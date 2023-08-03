https://ria.ru/20230803/voyska-1888003049.html

Польша направит к белорусской границе дополнительные войска

Польша направит к белорусской границе дополнительные войска - РИА Новости, 03.08.2023

Польша направит к белорусской границе дополнительные войска

Польша продолжит наращивать группировку войск на границе с Белоруссией, заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак на совещании с военными. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T16:12

2023-08-03T16:12

2023-08-03T17:13

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польша

белоруссия

мариуш блащак

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ВАРШАВА, 3 авг — РИА Новости. Польша продолжит наращивать группировку войск на границе с Белоруссией, заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак на совещании с военными. "Польские власти, польское правительство делает очень много для того, чтобы обеспечить безопасность. Но, как видно, провокации показывают, что необходимо еще большее усиление военного присутствия, чтобы сдержать агрессора, чтобы не допускать провокаций", — сказал он, отметив, что это его личное решение.Замглавы Генштаба ВС Марек Соколовский сообщил, что на границу переброшены вертолеты двух бригад. По его словам, они готовы применить оружие, "если произойдет что-то опасное".Во вторник МИД республики обвинил два белорусских вертолета в нарушении воздушного пространства Польши, после чего Блащак поручил нарастить приграничную группировку войск. Минск назвал заявление Варшавы провокацией для "очередного оправдания наращивания сил".В свою очередь, председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский ранее заявил, что Польша укрепляет границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Польские пограничники также утверждают об увеличении числа нелегалов, пытающихся пересечь границу. В США же отметили, что не видят угроз безопасности Варшаве или другим членам НАТО, которые могли бы исходить от бойцов "Вагнера".Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил польским властям: по его словам, Варшава "взбесилась, что якобы сюда идет какой-то отряд — аж 100 человек". Он добавил, что "никаких отрядов ЧВК "Вагнер" сюда не перемещалось, а если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам белорусской армии в Бресте и Гродно". Лукашенко заверил, что вагнеровцы по-прежнему размещаются во временном лагере, куда они прибыли после попытки вооруженного мятежа в России. Как утверждает белорусский президент, "эти ребята никуда не стремятся, они привыкли выполнять приказ".В то же время в конце июля на встрече с Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что его "начали напрягать вагнеровцы", перебазированные в Белоруссию после июньского мятежа, поскольку они хотят "сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув" — польский город, ставший перевалочной базой для военных поставок на Украину.

https://ria.ru/20230803/vagner-1887952679.html

https://ria.ru/20230803/vertolety-1887937054.html

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в мире, польша, белоруссия, мариуш блащак