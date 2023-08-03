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Кувшинников: Вологодчина продолжит отправлять в зону СВО все необходимое - РИА Новости, 03.08.2023
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Вологодская область
 
13:03 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/vologodchina-1887948801.html
Кувшинников: Вологодчина продолжит отправлять в зону СВО все необходимое
Кувшинников: Вологодчина продолжит отправлять в зону СВО все необходимое - РИА Новости, 03.08.2023
Кувшинников: Вологодчина продолжит отправлять в зону СВО все необходимое
Вологодская область продолжит отправку в зону СВО гуманитарных и технических грузов, автомобилей и стройматериалов; с начала спецоперации на передовую... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T13:03
2023-08-03T13:03
вологодская область
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 3 авг - РИА Новости. Вологодская область продолжит отправку в зону СВО гуманитарных и технических грузов, автомобилей и стройматериалов; с начала спецоперации на передовую доставлено более восьми тысяч адресных посылок для бойцов, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Олег Кувшинников. "Необходимость поддержки земляков на СВО уже давно не обсуждается. К работе подключились все муниципалитеты Вологодчины. Помогаем бойцам адресно и регулярно", - сказал Кувшинников после встречи со спецпредставителем губернатора по вопросам прохождения службы в условиях СВО Александром Ершовым и главами муниципалитетов области. По его словам, за три последних месяца в зону СВО Вологодская область отправила несколько машин с гуманитарным грузом, а также мобильную баню с полным комплектом, несколько автомобилей повышенной проходимости, бензогенераторы и квадрокоптеры. В составе гуманитарной помощи не только продукты и предметы первой необходимости, но и сделанные руками вологжан маскировочные сети, сухой душ и блиндажные свечи. Особенно радуют бойцов настоящие вологодские продукты: сгущенное молоко, минеральная вода, кондитерские изделия. "Мы держим постоянную связь с командирами частей, в которых служат наши земляки. Благодаря этому четко понимаем, что требуется ребятам на передовой, и оперативно реагируем на их запросы. Гуманитарный груз идет из разных муниципалитетов области. Органы власти, общественники, представители предприятий и организаций объединились ради одной общей цели – помочь парням на передовой. Я благодарю каждого, кто вносит вклад в общее дело", - отметил глава региона. Всего с начала проведения специальной военной операции Вологодская область отправила в зону СВО более 20 автомобилей, свыше 5,9 тысячи единиц инженерного и технического оборудования, более девяти тысяч единиц строительных материалов и инструмента, более 100 тонн топливных брикетов, 2,9 тысячи кубометров круглого леса, большое количество предметов личной гигиены и продуктов, добавили в пресс-службе правительства области. Там напомнили, что в Вологодской области установлены различные выплаты и меры поддержки для участников СВО, а также составлены социальные паспорта семей военнослужащих, которые предусматривают комплексную соцподдержку.
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олег кувшинников
Вологодская область, Олег Кувшинников

Кувшинников: Вологодчина продолжит отправлять в зону СВО все необходимое

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Вологодской областиГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Вологодской области
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 3 авг - РИА Новости. Вологодская область продолжит отправку в зону СВО гуманитарных и технических грузов, автомобилей и стройматериалов; с начала спецоперации на передовую доставлено более восьми тысяч адресных посылок для бойцов, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Олег Кувшинников.
"Необходимость поддержки земляков на СВО уже давно не обсуждается. К работе подключились все муниципалитеты Вологодчины. Помогаем бойцам адресно и регулярно", - сказал Кувшинников после встречи со спецпредставителем губернатора по вопросам прохождения службы в условиях СВО Александром Ершовым и главами муниципалитетов области.
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По его словам, за три последних месяца в зону СВО Вологодская область отправила несколько машин с гуманитарным грузом, а также мобильную баню с полным комплектом, несколько автомобилей повышенной проходимости, бензогенераторы и квадрокоптеры. В составе гуманитарной помощи не только продукты и предметы первой необходимости, но и сделанные руками вологжан маскировочные сети, сухой душ и блиндажные свечи. Особенно радуют бойцов настоящие вологодские продукты: сгущенное молоко, минеральная вода, кондитерские изделия.
"Мы держим постоянную связь с командирами частей, в которых служат наши земляки. Благодаря этому четко понимаем, что требуется ребятам на передовой, и оперативно реагируем на их запросы. Гуманитарный груз идет из разных муниципалитетов области. Органы власти, общественники, представители предприятий и организаций объединились ради одной общей цели – помочь парням на передовой. Я благодарю каждого, кто вносит вклад в общее дело", - отметил глава региона.
Всего с начала проведения специальной военной операции Вологодская область отправила в зону СВО более 20 автомобилей, свыше 5,9 тысячи единиц инженерного и технического оборудования, более девяти тысяч единиц строительных материалов и инструмента, более 100 тонн топливных брикетов, 2,9 тысячи кубометров круглого леса, большое количество предметов личной гигиены и продуктов, добавили в пресс-службе правительства области.
Там напомнили, что в Вологодской области установлены различные выплаты и меры поддержки для участников СВО, а также составлены социальные паспорта семей военнослужащих, которые предусматривают комплексную соцподдержку.
 
Вологодская областьОлег Кувшинников
 
 
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