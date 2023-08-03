https://ria.ru/20230803/vologodchina-1887948801.html

Кувшинников: Вологодчина продолжит отправлять в зону СВО все необходимое

Кувшинников: Вологодчина продолжит отправлять в зону СВО все необходимое - РИА Новости, 03.08.2023

Кувшинников: Вологодчина продолжит отправлять в зону СВО все необходимое

Вологодская область продолжит отправку в зону СВО гуманитарных и технических грузов, автомобилей и стройматериалов; с начала спецоперации на передовую... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T13:03

2023-08-03T13:03

2023-08-03T13:03

вологодская область

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 3 авг - РИА Новости. Вологодская область продолжит отправку в зону СВО гуманитарных и технических грузов, автомобилей и стройматериалов; с начала спецоперации на передовую доставлено более восьми тысяч адресных посылок для бойцов, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Олег Кувшинников. "Необходимость поддержки земляков на СВО уже давно не обсуждается. К работе подключились все муниципалитеты Вологодчины. Помогаем бойцам адресно и регулярно", - сказал Кувшинников после встречи со спецпредставителем губернатора по вопросам прохождения службы в условиях СВО Александром Ершовым и главами муниципалитетов области. По его словам, за три последних месяца в зону СВО Вологодская область отправила несколько машин с гуманитарным грузом, а также мобильную баню с полным комплектом, несколько автомобилей повышенной проходимости, бензогенераторы и квадрокоптеры. В составе гуманитарной помощи не только продукты и предметы первой необходимости, но и сделанные руками вологжан маскировочные сети, сухой душ и блиндажные свечи. Особенно радуют бойцов настоящие вологодские продукты: сгущенное молоко, минеральная вода, кондитерские изделия. "Мы держим постоянную связь с командирами частей, в которых служат наши земляки. Благодаря этому четко понимаем, что требуется ребятам на передовой, и оперативно реагируем на их запросы. Гуманитарный груз идет из разных муниципалитетов области. Органы власти, общественники, представители предприятий и организаций объединились ради одной общей цели – помочь парням на передовой. Я благодарю каждого, кто вносит вклад в общее дело", - отметил глава региона. Всего с начала проведения специальной военной операции Вологодская область отправила в зону СВО более 20 автомобилей, свыше 5,9 тысячи единиц инженерного и технического оборудования, более девяти тысяч единиц строительных материалов и инструмента, более 100 тонн топливных брикетов, 2,9 тысячи кубометров круглого леса, большое количество предметов личной гигиены и продуктов, добавили в пресс-службе правительства области. Там напомнили, что в Вологодской области установлены различные выплаты и меры поддержки для участников СВО, а также составлены социальные паспорта семей военнослужащих, которые предусматривают комплексную соцподдержку.

https://ria.ru/20230626/banya-1880444745.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

олег кувшинников