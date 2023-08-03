Рейтинг@Mail.ru
Россия приняла участие во встрече официальных лиц АСЕАН на Бали - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 03.08.2023 (обновлено: 18:07 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/vstrecha-1888030871.html
Россия приняла участие во встрече официальных лиц АСЕАН на Бали
Россия приняла участие во встрече официальных лиц АСЕАН на Бали - РИА Новости, 03.08.2023
Россия приняла участие во встрече официальных лиц АСЕАН на Бали
Российская делегация приняла участие во встрече официальных лиц стран АСЕАН и их партнеров, состоявшейся на индонезийском острове Бали в четверг, сообщил... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T17:39
2023-08-03T18:07
в мире
россия
бали
индонезия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888030616_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_1b6428a305e3e2d1273e90f0717115e3.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российская делегация приняла участие во встрече официальных лиц стран АСЕАН и их партнеров, состоявшейся на индонезийском острове Бали в четверг, сообщил официальный Telegram-канал российской миссии в АСЕАН. "Российская делегация приняла участие во встрече высокопоставленных официальных лиц стран Восточной Азии на Бали, Индонезия. Участники обсудили повестку дня (региона - ред.) в контексте подготовки к предстоящему 18-му Восточноазиатскому саммиту в Джакарте в сентябре и обменялись мнениями по международным и региональным вопросам", - написала российская миссия. Уточняется, что на встрече Россия подчеркнула важность продолжения совместных усилий по ключевым направлениям сотрудничества в рамках Восточноазиатского форума, а также подтвердила свою позицию по сохранению и укреплению центральной роли АСЕАН в региональных вопросах. Восточноазиатский саммит - площадка для диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по широкому кругу вопросов. Встречи лидеров проходят с 2005 года ежегодно в привязке к саммитам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
https://ria.ru/20230803/ucheniya-1888019623.html
россия
бали
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888030616_19:0:1158:854_1920x0_80_0_0_c7a64e865ef04b7019c836ef2bc52f71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, бали, индонезия
В мире, Россия, Бали, Индонезия
Россия приняла участие во встрече официальных лиц АСЕАН на Бали

Российская делегация приняла участие во встрече официальных лиц стран АСЕАН на Бали

© Фото : Russian Mission to ASEAN/TelegramРоссийская делегация на встрече стран АСЕАН на Бали
Российская делегация на встрече стран АСЕАН на Бали - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© Фото : Russian Mission to ASEAN/Telegram
Российская делегация на встрече стран АСЕАН на Бали
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российская делегация приняла участие во встрече официальных лиц стран АСЕАН и их партнеров, состоявшейся на индонезийском острове Бали в четверг, сообщил официальный Telegram-канал российской миссии в АСЕАН.
"Российская делегация приняла участие во встрече высокопоставленных официальных лиц стран Восточной Азии на Бали, Индонезия. Участники обсудили повестку дня (региона - ред.) в контексте подготовки к предстоящему 18-му Восточноазиатскому саммиту в Джакарте в сентябре и обменялись мнениями по международным и региональным вопросам", - написала российская миссия.
Уточняется, что на встрече Россия подчеркнула важность продолжения совместных усилий по ключевым направлениям сотрудничества в рамках Восточноазиатского форума, а также подтвердила свою позицию по сохранению и укреплению центральной роли АСЕАН в региональных вопросах.
Восточноазиатский саммит - площадка для диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по широкому кругу вопросов. Встречи лидеров проходят с 2005 года ежегодно в привязке к саммитам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Военнослужащие на антитеррористических учениях - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
В Мьянме начались антитеррористические учения стран АСЕАН с участием России
Вчера, 16:59
 
В миреРоссияБалиИндонезия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала