность усложняет тушение пожаров. Добраться до них можно зачастую лишь при помощи авиации."В Усть-Майском районе ситуация остается по-прежнему сложной – в районе действует порядка 70% от общей площади лесных пожаров в республике. Достаточно напряженная обстановка также в Олекминском и Алданском районах. Поручил продолжить маневрирование сил и средств на тех пожарах, где есть опасность разгорания. Пока позволяет облачность, считаю важным привлечение работы самолета-зондировщика в Усть-Майском районе", - сказал глава Якутии.Сегодня в борьбе с лесными пожарами задействовано 646 человек, включая парашютистов и десантников. "Это большая часть сил, работающих на ликвидации пожаров по всей республике. Активно применяется авиация. Работают три вертолёта, два из которых с водосливным устройством. Ещё один вертолет с водосливным устройством "Полярных авиалиний" Айсен Николаев поручил передислоцировать в Усть-Маю с посёлка Маган. Он заменит вертолёты ФБУ "Авиалесоохрана", - прокомментирровали в пресс-службе.По оперативным данным, за прошедшие сутки на территории республики ликвидировали 11 лесных пожаров на общей площади 19 379 га. Обнаружено 15 новых лесных пожаров на площади 1 350 га. Всего на начало суток действуют 99 лесных пожаров с общей площадью 189 121,7 га в 12 районах. На борьбу с огнем привлечены 1 298 человек и 45 единиц лесопожарной техники. Задействована авиация.Ранее сообщалось о том, что в Якутии применят беспилотные летательные аппараты для мониторинга лесных пожаров.На борьбу с огнем привлечены 1 298 человек и 45 единиц лесопожарной техники. Задействована авиация. Ранее сообщалось о том, что в Якутии применят беспилотные летательные аппараты для мониторинга лесных пожаров.
https://ria.ru/20230724/nikolaev-1885933160.html
https://ria.ru/20230731/aeroport-1887366454.html
алданский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813405222_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0837275f1c30eb19c4a73d2d7427e377.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алданский район, айсен николаев, природные пожары в россии
Республика Саха (Якутия), Алданский район, Айсен Николаев, Природные пожары в России

Порядка 70% от лесных пожаров Якутии отмечаются в Усть-Майском районе

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на лесные пожары в Республике Саха (Якутия) с борта вертолета
Вид на лесные пожары в Республике Саха (Якутия) с борта вертолета - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Вид на лесные пожары в Республике Саха (Якутия) с борта вертолета
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 3 авг - РИА Новости. Порядка 70% от лесных пожаров Якутии отмечаются в Усть-Майском районе, здесь продолжат вызывать искусственные дожди, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Отмечается, что глава региона Айсен Николаев в четверг побывал в Усть-Майском районе, где складывается наиболее сложная пожароопасная обстановка. На начало суток там действовало 28 пожаров на площади свыше 122 тысяч га. Большинство зафиксировано на удалённых территориях, поэтому населённым пунктам ничего не угрожает. Однако труднодоступность усложняет тушение пожаров. Добраться до них можно зачастую лишь при помощи авиации.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Айсен Николаев: главный приоритет – благополучие человека
24 июля, 12:28
"В Усть-Майском районе ситуация остается по-прежнему сложной – в районе действует порядка 70% от общей площади лесных пожаров в республике. Достаточно напряженная обстановка также в Олекминском и Алданском районах. Поручил продолжить маневрирование сил и средств на тех пожарах, где есть опасность разгорания. Пока позволяет облачность, считаю важным привлечение работы самолета-зондировщика в Усть-Майском районе", - сказал глава Якутии.
Сегодня в борьбе с лесными пожарами задействовано 646 человек, включая парашютистов и десантников. "Это большая часть сил, работающих на ликвидации пожаров по всей республике. Активно применяется авиация. Работают три вертолёта, два из которых с водосливным устройством. Ещё один вертолет с водосливным устройством "Полярных авиалиний" Айсен Николаев поручил передислоцировать в Усть-Маю с посёлка Маган. Он заменит вертолёты ФБУ "Авиалесоохрана", - прокомментирровали в пресс-службе.
По оперативным данным, за прошедшие сутки на территории республики ликвидировали 11 лесных пожаров на общей площади 19 379 га. Обнаружено 15 новых лесных пожаров на площади 1 350 га. Всего на начало суток действуют 99 лесных пожаров с общей площадью 189 121,7 га в 12 районах. На борьбу с огнем привлечены 1 298 человек и 45 единиц лесопожарной техники. Задействована авиация.
Ранее сообщалось о том, что в Якутии применят беспилотные летательные аппараты для мониторинга лесных пожаров.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
В поселке Чульман в Якутии завершают строительство нового аэропорта
31 июля, 14:37
На борьбу с огнем привлечены 1 298 человек и 45 единиц лесопожарной техники. Задействована авиация.
Ранее сообщалось о том, что в Якутии применят беспилотные летательные аппараты для мониторинга лесных пожаров.
 
Республика Саха (Якутия)Алданский районАйсен НиколаевПриродные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала