https://ria.ru/20230803/yakutiya-1887963548.html

Порядка 70% от лесных пожаров Якутии отмечаются в Усть-Майском районе

Порядка 70% от лесных пожаров Якутии отмечаются в Усть-Майском районе - РИА Новости, 03.08.2023

Порядка 70% от лесных пожаров Якутии отмечаются в Усть-Майском районе

Порядка 70% от лесных пожаров Якутии отмечаются в Усть-Майском районе, здесь продолжат вызывать искусственные дожди, сообщает пресс-служба главы и правительства РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T14:08

2023-08-03T14:08

2023-08-03T17:21

республика саха (якутия)

алданский район

айсен николаев

природные пожары в россии

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ЯКУТСК, 3 авг - РИА Новости. Порядка 70% от лесных пожаров Якутии отмечаются в Усть-Майском районе, здесь продолжат вызывать искусственные дожди, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Отмечается, что глава региона Айсен Николаев в четверг побывал в Усть-Майском районе, где складывается наиболее сложная пожароопасная обстановка. На начало суток там действовало 28 пожаров на площади свыше 122 тысяч га. Большинство зафиксировано на удалённых территориях, поэтому населённым пунктам ничего не угрожает. Однако труднодоступность усложняет тушение пожаров. Добраться до них можно зачастую лишь при помощи авиации."В Усть-Майском районе ситуация остается по-прежнему сложной – в районе действует порядка 70% от общей площади лесных пожаров в республике. Достаточно напряженная обстановка также в Олекминском и Алданском районах. Поручил продолжить маневрирование сил и средств на тех пожарах, где есть опасность разгорания. Пока позволяет облачность, считаю важным привлечение работы самолета-зондировщика в Усть-Майском районе", - сказал глава Якутии.Сегодня в борьбе с лесными пожарами задействовано 646 человек, включая парашютистов и десантников. "Это большая часть сил, работающих на ликвидации пожаров по всей республике. Активно применяется авиация. Работают три вертолёта, два из которых с водосливным устройством. Ещё один вертолет с водосливным устройством "Полярных авиалиний" Айсен Николаев поручил передислоцировать в Усть-Маю с посёлка Маган. Он заменит вертолёты ФБУ "Авиалесоохрана", - прокомментирровали в пресс-службе.По оперативным данным, за прошедшие сутки на территории республики ликвидировали 11 лесных пожаров на общей площади 19 379 га. Обнаружено 15 новых лесных пожаров на площади 1 350 га. Всего на начало суток действуют 99 лесных пожаров с общей площадью 189 121,7 га в 12 районах. На борьбу с огнем привлечены 1 298 человек и 45 единиц лесопожарной техники. Задействована авиация.Ранее сообщалось о том, что в Якутии применят беспилотные летательные аппараты для мониторинга лесных пожаров.На борьбу с огнем привлечены 1 298 человек и 45 единиц лесопожарной техники. Задействована авиация. Ранее сообщалось о том, что в Якутии применят беспилотные летательные аппараты для мониторинга лесных пожаров.

https://ria.ru/20230724/nikolaev-1885933160.html

https://ria.ru/20230731/aeroport-1887366454.html

алданский район

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алданский район, айсен николаев, природные пожары в россии