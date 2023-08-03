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Россия приняла участие во встрече официальных лиц АСЕАН на Бали
Россия приняла участие во встрече официальных лиц АСЕАН на Бали - РИА Новости, 03.08.2023
Россия приняла участие во встрече официальных лиц АСЕАН на Бали
Российская делегация приняла участие во встрече официальных лиц стран АСЕАН и их партнеров, состоявшейся на индонезийском острове Бали в четверг, сообщил... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T17:39
2023-08-03T17:39
2023-08-03T18:07
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российская делегация приняла участие во встрече официальных лиц стран АСЕАН и их партнеров, состоявшейся на индонезийском острове Бали в четверг, сообщил официальный Telegram-канал российской миссии в АСЕАН. "Российская делегация приняла участие во встрече высокопоставленных официальных лиц стран Восточной Азии на Бали, Индонезия. Участники обсудили повестку дня (региона - ред.) в контексте подготовки к предстоящему 18-му Восточноазиатскому саммиту в Джакарте в сентябре и обменялись мнениями по международным и региональным вопросам", - написала российская миссия. Уточняется, что на встрече Россия подчеркнула важность продолжения совместных усилий по ключевым направлениям сотрудничества в рамках Восточноазиатского форума, а также подтвердила свою позицию по сохранению и укреплению центральной роли АСЕАН в региональных вопросах. Восточноазиатский саммит - площадка для диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по широкому кругу вопросов. Встречи лидеров проходят с 2005 года ежегодно в привязке к саммитам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
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в мире, россия, бали, индонезия
В мире, Россия, Бали, Индонезия
Россия приняла участие во встрече официальных лиц АСЕАН на Бали
Российская делегация приняла участие во встрече официальных лиц стран АСЕАН на Бали