https://ria.ru/20230803/vstrecha-1888030871.html

Россия приняла участие во встрече официальных лиц АСЕАН на Бали

Россия приняла участие во встрече официальных лиц АСЕАН на Бали - РИА Новости, 03.08.2023

Россия приняла участие во встрече официальных лиц АСЕАН на Бали

Российская делегация приняла участие во встрече официальных лиц стран АСЕАН и их партнеров, состоявшейся на индонезийском острове Бали в четверг, сообщил... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T17:39

2023-08-03T17:39

2023-08-03T18:07

в мире

россия

бали

индонезия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888030616_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_1b6428a305e3e2d1273e90f0717115e3.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российская делегация приняла участие во встрече официальных лиц стран АСЕАН и их партнеров, состоявшейся на индонезийском острове Бали в четверг, сообщил официальный Telegram-канал российской миссии в АСЕАН. "Российская делегация приняла участие во встрече высокопоставленных официальных лиц стран Восточной Азии на Бали, Индонезия. Участники обсудили повестку дня (региона - ред.) в контексте подготовки к предстоящему 18-му Восточноазиатскому саммиту в Джакарте в сентябре и обменялись мнениями по международным и региональным вопросам", - написала российская миссия. Уточняется, что на встрече Россия подчеркнула важность продолжения совместных усилий по ключевым направлениям сотрудничества в рамках Восточноазиатского форума, а также подтвердила свою позицию по сохранению и укреплению центральной роли АСЕАН в региональных вопросах. Восточноазиатский саммит - площадка для диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по широкому кругу вопросов. Встречи лидеров проходят с 2005 года ежегодно в привязке к саммитам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

https://ria.ru/20230803/ucheniya-1888019623.html

россия

бали

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, бали, индонезия